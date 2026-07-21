Какие украинские имена имеют греческие корни: они годами остаются популярными

Есть имена, которые издавна считаются исконно украинскими, но на самом деле они пришли из Древней Греции.

https://glavred.info/culture/kakie-ukrainskie-imena-imeyut-grecheskie-korni-oni-godami-ostayutsya-populyarnymi-10782392.html Ссылка скопирована

Какие имена на самом деле не украинские / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каково истинное значение трех популярных имен

Как имена влияют на характер человека

Имен, которыми украинцы называют своих детей, очень много. Все они красивые и благозвучные. Кроме того, многие из них считаются исключительно украинскими, но это не так.

Главред решил разобраться, какие имена на самом деле имеют иностранное происхождение.

видео дня

Украинские имена с греческим корнем

Многие имена, которые украинцы с детства считают бесспорно своими, на самом деле имеют древнегреческие корни - среди них Оксана, Тарас и Галина. О происхождении и значении популярных украинских имен сообщает сайт Как зовут.

Что известно об имени Оксана

Имя Оксана пришло из Древней Греции и означает "гостеприимная" или "иностранка". Женщины с этим именем обычно обладают сильной волей, четкой жизненной позицией и развитым чувством собственного достоинства, умеют ставить цели и настойчиво идут к их реализации.

Они искренни в общении и всегда готовы поддержать близких в трудную минуту, при этом тщательно оберегая собственные личные границы от постороннего вмешательства.

Как трактуется имя Галина

Еще одно распространенное среди разных поколений имя - Галина - также имеет греческое происхождение и трактуется как "тишина" или "покой". Обладательницы этого имени гармонично сочетают внешнюю мягкость с твердым внутренним стержнем, отличаясь трудолюбием, хозяйственностью и рассудительностью в повседневных делах.

Галины избегают бессмысленных конфликтов, ведь стремятся создавать вокруг себя уют и мир. Впрочем, при необходимости они способны проявить удивительную стойкость, защищая собственные интересы и покой своей семьи.

Каковы носители имени Тарас

Имя Тарас, которое благодаря Кобзарю олицетворяет несокрушимый украинский дух, также имеет древнегреческие корни - переводится оно как "бунтарь". Обладатели этого имени отличаются пылким темпераментом, острым чувством справедливости и свободолюбивым характером.

Ранее мы также рассказывали, что тенденции в выборе детских имен постоянно меняются, однако некоторые варианты остаются популярными независимо от моды. Сегодня украинские семьи все чаще выбирают имена, которые гармонично сочетают древние традиции с современным звучанием.

Кроме того, женское имя Валерия очень популярно в Украине, но в повседневной речи его часто сокращают лишь до одной или двух привычных форм. На самом деле существует гораздо больше вариантов обращения - от нейтральных до ласковых.

Читайте также:

Об источнике: Как зовут "Как зовут" - это ресурс, который рассказывает, что означают мужские и женские имена и какое влияние они оказывают на жизнь и судьбу человека. На сайте можно найти сведения о происхождении различных имен, узнать о характере человека по имени, его особенностях и много другой интересной информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред