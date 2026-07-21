Какие украинские имена имеют греческие корни: они годами остаются популярными

Вы узнаете:
- Каково истинное значение трех популярных имен
- Как имена влияют на характер человека
Имен, которыми украинцы называют своих детей, очень много. Все они красивые и благозвучные. Кроме того, многие из них считаются исключительно украинскими, но это не так.
Главред решил разобраться, какие имена на самом деле имеют иностранное происхождение.
Украинские имена с греческим корнем
Многие имена, которые украинцы с детства считают бесспорно своими, на самом деле имеют древнегреческие корни - среди них Оксана, Тарас и Галина. О происхождении и значении популярных украинских имен сообщает сайт Как зовут.
Что известно об имени Оксана
Имя Оксана пришло из Древней Греции и означает "гостеприимная" или "иностранка". Женщины с этим именем обычно обладают сильной волей, четкой жизненной позицией и развитым чувством собственного достоинства, умеют ставить цели и настойчиво идут к их реализации.
Они искренни в общении и всегда готовы поддержать близких в трудную минуту, при этом тщательно оберегая собственные личные границы от постороннего вмешательства.
Как трактуется имя Галина
Еще одно распространенное среди разных поколений имя - Галина - также имеет греческое происхождение и трактуется как "тишина" или "покой". Обладательницы этого имени гармонично сочетают внешнюю мягкость с твердым внутренним стержнем, отличаясь трудолюбием, хозяйственностью и рассудительностью в повседневных делах.
Галины избегают бессмысленных конфликтов, ведь стремятся создавать вокруг себя уют и мир. Впрочем, при необходимости они способны проявить удивительную стойкость, защищая собственные интересы и покой своей семьи.
Каковы носители имени Тарас
Имя Тарас, которое благодаря Кобзарю олицетворяет несокрушимый украинский дух, также имеет древнегреческие корни - переводится оно как "бунтарь". Обладатели этого имени отличаются пылким темпераментом, острым чувством справедливости и свободолюбивым характером.
Ранее мы также рассказывали, что тенденции в выборе детских имен постоянно меняются, однако некоторые варианты остаются популярными независимо от моды. Сегодня украинские семьи все чаще выбирают имена, которые гармонично сочетают древние традиции с современным звучанием.
Кроме того, женское имя Валерия очень популярно в Украине, но в повседневной речи его часто сокращают лишь до одной или двух привычных форм. На самом деле существует гораздо больше вариантов обращения - от нейтральных до ласковых.
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Об источнике: Как зовут
"Как зовут" - это ресурс, который рассказывает, что означают мужские и женские имена и какое влияние они оказывают на жизнь и судьбу человека. На сайте можно найти сведения о происхождении различных имен, узнать о характере человека по имени, его особенностях и много другой интересной информации.
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