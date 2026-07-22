Вкуснее магазинного: как легко заготовить яблочный "Живчик" на зиму

Читайте в материале:
- Как приготовить домашний "Живчик" из яблок
- Какие сорта лучше всего подходят для напитка
- Сколько сахара добавлять для консервации
В период созревания яблок украинские хозяйки ищут простые и вкусные способы сохранить урожай на зиму. Одной из самых популярных заготовок является домашний яблочный напиток типа "Живчик". Он имеет натуральный состав, легко готовится и может стать отличной альтернативой магазинным напиткам. Главред расскажет, как приготовить такой напиток своими руками.
Подробным рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Смаколики Юли". По её словам, домашний "Живчик" получается не только экономичным, но и значительно полезнее магазинных аналогов.
Он еще вкуснее магазинного и полностью натуральный. Готовится довольно просто и быстро, - отмечает автор видео.
Домашний "Живчик": какие яблоки выбрать и с чего начать
Для приготовления напитка можно использовать яблоки любых сортов, однако лучше всего подойдут кисло-сладкие. Автор готовила "Живчик" из сорта "Белый налив", но отмечает, что отличный результат можно получить и из других сортов.
Для приготовления "Живчика" можно использовать любые яблоки, но лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта, - рекомендует автор видео.
По желанию к яблокам можно добавить вишню, ежевику или малину, чтобы сделать вкус ещё более интересным.
Процесс приготовления состоит из нескольких простых этапов.
Видео о том, как приготовить домашний яблочный "Живчик", можно посмотреть здесь:
Подготовка яблок
Фрукты тщательно моют и нарезают небольшими кусочками. Кожуру снимать не нужно - удаляют только испорченные или червивые части.
Варение
Яблоки складывают в большую кастрюлю и заливают водой так, чтобы она покрывала фрукты, но не доходила до края посуды. После закипания яблоки поднимутся, поэтому важно оставить немного свободного места.
Настаивание
Смесь доводят до кипения, накрывают крышкой и оставляют до полного остывания, лучше всего - на ночь.
Процеживание
Настоявшийся напиток процеживают через сито, а яблоки дополнительно отжимают, чтобы получить максимум сока.
Из двух ведер яблок у меня получилось 15 литров чистого сока, - делится кулинарка.
Секрет идеального вкуса: сколько сахара добавлять
Полученный сок снова ставят на огонь. На 15 литров жидкости автор добавляет примерно 800 г сахара и 1 чайную ложку лимонной кислоты. При этом она советует ориентироваться на вкус, ведь всё зависит от сорта яблок.
После закипания с поверхности напитка снимают пену. Горячий "Живчик" разливают в стерилизованные банки, герметично закрывают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают в теплое одеяло до полного остывания.
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Об источнике: "Смаколики Юли"
"Смаколики Юли" - украинский кулинарный YouTube-канал, на котором автор Юлия делится простыми рецептами домашней кухни. Здесь публикуются пошаговые рецепты повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и традиционных украинских лакомств. Канал ориентирован на простое и доступное приготовление блюд из доступных продуктов.
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