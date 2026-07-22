Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Вкуснее магазинного: как легко заготовить яблочный "Живчик" на зиму

Марина Иваненко
22 июля 2026, 22:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Домашний "Живчик" легко приготовить из свежих яблок. Рецепт домашнего "Живчика", какие пропорции сахара использовать и как заготовить напиток на зиму.
Рецепт домашнего живчика
Рецепт домашнего живчика / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как приготовить домашний "Живчик" из яблок
  • Какие сорта лучше всего подходят для напитка
  • Сколько сахара добавлять для консервации

В период созревания яблок украинские хозяйки ищут простые и вкусные способы сохранить урожай на зиму. Одной из самых популярных заготовок является домашний яблочный напиток типа "Живчик". Он имеет натуральный состав, легко готовится и может стать отличной альтернативой магазинным напиткам. Главред расскажет, как приготовить такой напиток своими руками.

Подробным рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Смаколики Юли". По её словам, домашний "Живчик" получается не только экономичным, но и значительно полезнее магазинных аналогов.

видео дня

Он еще вкуснее магазинного и полностью натуральный. Готовится довольно просто и быстро, - отмечает автор видео.

Домашний "Живчик": какие яблоки выбрать и с чего начать

Для приготовления напитка можно использовать яблоки любых сортов, однако лучше всего подойдут кисло-сладкие. Автор готовила "Живчик" из сорта "Белый налив", но отмечает, что отличный результат можно получить и из других сортов.

Для приготовления "Живчика" можно использовать любые яблоки, но лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта, - рекомендует автор видео.

По желанию к яблокам можно добавить вишню, ежевику или малину, чтобы сделать вкус ещё более интересным.

Процесс приготовления состоит из нескольких простых этапов.

Видео о том, как приготовить домашний яблочный "Живчик", можно посмотреть здесь:

Подготовка яблок

Фрукты тщательно моют и нарезают небольшими кусочками. Кожуру снимать не нужно - удаляют только испорченные или червивые части.

Варение

Яблоки складывают в большую кастрюлю и заливают водой так, чтобы она покрывала фрукты, но не доходила до края посуды. После закипания яблоки поднимутся, поэтому важно оставить немного свободного места.

Настаивание

Смесь доводят до кипения, накрывают крышкой и оставляют до полного остывания, лучше всего - на ночь.

Процеживание

Настоявшийся напиток процеживают через сито, а яблоки дополнительно отжимают, чтобы получить максимум сока.

Из двух ведер яблок у меня получилось 15 литров чистого сока, - делится кулинарка.

Секрет идеального вкуса: сколько сахара добавлять

Полученный сок снова ставят на огонь. На 15 литров жидкости автор добавляет примерно 800 г сахара и 1 чайную ложку лимонной кислоты. При этом она советует ориентироваться на вкус, ведь всё зависит от сорта яблок.

После закипания с поверхности напитка снимают пену. Горячий "Живчик" разливают в стерилизованные банки, герметично закрывают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают в теплое одеяло до полного остывания.

Читайте также:

Об источнике: "Смаколики Юли"

"Смаколики Юли" - украинский кулинарный YouTube-канал, на котором автор Юлия делится простыми рецептами домашней кухни. Здесь публикуются пошаговые рецепты повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и традиционных украинских лакомств. Канал ориентирован на простое и доступное приготовление блюд из доступных продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт рецепты яблоко интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина направили Украине сигнал по поводу войны — что известно

У Путина направили Украине сигнал по поводу войны — что известно

21:33Война
Россия резко сменила тактику ударов по Украине: в Генштабе назвали новый приоритет

Россия резко сменила тактику ударов по Украине: в Генштабе назвали новый приоритет

20:32Война
Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

19:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

Последние новости

22:39

Принцу Джорджу 13: Дворец поделился красивым фото молодого человека

22:27

Почему огурцы перестают плодоносить: семь секретов урожая, о которых молчат огородникиВидео

22:21

Вкуснее магазинного: как легко заготовить яблочный "Живчик" на зиму

21:55

Что ждет российскую экономику дальше: прогноз эксперта Загороднегомнение

21:44

"Питайник" та "клямри": как раньше на украинском языке называли знаки препинания

Устранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в РоссииУстранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в России
21:33

У Путина направили Украине сигнал по поводу войны — что известно

21:15

Совсем не пиво и не район: тайна древнего слова "оболонь"

21:06

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскопВидео

20:55

Вареные яйца будут чиститься за секунды: нужно добавить в воду один ингредиент

Реклама
20:34

Главная ловушка августа 2026: кому астрологи запретили рисковать до сентябряВидео

20:32

Россия резко сменила тактику ударов по Украине: в Генштабе назвали новый приоритет

19:55

Как красиво назвать Алексея — украинские варианты и значение имени

19:41

Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

19:31

Святую реликвию и не только: что нашли в столице УПА во время ремонта церквиВидео

19:28

Жест высокомерия или благодарность: откуда на самом деле появились чаевые

18:54

Когда разрушат Крымский мост: названы главное условие и сценарий для россиян в КрымуВидео

18:45

Людей, родившихся в особые дни, редко забывают: в чем их секрет

18:38

Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать "черемуха" на украинском

18:36

Они носят маски: какие месяцы рождения скрывают истинное лицо

18:14

300 дней в море: мужчина подсчитал стоимость жизни на круизном лайнере

Реклама
18:12

Помидоры будут расти быстрее и дадут большие плоды – чем нужно полить кустыВидео

18:10

Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

18:03

Урожай приятно удивит: чем подкормить малину во время созревания ягод

17:43

Судьбоносная любовь до конца лета: знаки зодиака, которым суждено счастье

17:39

Самые урожайные, сладкие и мясистые: названы лучшие сорта помидоровВидео

17:29

Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

17:26

Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:13

Предупреждение о магнитной буре: когда ожидать геомагнитного удара

17:11

"Бабушкина" сумка стала горячим трендом: стилистка назвала модные сумки 2026Видео

17:09

Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыхаВидео

17:07

Марк Энтони стал отцом в восьмой раз: кто у него родился

17:04

Сода и уксус оказались бессильны: чем лучше прочистить слив летом

16:55

Мало кто знает, зачем в СССР клали газеты в холодильник: настоящая причина удивит

16:52

Заготовки на зиму: почему украинцы занимаются консервированием, а в Европе - нет

16:31

Рыбак поймал огромного "монстра" с тремя хвостами: где это произошло

16:29

"Тяжело терять близких": Руслана высказалась о личном горе

16:25

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

16:23

Тревожная статистика: в Украине обнародовали данные о рождаемости и смертности

16:13

Доллар подскочил, а евро резко упал: новый курс валют на 23 июля

16:09

Возьму автомат: российская певица пригрозила Путину

Реклама
16:09

Какие дни хуже всего подходят для мытья головы — народные приметы и факты

16:01

Дожди и грозы не отступают: когда Украину накроет новая волна жары

15:47

Новая солнечная панель следит за солнцем: экономия приятно удивит

15:37

Дошло до угроз: Анна Тринчер попала в громкий скандал из-за хита "Маргарита"

15:30

Канализация прочистится за считанные минуты — три простых способаВидео

15:26

Огурцы и помидоры будут более сочными и ароматными: когда их правильно собирать

15:20

Пять знаков зодиака оставят все проблемы позади: кому улыбнется удача

14:42

Мать двоих детей накопила на отпуск мечты, но одна ошибка все испортила

14:32

Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

14:31

Лук не сгниет и сохранится до весны: когда и как правильно его собирать в 2026 годуВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять