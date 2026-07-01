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Никакой не "Тимофей": как правильно обращаться на украинском к мужчине с таким именем

Дарья Пшеничник
1 июля 2026, 12:50
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Филологи и лингвисты отмечают, что вариант "Тимофей" не соответствует нормам литературного языка.
Никакой не
Не говорите "Тимофей" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

  • Как сказать "Тимофей" на украинском

  • Как ласково обращаться к мужчине с этим именем

Несмотря на то, что украинцы всё активнее переходят на родной язык, в быту по-прежнему режут слух старые привычки. Одним из таких примеров является использование формы "Тимофей". Филологи и лингвисты отмечают, что этот вариант имени не соответствует нормам литературного языка. Единственная правильная и зафиксированная в официальных документах форма - "Тимофій".

"Главред" разобрался, почему возникла путаница и как звучат настоящие украинские ласковые формы этого имени.

Греческие корни и вековая украинская традиция

Имя "Тимофій" имеет благородное древнегреческое происхождение. Оно образовалось в результате слияния двух слов:

  • "тиме" - уважение, честь;
  • "теос" - Бог.

В переводе это означает "тот, кто почитает Бога" или "Божья честь".

Вариант "Тимофей" - это следствие длительного и агрессивного влияния русского языка, который навязывал собственное фонетическое написание имен. В украинской же традиции на протяжении многих веков закрепился именно вариант с буквой "і" и мягким окончанием - "Тимофій". Именно так его подают современные словари и официальные реестры.

Следует понимать, что сохранение исконных форм имен - это не просто прихоть лингвистов, а часть защиты нашего культурного наследия и национальной идентичности.

Как вежливо обратиться к Тимофею на украинском

Наш язык невероятно богат на благозвучные суффиксы, поэтому нет необходимости заимствовать чужие сокращения. Для семейного или дружеского общения идеально подойдут такие органичные варианты:

  • "Тимко" и "Тимофійко" - классические формы, которые часто встречаются в украинской литературе;
  • "Тимчик" - современное, легкое и приятное обращение;
  • "Тимцьо" или "Тимусь" - колоритные и нежные варианты, присущие народной речи.

Давайте беречь своё: языковая устойчивость и уважение к себе начинаются с правильного произношения имён людей, которые нас окружают.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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