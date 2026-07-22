Вкуснее магазинного: как легко заготовить яблочный "Живчик" на зиму

Домашний "Живчик" легко приготовить из свежих яблок. Рецепт домашнего "Живчика", какие пропорции сахара использовать и как заготовить напиток на зиму.

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Рецепт домашнего живчика / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как приготовить домашний "Живчик" из яблок

Какие сорта лучше всего подходят для напитка

Сколько сахара добавлять для консервации

В период созревания яблок украинские хозяйки ищут простые и вкусные способы сохранить урожай на зиму. Одной из самых популярных заготовок является домашний яблочный напиток типа "Живчик". Он имеет натуральный состав, легко готовится и может стать отличной альтернативой магазинным напиткам. Главред расскажет, как приготовить такой напиток своими руками.

Подробным рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Смаколики Юли". По её словам, домашний "Живчик" получается не только экономичным, но и значительно полезнее магазинных аналогов.

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Домашний "Живчик": какие яблоки выбрать и с чего начать

Для приготовления напитка можно использовать яблоки любых сортов, однако лучше всего подойдут кисло-сладкие. Автор готовила "Живчик" из сорта "Белый налив", но отмечает, что отличный результат можно получить и из других сортов.

Для приготовления "Живчика" можно использовать любые яблоки, но лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта, - рекомендует автор видео.

По желанию к яблокам можно добавить вишню, ежевику или малину, чтобы сделать вкус ещё более интересным.

Процесс приготовления состоит из нескольких простых этапов.

Видео о том, как приготовить домашний яблочный "Живчик", можно посмотреть здесь:

Подготовка яблок

Фрукты тщательно моют и нарезают небольшими кусочками. Кожуру снимать не нужно - удаляют только испорченные или червивые части.

Варение

Яблоки складывают в большую кастрюлю и заливают водой так, чтобы она покрывала фрукты, но не доходила до края посуды. После закипания яблоки поднимутся, поэтому важно оставить немного свободного места.

Настаивание

Смесь доводят до кипения, накрывают крышкой и оставляют до полного остывания, лучше всего - на ночь.

Процеживание

Настоявшийся напиток процеживают через сито, а яблоки дополнительно отжимают, чтобы получить максимум сока.

Из двух ведер яблок у меня получилось 15 литров чистого сока, - делится кулинарка.

Секрет идеального вкуса: сколько сахара добавлять

Полученный сок снова ставят на огонь. На 15 литров жидкости автор добавляет примерно 800 г сахара и 1 чайную ложку лимонной кислоты. При этом она советует ориентироваться на вкус, ведь всё зависит от сорта яблок.

После закипания с поверхности напитка снимают пену. Горячий "Живчик" разливают в стерилизованные банки, герметично закрывают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают в теплое одеяло до полного остывания.

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Об источнике: "Смаколики Юли" "Смаколики Юли" - украинский кулинарный YouTube-канал, на котором автор Юлия делится простыми рецептами домашней кухни. Здесь публикуются пошаговые рецепты повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и традиционных украинских лакомств. Канал ориентирован на простое и доступное приготовление блюд из доступных продуктов.

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