Никакой не "свьокр": как правильно называть отца мужа на украинском языке

Вы узнаете:
- Как правильно называть отца мужа на украинском языке
- Какие еще названия родственников важно не путать
Брак приносит в жизнь не только любимого человека, но и целую когорту новых родственников. Вместе с ними появляется и необходимость правильно их называть. Однако из-за многих лет русификации в речи многих украинцев прочно закрепилось суржиковое слово "свьокр".
Главред рассказывает, как на самом деле звучит исконно украинское название отца мужа и почему стоит искоренять языковой сурогат.
Почему вариант "свьокр" - это ошибка
Слово "свьокр" является классическим примером суржика. Оно возникло как неудачная бытовая адаптация русского слова "свёкор". Из-за длительного давления русского языка этот русизм частично вытеснил красивое и нормативное украинское слово, пишет "24 Канал".
Поэтому запомните: в украинском литературном языке отец мужа - это "свекор". Мать мужа, соответственно, - "свекруха".
Эти названия являются давними, традиционными для нашей семейной лексики и зафиксированы во всех академических словарях.
Правильно говорить:
"Мій свекор живе в іншому місті".
"Ми поїхали в гості до свекра".
"Свекор допоміг нам із ремонтом".
Как называть родственников мужа и не путаться
Украинская терминология, касающаяся родственных связей, чрезвычайно богата, хотя современные носители языка всё чаще заменяют её описательными конструкциями (например, "брат мужа" вместо одного конкретного слова).
Чтобы звучать колоритно и грамотно, стоит вспомнить традиционные названия родственников, которые появляются после свадьбы:
- "свекор" - отец мужа;
- "свекруха" - мать мужа;
- "дівер" - родной брат мужа;
- "золовка" - сестра мужа.
Сохранение языковых традиций и избавление повседневного общения от суржика - это еще один шаг к возвращению нашей аутентичной культуры. Начнем с правильных слов в кругу семьи.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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