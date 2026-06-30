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Никакой не "свьокр": как правильно называть отца мужа на украинском языке

Дарья Пшеничник
30 июня 2026, 17:01
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Украинская терминология, относящаяся к семье, чрезвычайно богата, хотя современные носители языка всё чаще заменяют её описательными конструкциями.
Никакой не
Как называть родственников мужа на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

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  • Как правильно называть отца мужа на украинском языке
  • Какие еще названия родственников важно не путать

Брак приносит в жизнь не только любимого человека, но и целую когорту новых родственников. Вместе с ними появляется и необходимость правильно их называть. Однако из-за многих лет русификации в речи многих украинцев прочно закрепилось суржиковое слово "свьокр".

Главред рассказывает, как на самом деле звучит исконно украинское название отца мужа и почему стоит искоренять языковой сурогат.

Почему вариант "свьокр" - это ошибка

Слово "свьокр" является классическим примером суржика. Оно возникло как неудачная бытовая адаптация русского слова "свёкор". Из-за длительного давления русского языка этот русизм частично вытеснил красивое и нормативное украинское слово, пишет "24 Канал".

Поэтому запомните: в украинском литературном языке отец мужа - это "свекор". Мать мужа, соответственно, - "свекруха".

Эти названия являются давними, традиционными для нашей семейной лексики и зафиксированы во всех академических словарях.

Правильно говорить:

  • "Мій свекор живе в іншому місті".

  • "Ми поїхали в гості до свекра".

  • "Свекор допоміг нам із ремонтом".

Как называть родственников мужа и не путаться

Украинская терминология, касающаяся родственных связей, чрезвычайно богата, хотя современные носители языка всё чаще заменяют её описательными конструкциями (например, "брат мужа" вместо одного конкретного слова).

Чтобы звучать колоритно и грамотно, стоит вспомнить традиционные названия родственников, которые появляются после свадьбы:

  • "свекор" - отец мужа;
  • "свекруха" - мать мужа;
  • "дівер" - родной брат мужа;
  • "золовка" - сестра мужа.

Сохранение языковых традиций и избавление повседневного общения от суржика - это еще один шаг к возвращению нашей аутентичной культуры. Начнем с правильных слов в кругу семьи.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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