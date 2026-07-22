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Какой церковный праздник в Украине 23 июля: что можно и нельзя делать

Виталий Кирсанов
22 июля 2026, 11:58
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Христианам 23 июля следует избегать ссор, оскорбительных слов, зависти и безразличия к нуждающимся в помощи.
Какой церковный праздник в Украине 23 июля
Какой церковный праздник в Украине 23 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 23 июля
  • Что можно делать 23 июля
  • Что нельзя делать 23 июля

В четверг, 23 июля, по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых мучеников Трофима, Теофила и их сподвижников, которые приняли смерть за веру во Христа во времена гонений на первых христиан. В этот же день вспоминают блаженного священномученика Василия Гопка - греко-католического епископа, ставшего символом стойкости перед коммунистическими репрессиями. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

День памяти мучеников Трофима, Теофила и их сподвижников

Святые Трофим и Теофил жили в эпоху, когда Римская империя жестоко преследовала последователей христианства. Они открыто исповедовали свою веру, поддерживали единоверцев и проповедовали Евангелие, несмотря на смертельную опасность.

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За отказ поклониться языческим богам и принести жертвы императору их арестовали вместе с другими христианами. Во время заключения мучеников неоднократно пытались заставить отказаться от Христа, обещая свободу, богатство и высокое положение. Однако они остались непреклонны.

Согласно церковному преданию, святые мужественно перенесли тяжелые пытки и до конца сохранили верность своим убеждениям. Их стойкость настолько поражала очевидцев, что многие начинали задумываться об истинности христианской веры.

День памяти блаженного священномученика Василия Гопка

Также 23 июля церковь чтит память блаженного священномученика Василия Гопка.

Будущий епископ родился 21 апреля 1904 года в селе Грабское, которое сегодня находится на территории Словакии. Он вырос в крестьянской семье, где с ранних лет был воспитан в христианских традициях и любви к труду.

После окончания школы Василий поступил в духовную семинарию. Благодаря усердию, глубоким знаниям и искренней вере он быстро заслужил уважение преподавателей и сокурсников. Уже тогда молодой человек окончательно решил посвятить свою жизнь служению Богу.

3 февраля 1929 года Василия Гопка рукоположили в священники. Он активно занимался пастырской деятельностью, проповедовал Евангелие, обучал детей основам христианской веры и помогал нуждающимся. Прихожане ценили его за скромность, доброжелательность и готовность поддержать каждого, кто обращался за помощью.

В 1947 году Василий Гопко был возведен в епископский сан. Однако вскоре греко-католическая церковь в Чехословакии оказалась под жестким давлением коммунистической власти.

В 1950 году деятельность церкви официально запретили, храмы передали другим конфессиям, а духовенство подверглось преследованиям. Епископ Василий отказался разрывать единство с католической церковью и подчиняться требованиям режима.

За свою принципиальную позицию он был арестован. Во время заключения священнослужитель пережил многочисленные допросы, жестокие издевательства и тяжелые условия содержания. Несмотря на это, он продолжал поддерживать других узников, молился вместе с ними и укреплял их дух.

Даже после освобождения власти еще долго ограничивали его служение. Однако Василий Гопко продолжал духовно окормлять верующих и оставался примером преданности Церкви и христианской вере.

Приметы 23 июля

  • Гром без продолжительного дождя - вскоре погода улучшится.
  • Много паутины в воздухе - к продолжительной сухой и солнечной погоде.
  • Ласточки летают низко над землей - приближается дождь.

Что нельзя делать 23 июля

Христианам следует избегать ссор, оскорбительных слов, зависти и безразличия к нуждающимся в помощи. Осуждаются также алчность, лживые обвинения, сплетни, грубое отношение к другим и нежелание работать. День же рекомендуется посвятить молитве, милосердию, искренности и доброжелательному отношению к ближним.

Что можно делать 23 июля

В народном календаре 23 июля известно как Трофим Бессонник. Такое название этот день получил из-за чрезвычайно напряженного времени летних работ. Именно в это время идет активная уборка урожая, поэтому хозяева имеют множество дел и в поле, и на огороде, и дома.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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