В Закарпатском ТЦК незаконно списали с учета свыше 1,5 тыс мужчин: раскрыта схема

Следователи установили, что незаконное исключение мужчин из учета происходило систематически.

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В Закарпатском ТЦК незаконно списали с учета свыше 1,5 тыс мужчин / коллаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Кратко:

Схема была выявлена в рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВЛК"

Стоимость услуги составляла от $5 тыс. до $10 тыс

В Закарпатской области разоблачили масштабную схему незаконного исключения военнообязанных из воинского учета. По данным следствия, схема действовала в Мукачевском районном ТЦК и СП в течение 2022-2024 годов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Схема была выявлена в рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВЛК". По версии правоохранителей, к ее организации были причастны бывший руководитель Мукачевского РТЦК и СП и его подчиненный, который отвечал за вопросы воинского учета и бронирования.

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Следователи установили, что незаконное исключение мужчин из учета происходило систематически. В военно-учетные, медицинские и другие официальные документы вносили недостоверные сведения, после чего военнообязанных без законных оснований признавали непригодными к службе.

Стоимость такой услуги составляла от $5 тыс. до $10 тыс.

Всего, по данным следствия, из учета незаконно исключили не менее 1577 мужчин. В отношении 1142 из них основанием якобы служило состояние здоровья.

Уничтожили документы

После того как появилась угроза разоблачения схемы, фигуранты дела попытались избавиться от доказательств.

Как утверждают правоохранители, в августе 2024 года тогдашний руководитель Мукачевского РТЦК и СП оформил фиктивный акт об изъятии документов и уничтожил справки, решения военно-врачебной комиссии и другую медицинскую документацию. Речь идет о документах, которые согласно законодательству должны храниться в течение 75 лет.

Несмотря на это, следователям удалось восстановить значительную часть необходимой информации. Для этого использовались данные Национальной службы здоровья Украины, показания свидетелей, результаты экспертиз и другие материалы уголовного производства.

На сегодняшний день 120 человек уже восстановили на военном учете. Проверка в отношении остальных военнообязанных продолжается.

Провели 17 обысков

В рамках расследования правоохранители провели 17 обысков у нынешних и бывших сотрудников Мукачевского РТЦК и СП, членов ВЛК и других лиц, которые могут быть связаны с незаконной схемой.

Двум бывшим должностным лицам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Сторона обвинения намерена ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают возможную причастность отдельных членов ВЛК и других лиц к организации незаконного исключения военнообязанных с учета.

Ранее, 6 августа, в Закарпатской области уже проходили обыски у фигурантов этого производства. Следствие проверяет обстоятельства незаконного исключения мужчин из учета в Мукачевском ТЦК.

В частности, правоохранители выясняют дальнейшую судьбу военнообязанных, которых могли незаконно снять с учета. По предварительным данным следствия, некоторые из них после этого выехали за пределы Украины.

ТЦК - последние новости

Как писал Главред, в Подольском районе Киева во время прохождения ВЛК произошло смертельное нападение на врача. Гражданин, которого доставили в ТЦК за нарушение правил воинского учета, нанес врачу ножевые ранения, в результате которых она скончалась.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении сотрудника, причастного к махинациям с ВЛК, который якобы вымогал деньги за влияние на комиссию. В ходе расследования разоблачили подполковника в махинациях и задержали во время передачи денег.

Напомним, Мстислав Баник сообщил о планах реформы территориальных центров комплектования и изменении их функций для обеспечения прозрачных условий прохождения мобилизационных процедур. Он подчеркнул, что распределение функций ТЦК предусматривает передачу части обязанностей другим учреждениям и создание отдельных центров для мобилизационных процедур.

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О персоне: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - украинский политик, генеральный прокурор Украины (с 21 июня 2025 года). Председатель Государственной налоговой службы Украины (31.12.2024–17.06.2025), глава Киевской областной государственной администрации (10.04.2023–30.12.2024), сообщает Википедия.

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