Супруги прожили вместе 80 лет, сохранили самостоятельность и продолжают завтракать в McDonald's. Они раскрыли пять привычек долгой жизни.

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Супруги дожили до 100 лет / Коллаж Главред, фото: NBC News

Вы узнаете:

Как супругам удалось вместе перешагнуть столетний рубеж

Почему в их правилах долголетия нет строгих диет и запретов

Какие пять привычек они сохранили даже после 100 лет

101-летний Джон Кэрролл и его 100-летняя жена Джерри прожили в браке уже 80 лет, самостоятельно живут в своем доме и не отказываются от маленьких удовольствий.

Американские долгожители уверены, что за их впечатляющим возрастом не стоит какой-то один чудодейственный секрет. Вместо этого супруги назвали простые привычки, которые могли бы им помочь дожить до такого солидного возраста. Об этом пишет Today.

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Пятничный ритуал, которому супруги не изменяют

Если наступает пятница, Джон и Джерри Кэрролл отправляются завтракать в McDonald's. Они встречаются там с друзьями, заказывают сэндвичи McMuffin с сосисками и яйцами, пьют кофе и проводят время за разговорами.

Несмотря на возраст, супруги продолжают жить в собственном доме в Мерфрисборо, штат Теннесси. Несколько раз в неделю они выбираются поужинать в рестораны и стараются сохранять привычный образ жизни.

Джон, ветеран Второй мировой войны, также не собирается отказываться от путешествий. В сентябре, всего за несколько месяцев до своего 102-летия, он планирует отправиться в Луизиану и посетить Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане.

Не отказываться от любимой еды

Рацион семьи Кэрролл сложно назвать строгой диетой долгожителей. В нем нашлось место и овощам, и орехам, и ресторанной еде, и даже сладостям.

Дома супруги часто завтракают хлопьями с бананами, черникой и другими фруктами. В ресторанах выбирают жареную курицу, индейку с начинкой или стейк по-деревенски. Они также любят шпинат, салаты, листья репы, фасоль и богатую клетчаткой бамию.

Рацион семьи Кэрролл сложно назвать строгой диетой долгожителей / Фото: NBC News

Периодически супруги заказывают пиццу, готовят запеченный картофель с овощами, а в качестве перекуса выбирают кешью и миндаль. При этом они не отказывают себе и в сладком - например, конфетах или шоколаде.

Из напитков Джон и Джерри предпочитают кофе с молоком и различные соки. Среди любимых блюд Джерри также называет спагетти и ананасовый пирог-перевертыш.

Любить и заботиться друг о друге

История Джона и Джерри началась много десятилетий назад. Тогда молодой Джон развозил продукты из магазина и однажды привез заказ тете Джерри. Именно она познакомила будущих супругов.

Они начали встречаться, а 18 апреля 1946 года поженились. В 2026 году пара отметила уже 80-летие семейной жизни.

"Просто любите друг друга и заботьтесь друг о друге", - отвечает американка на вопрос о секрете столь долгого брака.

Как можно дольше сохранять независимость

Значительную часть жизни оба супруга много работали. Джон работал развозчиком молока. Джерри в течение 35 лет была секретарем в фермерском кооперативе.

Даже перешагнув столетний рубеж, супруги продолжают жить в собственном доме. Конечно, без помощи семьи не обходится: сын покупает продукты, забирает лекарства, ухаживает за газоном и заказывает необходимые вещи через интернет.

Значительную часть жизни оба супруга много работали / Фото: NBC News

Долголетие отчасти может быть семейной особенностью Джона, ведь его мать прожила 99 лет. Сам мужчина признается, что когда-то поставил перед собой именно эту планку.

"Я пытался дожить до 99 лет, и мне это удалось. Теперь я преодолел этот рубеж и не знаю, что принесет следующий день", - говорит пенсионер.

Продолжать двигаться в любом возрасте

Физическая активность много лет оставалась важной частью жизни супругов. Раньше они ежедневно проходили около двух миль - примерно 3,2 километра - по местному торговому центру. Эту привычку Джон сохранял до 88 лет.

Сейчас возможности супругов стали скромнее. Джон пользуется ходунками, а Джерри - тростью. Однако полностью от движения они не отказались.

Джон по-прежнему встает около четырех часов утра и выполняет упражнения. По его словам, он садится на пол и 100 раз тянется к пальцам ног.

Не изолироваться от других людей

Еще одним важным правилом супруги называют социальные связи. Они проводят много времени вместе, однако их круг общения не ограничивается семьей. Пятничные завтраки позволяют регулярно встречаться с друзьями.

Еще одним важным правилом супруги называют социальные связи / Фото: NBC News

Исследования неоднократно связывали крепкие социальные отношения с лучшими показателями здоровья и продолжительности жизни. Анализ 148 исследований показал, что у людей с более прочными социальными связями вероятность выживания была примерно на 50% выше, чем у более социально изолированных участников.

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Об источнике: Today.com Today.com - это крупный англоязычный интернет-ресурс, являющийся официальным сайтом популярного американского утреннего телешоу TODAY на телеканале NBC. Платформа публикует новости, видео, lifestyle-материалы, советы по здоровью, рецепты, развлечения и другой актуальный контент для широкой аудитории. Сайт имеет высокий уровень доверия и значительную посещаемость, и его часто оценивают как безопасный и легитимный источник информации.

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