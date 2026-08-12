Испортится или долежит: как проверить герметичность банок после охлаждения

Герметичность банок важна для хранения, а поврежденная крышка может свидетельствовать о проблеме с заготовкой. Вот как это проверить дома.

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Как проверить герметичность банки / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как за несколько секунд проверить крышку банки

Когда можно переносить консервы на хранение

Какие признаки указывают на нарушение герметичности

Прежде чем переносить консервацию в погреб или кладовую, банки следует осмотреть и убедиться, что крышки правильно закрыты. Если герметичность нарушена, внутрь может попасть воздух, а это создает условия для порчи заготовки. Поэтому простая проверка после остывания поможет вовремя выявить проблемную банку. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Новости.LIVE", состояние крышки можно предварительно проверить после полного остывания банки.

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Как и когда проверять герметичность

Главное правило - не проверять горячие банки сразу после закручивания. После консервации им нужно дать полностью остыть при комнатной температуре. Обычно на это может потребоваться от 12 до 24 часов.

После остывания осмотрите каждую банку. Крышка должна быть ровной, без вздутий, повреждений и следов протечки. Также важно проверить, нет ли на банке трещин или сколов.

Проверка крышки:

Все в порядке: центр крышки после остывания остается втянутым и не сдвигается при легком нажатии пальцем. Это свидетельствует о том, что внутри образовался вакуум.

центр крышки после остывания остается втянутым и не сдвигается при легком нажатии пальцем. Это свидетельствует о том, что внутри образовался вакуум. Есть проблема: если крышка прогибается, пружинит, издает характерный щелчок или легко сдвигается под пальцем, герметичность может быть нарушена.

если крышка прогибается, пружинит, издает характерный щелчок или легко сдвигается под пальцем, герметичность может быть нарушена. Дополнительные признаки: стоит насторожиться, если крышка вздулась, из банки вытекает жидкость или на поверхности появились необычные пятна или следы плесени.

Видео о том, как защитить жестяные крышки от ржавчины, можно посмотреть здесь:

Что делать с негерметичной банкой

Если после остывания крышка не держит вакуум, такую банку не стоит переносить на длительное хранение вместе с остальными консервами. Важно оценить состояние заготовки и не употреблять её, если есть какие-либо признаки порчи.

Нельзя пробовать подозрительные консервы "для проверки" - некоторые опасные микроорганизмы могут не изменять вкус, запах или внешний вид продукта.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Если банка не прошла проверку сразу после консервирования, дальнейшие действия зависят от вида заготовки и способа её приготовления. Для безопасного хранения следует использовать только проверенные рецепты, соблюдать рекомендуемое время термической обработки и правильно подбирать крышки и банки.

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