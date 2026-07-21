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Морковь отблагодарит рекордным урожаем: когда провести финальную подкормку

Мария Николишин
21 июля 2026, 21:16
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В конце июля морковь уже нуждается в других удобрениях, которые будут стимулировать ее рост.
Морковь отблагодарит рекордным урожаем: когда провести финальную подкормку
Как должна выглядеть последняя подкормка моркови / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Когда проводить последнюю подкормку моркови
  • Каких ошибок следует избегать перед сбором урожая

Морковь, как и любую другую культуру на огороде, нужно удобрять, чтобы урожай был обильным и вкусным. Однако делать это нужно до определенного момента, пока растение еще развивается.

Главред решил разобраться, когда и как нужно подкормить морковь.

видео дня

Когда в последний раз следует удобрять морковь

Морковь должна получить последнюю азотную подкормку примерно к концу июля - далее растение переориентируется с роста ботвы на развитие корнеплода, и лишний азот только вредит качеству урожая и сроку его хранения, сообщает deccoria.pl.

Исключение составляют лишь поздние посевы или культуры под укрытием, где график выращивания сдвигается на несколько недель. В остальных случаях правило универсально.

"Если мы используем домашние удобрения, такие как разбавленный навоз из крапивы, для удобрения весенней моркови, мы можем вносить их каждые 2–3 недели в первой половине сезона. Однако с приближением сбора урожая нам нужно постепенно сокращать подкормки", - говорится в сообщении.

Чем подкармливать морковь в конце сезона

Во второй половине лета акцент смещается с азота на калий, фосфор и бор - именно эти элементы определяют, насколько сочным и устойчивым к растрескиванию получится корнеплод.

"Калий отвечает, среди прочего, за водный баланс в растении. Этот элемент влияет на прочность тканей, а также на устойчивость к засухе и растрескиванию корней. Калий также помогает корням сохранять питательные вещества - делая морковь слаще, сочнее и более пригодной для хранения", - добавляют специалисты.

В то же время фосфор отвечает за равномерное развитие корневой системы и общее здоровье растения, а бор укрепляет клеточные стенки вместе с кальцием, уменьшая ломкость корней и способствуя транспортировке сахаров от листьев к корнеплоду.

Рецепт удобрения для моркови

Конкретный рецепт для подкормки моркови в конце июля таков: одну столовую ложку монофосфата калия следует растворить в 10 литрах воды, дополнительно добавив пол чайной ложки борной кислоты, предварительно растворенной в стакане теплой воды. Раствор нужно тщательно перемешать и полить им только прикорневую зону, не затрагивая листья.

Морковь отблагодарит рекордным урожаем: когда провести финальную подкормку
Что любит и не любит морковь / Инфографика: Главред

Каких ошибок следует избегать

Главная ошибка - использование азотных удобрений в фазу созревания корней, когда растению уже требуется совершенно другое питание. Также важно не превышать дозу борной кислоты, ведь для микроэлементов грань между пользой и вредом очень тонкая.

Чем подкормить морковь, чтобы она была сладкой - видео:

@stepanivna_olena Подкормка моркови. Древесная зола. Пропорция: два стакана золы на 10 л воды.Настоять 3–4 дня (можно дольше), затем 250 грн раствора на 10 л воды. Поливаем под корень, предварительно полив простой водой. Пепел - источник калия, а также отпугивает морковную муху. #подкормка#морковь#зола#калий#рекомендации♬ оригинальная аудиозапись - Степановна

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Об источнике: Deccoria

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