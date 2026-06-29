Говорить "нерукопожатный" неправильно: как назвать такого человека на украинском

Вы узнаете:
- Что не так со словом "нерукопожатный"
- Какие есть правильные украинские эквиваленты
В языковом пространстве, в частности в соцсетях, прочно закрепилось слово "нерукопожатный" - им клеймят политиков, звезд или знакомых, которые из-за позорных поступков потеряли репутацию.
Однако мало кто задумывается, что этот популярный термин является абсолютной русской калькой. Главред рассказывает, как очистить свою речь от этого русизма и какие благозвучные украинские эквиваленты существуют.
Почему "нерукопожатный" - это ошибка
В украинском языке нет слова "рукопожатие". Традиционно процесс приветствия мы называем "рукостисканням" або "потиском руки".
Попытки перевести русское выражение буквально рождают довольно неуклюжие конструкции вроде "нерукостискальний" или "нерукопотискний". Они хоть и понятны, но звучат искусственно, не фиксируются в словарях и не прижились в живом языке.
Аналог из словарей: как сказать правильно
На самом деле в украинском языке есть прекрасный, нормативный аналог, о котором мы часто забываем:
"Нерукоподатний" - именно так характеризуют человека, который из-за своего аморального поведения или предательства не достоин того, чтобы ему вообще подавали руку.
Примеры:
"Через корупційний скандал міністр став абсолютно нерукоподатним на міжнародній арені".
"У нашому колективі зрадники швидко стають нерукоподатними".
Четыре точные альтернативы на любой случай
В зависимости от контекста, русскую кальку можно заменить многими другими точными вариантами:
- Описательные конструкции ( наиболее естественные): "Людина, якій не подають руки" або "Той, хто втратив повагу суспільства".
- Официальный и дипломатический стиль: если речь идет о международных отношениях или публичной политике, идеально подойдет латинский термин персона нон грата (persona non grata - нежелательное лицо).
- Разговорный колорит: в украинском языке есть замечательный глагол "ручкатися" (приветствоваться за руку). Поэтому в повседневной речи вполне уместно употребить слово "неручканий" - в отношении человека, которого все сторонится.
- Литературные синонимы: вместо кальки можно просто сказать "зневажувана особа" или "зневажений".
Очищение языка от заимствований-паразитов делает нашу речь богаче и выразительнее. Забудьте о "нерукопожатных" - соблюдаем гигиену не только рук, но и собственного слова.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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