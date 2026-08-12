Система мобилизации может измениться: что уже сделала команда Драпатого

Лубинец заявил, что первым сигналом перемен стало кадровое решение в Закарпатье.

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Подход к мобилизации в Украине изменится / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Лубинца:

Команда Драпатого не игнорирует проблему мобилизации

Решение по Закарпатью приняли очень быстро

У нового главнокомандующего есть ресурс для изменений

Команда главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого взяла на вооружение рекомендации Офиса омбудсмена относительно изменения подходов к мобилизации. Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Укринформу.

По его словам, во время рабочей встречи с представителями команды главнокомандующего все замечания и рекомендации по изменению подходов к мобилизации были оперативно приняты к рассмотрению.

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"Сегодня я уже увидел очень быструю положительную реакцию. Во-первых, нет желания (у команды Драпатого, - ред.) закрывать глаза на проблему, что я уже положительно отмечаю. Во-вторых, кардинально быстро принято решение об отстранении областного руководителя ТЦК и СП в Закарпатье. Туда направлена крупная проверка", - подчеркнул он.

Лубинец отметил, что с таким ответственным подходом "у главнокомандующего есть все возможности кардинально изменить эту ситуацию с мобилизацией к лучшему".

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Может ли мобилизация в Украине усилиться

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко заявил, что в Украине осенью могут вновь изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление.

По его словам, Украина сейчас вынуждена реагировать на проблемы с комплектованием войск ситуативно.

"Если Россия объявит дополнительную мобилизацию, откроет новые направления или усилит наступление, в частности на севере или юге, я вполне ожидаю, что в Украине тоже изменят правила", - подчеркнул он.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, 10 августа на сайте Кабинета министров была зарегистрирована электронная петиция с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что женская мобилизация не планируется.

Также в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

В то же время командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем Юрий "Ахиллес" Федоренко заявил, что для того, чтобы уменьшить масштабы принудительной мобилизации и увеличить количество добровольцев, Украине необходимо обеспечить достаточное финансирование, предоставить военнослужащим надежные социальные гарантии и достойное денежное обеспечение.

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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