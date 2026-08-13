Поразил низким ростом: люди, которые видели Путина вживую, описали террориста

Кратко:
- Как описывают Путина те, кто видел его вживую
- Что говорят о его привычках
В социальной сети Threads завирусился пост о том, как на самом деле выглядит главарь России - Владимир Путин.
Те, кто видел его вживую, описали диктатора и даже поделились редкими фотографиями с его молодости.
Так, пользователь serjobatso задал вопрос: "Кто видел Владимира Путина вживую, расскажите какой он?".
Тут же в комментариях ему стали отвечать и описывать личные встречи с оккупантом.
Пользователи отмечают его серость, маленькие бегающие глаза, низкий рост, а также его постоянные опоздания, как способ унижения своих оппонентов или просто людей ниже по статусу.
Тут один из очевидцев отмечает, что Путин обожает опаздывать, чтобы показать свою значимость и унизить тех, кто его ждет.
Пользователи неоднократно отмечают его очень низкий рост.
А еще один комментатор отметил то, что Путин никогда не смотрит в глаза собеседнику.
Еще один интересный фак описал еще один пользователь. Он назвал Путина педофилом, который хотел, чтобы ему в самолет посадили "красивых девочек".
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О персоне: Владимир Путин
Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.
17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.
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