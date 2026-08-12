ВСУ резко изменили ситуацию на фронте: DeepState показал масштабы наступления

Украинские военные освободили 19 населенных пунктов и продолжили вытеснять российские подразделения с позиций

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DeepState раскрыл масштабы продвижения ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

Кратко:

Украина освободила 19 населенных пунктов на направлении

Российские войска отброшены ещё с шести позиций

Наступление ВСУ долгое время не отображалось на картах

Силы обороны Украины провели масштабные штурмовые действия в Днепропетровской области и освободили сразу 19 населенных пунктов. Информацию о продвижении украинских военных долгое время намеренно не отображали на картах из соображений безопасности. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

По его данным, под контроль Украины вернулись Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Сичневое, Воронное, Терново, Березовое, Степовое, Калиновское, Приволье, Злагода, Рыбное и Красногорское.

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В то же время украинские военные продолжают вытеснять российские подразделения с других позиций. В частности, по информации DeepState, враг был отброшен в Новопавловке, Новогеоргиевке, Новониколаевке, Новогригоровке, Запорожском и Привольном.

ВСУ освободили сразу 19 населенных пунктов / Фото: DeepState

Почему продвижение долгое время не отображалось на картах

В DeepState подчеркнули масштабы штурмовых действий украинских Сил обороны в регионе. Часть информации об изменениях на линии фронта сознательно не наносили на карты сразу, чтобы не раскрывать оперативную ситуацию и не создавать дополнительных рисков для украинских военных.

Таким образом, обнародованные сейчас изменения отражают не одномоментное продвижение, а результаты длительной работы украинских подразделений на этом направлении.

DeepState / Инфографика: Главред

Что происходит на этом направлении

Освобождение населенных пунктов и оттеснение российских войск свидетельствуют об активных наступательных действиях украинских подразделений на отдельных участках фронта. В то же время ситуация остается динамичной, а информация о конкретных позициях и дальнейшем продвижении может уточняться.

Может ли РФ открыть новый фронт - мнение военного

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин считает, что Россия может попытаться открыть новый фронт на севере Украины. По его словам, Кремль потенциально может использовать территорию Беларуси для наступления в направлении Черниговской и Сумской областей.

По мнению Капустина, такой сценарий может быть связан со стремлением Москвы изменить нынешнюю ситуацию на фронте. Он предполагает, что открытие нового направления стало бы одним из способов нарушить баланс сил, который пока не позволяет России получить существенное преимущество.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как сообщал Главред, с января по август 2026 года украинские военные провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении. Под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, аналитики проекта DeepState зафиксировали продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области. Изменения линии фронта были замечены в Часовом Яру и вблизи Ильиновки.

Напомним, что российское командование не отказалось от использования бронетехники после провального механизированного штурма под Добропольем в конце июля - армия РФ будет искать новые схемы прорыва украинской обороны, в то время как Киев параллельно готовит собственный вариант действий. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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