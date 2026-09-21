Хризантемы переживут холод и дождь: как сохранить цветы до морозов

Вы узнаете:
- Как поливать хризантему
- Когда растение нужно заносить в помещение
Хризантемы – популярные осенние цветы, которые радуют глаз своей красотой. Из-за прохладных ночей они могут быстро терять бутоны и увядать. Однако, если за ними правильно ухаживать с самого начала, хризантемы могут сохранить свою красоту до первых значительных заморозков.
Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за хризантемами.
Почему хризантемы быстро вянут
Хризантемы, купленные осенью в горшках, гибнут не от холода, а от застоя воды в поддоне: корни в небольшом комочке почвы теряют доступ к кислороду за несколько часов и постепенно отмирают, после чего растение вянет даже в мокром субстрате, пишет deccoria.pl.
Как поливать хризантемы
Разветвленная корневая система хризантемы помещается в небольшой контейнер, а обильное цветение требует много воды и энергии. Именно поэтому как кратковременная засуха, так и чрезмерное увлажнение почти мгновенно сказываются на внешнем виде куста: листья теряют тургор, бутоны осыпаются, соцветия тускнеют.
Место для горшка должно быть светлым, но защищенным. Глубокая тень тормозит раскрытие бутонов, а полное солнце в течение дня пересушивает субстрат и сокращает срок жизни цветов. Воду во время полива направляют в землю, не смачивая листья и соцветия, - влага, задерживающаяся между лепестками, повышает риск серой гнили.
Четкий график полива здесь скорее вредит. В солнечные и ветреные дни почву проверяют ежедневно на глубину около двух сантиметров, а в прохладную погоду испарение снижается - вместе с потребностью в поливе. Воду льют медленно, пока излишек не начнет вытекать через отверстия в дне, чтобы увлажнить весь корневой ком, а не только поверхность.
Отдельная ситуация - пересохший субстрат, который уменьшился в объеме и отстает от стенок. Вода в таком случае просто стекает через щели, не доходя до центра. Горшок погружают в емкость с водой на несколько минут, а затем дают жидкости стечь.
Нужно ли подкармливать хризантемы
Сезонные растения, поступающие в продажу осенью, уже сформировали бутоны, а почва содержит запас питательных веществ. Дополнительное удобрение не вызовет нового цветения, зато повысит засоленность субстрата и затруднит корням поглощение воды.
Подкармливают только те сорта, которые планируют выращивать дальше, - с весны, когда из основания куста появляются новые побеги, и до конца лета.
Отцветшие головки убирают регулярно: влажные отмершие лепестки долго сохнут в гуще побегов и провоцируют серую гниль. Обрывать их пальцами не стоит - легко надрать стебель или повредить соседние бутоны. Срезают чистыми острыми ножницами чуть выше здоровой пары листьев или заметной боковой почки.
Как защитить хризантемы от заморозков
Даже кратковременный минус повреждает развитые соцветия: подмерзшие лепестки вянут, темнеют и теряют декоративность.
Если ночная температура приближается к 0 °C, горшок переставляют к стене здания, которая отдает накопленное за день тепло. Емкость ставят на доску, толстый картон или пенопласт, оборачивают джутом или белым агроволокном.
При прогнозе сильных морозов растение на ночь заносят в светлый гараж, прохладную веранду или неотапливаемый подъезд, а утром возвращают на улицу.
Секреты ухода за хризантемами – видео:
Читайте также:
- Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов
- Герань переживет зиму и обильно зацветет: что нужно сделать в сентябре
- Лотки из-под яиц помогают красиво посадить тюльпаны: весной клумба преобразится
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред