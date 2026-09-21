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Хризантемы переживут холод и дождь: как сохранить цветы до морозов

Мария Николишин
21 сентября 2026, 10:24
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Мелкоцветковые сорта хризантем лучше переносят дождь и легкие заморозки, чем крупноцветковые.
Хризантемы переживут холод и дождь: как сохранить цветы до морозов
Как ухаживать за хризантемами осенью / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как поливать хризантему
  • Когда растение нужно заносить в помещение

Хризантемы – популярные осенние цветы, которые радуют глаз своей красотой. Из-за прохладных ночей они могут быстро терять бутоны и увядать. Однако, если за ними правильно ухаживать с самого начала, хризантемы могут сохранить свою красоту до первых значительных заморозков.

Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за хризантемами.

видео дня

Почему хризантемы быстро вянут

Хризантемы, купленные осенью в горшках, гибнут не от холода, а от застоя воды в поддоне: корни в небольшом комочке почвы теряют доступ к кислороду за несколько часов и постепенно отмирают, после чего растение вянет даже в мокром субстрате, пишет deccoria.pl.

Как поливать хризантемы

Разветвленная корневая система хризантемы помещается в небольшой контейнер, а обильное цветение требует много воды и энергии. Именно поэтому как кратковременная засуха, так и чрезмерное увлажнение почти мгновенно сказываются на внешнем виде куста: листья теряют тургор, бутоны осыпаются, соцветия тускнеют.

Место для горшка должно быть светлым, но защищенным. Глубокая тень тормозит раскрытие бутонов, а полное солнце в течение дня пересушивает субстрат и сокращает срок жизни цветов. Воду во время полива направляют в землю, не смачивая листья и соцветия, - влага, задерживающаяся между лепестками, повышает риск серой гнили.

Четкий график полива здесь скорее вредит. В солнечные и ветреные дни почву проверяют ежедневно на глубину около двух сантиметров, а в прохладную погоду испарение снижается - вместе с потребностью в поливе. Воду льют медленно, пока излишек не начнет вытекать через отверстия в дне, чтобы увлажнить весь корневой ком, а не только поверхность.

Отдельная ситуация - пересохший субстрат, который уменьшился в объеме и отстает от стенок. Вода в таком случае просто стекает через щели, не доходя до центра. Горшок погружают в емкость с водой на несколько минут, а затем дают жидкости стечь.

Нужно ли подкармливать хризантемы

Сезонные растения, поступающие в продажу осенью, уже сформировали бутоны, а почва содержит запас питательных веществ. Дополнительное удобрение не вызовет нового цветения, зато повысит засоленность субстрата и затруднит корням поглощение воды.

Подкармливают только те сорта, которые планируют выращивать дальше, - с весны, когда из основания куста появляются новые побеги, и до конца лета.

Отцветшие головки убирают регулярно: влажные отмершие лепестки долго сохнут в гуще побегов и провоцируют серую гниль. Обрывать их пальцами не стоит - легко надрать стебель или повредить соседние бутоны. Срезают чистыми острыми ножницами чуть выше здоровой пары листьев или заметной боковой почки.

Лучшие соседи для хризантем
Лучшие соседи для хризантем / Инфографика: Главред

Как защитить хризантемы от заморозков

Даже кратковременный минус повреждает развитые соцветия: подмерзшие лепестки вянут, темнеют и теряют декоративность.

Если ночная температура приближается к 0 °C, горшок переставляют к стене здания, которая отдает накопленное за день тепло. Емкость ставят на доску, толстый картон или пенопласт, оборачивают джутом или белым агроволокном.

При прогнозе сильных морозов растение на ночь заносят в светлый гараж, прохладную веранду или неотапливаемый подъезд, а утром возвращают на улицу.

Секреты ухода за хризантемами – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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