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300 дней в море: мужчина подсчитал стоимость жизни на круизном лайнере

Константин Пономарев
22 июля 2026, 18:14
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После развода австралиец поселился на круизном лайнере и проводит в море около 300 дней в году, считая такой образ жизни самым лучшим.
Купил билет на круизный лайнер и с тех пор уже почти десять лет
Купил билет на круизный лайнер и с тех пор уже почти десять лет / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Newsweek

Вы узнаете:

  • Что заставило мужчину навсегда сменить дом на лайнер
  • Сколько стоит жизнь на корабле почти круглый год
  • Почему мужчина больше не хочет возвращаться к обычной жизни

После болезненного развода австралиец Сэм Робертс решил полностью изменить свою жизнь. Вместо того чтобы возвращаться к привычному быту, он купил билет на круизный лайнер и с тех пор уже почти десять лет проводит большую часть времени в море.

Мужчина уверяет, что это стало для него "лучшим решением в жизни". 36-летний житель Сиднея рассказал, что впервые отправился в круиз в 2016 году, когда переживал непростой период после расставания. Об этом пишет Newsweek.

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По словам мужчины, поездка помогла ему отвлечься, восстановить силы и посмотреть на жизнь иначе. Вернувшись домой, австралиец быстро понял, что на борту чувствовал себя гораздо счастливее, чем на суше.

Первый круиз

После развода Робертс вложил часть средств в покупку дома, который требовал капитального ремонта. Пока строители занимались работами, мужчина решил отправиться в длительное путешествие.

Мужчина решил отправиться в путешествие пока ждал окончание ремонта
Мужчина решил отправиться в путешествие пока ждал окончание ремонта / Фото: instagram/@floatingaddress

Во время поиска вариантов он случайно увидел выгодное предложение на круизном лайнере Sea Princess и сразу забронировал место. Отдых настолько ему понравился, что уже через две недели после возвращения он снова отправился в путь.

Именно тогда он понял, что хочет сделать путешествия своим образом жизни.

Мужчина проводит в море около 300 дней в году

За несколько лет Робертс выстроил подробный график поездок и научился планировать маршруты так, чтобы практически без перерывов переходить с одного круиза на другой.

По его словам, сейчас он проводит на круизных лайнерах примерно 300 дней в году. На такой образ жизни мужчина тратит от 100 до 150 тысяч долларов (примерно от 4,4 млн до 6,7 млн гривен) ежегодно, но благодаря инвестициям может позволить себе подобные расходы без финансовых трудностей.

Мужчина проводит в море около 300 дней в году
Мужчина проводит в море около 300 дней в году / Фото: instagram/@floatingaddress

Каждое утро он просыпается в новом месте, любуется видами разных стран и считает, что получил опыт, который невозможно приобрести ни в одном университете.

"Это настоящая школа жизни", - сказал он.

Что мужчине нравится в жизни на лайнере

Главным преимуществом Робертс называет простоту повседневной жизни. Ему не приходится заниматься бытовыми вопросами, а вокруг постоянно появляются новые города, страны и люди.

Мужчина понравилось просыпаться в разных странах
Мужчина понравилось просыпаться в разных странах / Фото: instagram/@floatingaddress

Кроме того, путешествия позволили ему познакомиться с тысячами пассажиров со всего мира и завести множество друзей. Он признается, что за годы круизов значительно расширил кругозор и увидел множество мест, которые раньше казались недосягаемыми.

"Ты просыпаешься в одном порту, а засыпаешь уже в другом городе", - говорит он о своей жизни на лайнере.

Минусы жизни на круизном лайнере

Несмотря на внешнюю привлекательность такого образа жизни, Робертс признает, что иногда чувствует одиночество.

По его словам, можно находиться на огромном лайнере, где отдыхают тысячи человек, и при этом ощущать себя одиноким. Он также редко видится с близкими, пропускает семейные события и скучает по привычным вещам, например по любимой тайской кухне.

При этом мужчина старается каждый год возвращаться домой на Рождество, чтобы провести праздник с семьей.

"Это важно для меня", - отметил он.

Ранее Главред писал о том, что мать двоих детей накопила на поездку мечты, но одна ошибка все испортила. Семья лишилась отпуска стоимостью примерно 390 тысяч гривен после отказа в посадке на рейс в Египет.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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