Поразил низким ростом: люди, которые видели Путина вживую, описали террориста

Люди, которые видели террориста Путина вживую поделилась своими впечатлениями от встречи с диктатором.

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В сети описали, как выглядит Путин вживую / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Кратко:

Как описывают Путина те, кто видел его вживую

Что говорят о его привычках

В социальной сети Threads завирусился пост о том, как на самом деле выглядит главарь России - Владимир Путин.

Те, кто видел его вживую, описали диктатора и даже поделились редкими фотографиями с его молодости.

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Так, пользователь serjobatso задал вопрос: "Кто видел Владимира Путина вживую, расскажите какой он?".

Как на самом деле выглядит Путин / Скриншот Threads

Тут же в комментариях ему стали отвечать и описывать личные встречи с оккупантом.

Пользователи отмечают его серость, маленькие бегающие глаза, низкий рост, а также его постоянные опоздания, как способ унижения своих оппонентов или просто людей ниже по статусу.

Как на самом деле выглядит Путин / Скриншот Threads

Тут один из очевидцев отмечает, что Путин обожает опаздывать, чтобы показать свою значимость и унизить тех, кто его ждет.

Как на самом деле выглядит Путин / Скриншот Threads

Пользователи неоднократно отмечают его очень низкий рост.

Как на самом деле выглядит Путин / Скриншот Threads

Как на самом деле выглядит Путин / Скриншот Threads

А еще один комментатор отметил то, что Путин никогда не смотрит в глаза собеседнику.

Как на самом деле выглядит Путин / Скриншот Threads

Еще один интересный фак описал еще один пользователь. Он назвал Путина педофилом, который хотел, чтобы ему в самолет посадили "красивых девочек".

Как на самом деле выглядит Путин / Скриншот Threads

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