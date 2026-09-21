Около 350 тысяч дронов в год: раскрыты секретные планы Кремля до 2035 года

Оккупанты планируют значительно увеличить производство "Гераней".

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РФ расширяет завод, который позволит производить на 78% больше дронов / Коллаж: Главред, фото: Telegram, портал ОЭЗ РФ

Читайте в материале:

"Росатом" строит новую линию карбонового волокна

Мощности производства дронов вырастут на 78% к 2029 году

"Алабуга" работает на будущие кампании РФ в Европе

Страна-агрессор Россия готовится увеличить выпуск ударных беспилотников как минимум на 78%. Расширение завода "Алабуга-Волокно" госкорпорации "Росатом" в Татарстане даст Москве дополнительные 500 тонн авиационного углеродного волокна ежегодно к 2029 году. Этого объема хватит на 28 тысяч дополнительных корпусов дронов в год. Об этом сообщает издание Politico.

Сейчас, по оценкам украинской стороны, РФ способна производить более 36 тысяч дронов-камикадзе типа "Герань" в год.

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Бизнес-, конструкторские и строительные документы собрал Украинский центр безопасности и сотрудничества. Материалы содержат схемы оборудования и планы застройки площадки.

Подлинность документов отдельно подтвердили в профильном комитете Палаты представителей США по делам Китая и в украинском правительстве - об этом Politico казали чиновники, говорившие на условиях анонимности.

В "Росатоме" комментировать документы отказались.

Стоит отметить, что сам завод и материнская компания UMATEX находятся под санкциями США, Британии и других западных стран. Ранее в этом году предприятие получило замаскированную поставку 46 тонн химического сырья для карбонового волокна от китайской госкорпорации.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что о планах расширения не знали и что экспорт товаров двойного назначения контролируется в соответствии с законодательством.

Спутниковые снимки " в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане / Фото: politico.eu

Строительство уже началось

Правительство РФ одобрило проект новой линии "по производству химических волокон и нитей" еще в мае. Спутниковые снимки, сделанные между маем и июлем, зафиксировали расчистку участка рядом с действующим цехом.

Снимки за август независимо получил основатель вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт, годами исследующий российское дронопроизводство. Фундамент будущего производства, по его словам, уже готовят, а заявленный срок сдачи в 2027 году "требует быстрого строительства".

Ключевой вопрос - почему Москва вкладывается именно в этот материал, а не в расширение сборочных цехов.

"Без углеродного волокна они не могут сделать дрон. Они не могут заменить карбон в дроне и сохранить его вес небольшим", - отметил Олбрайт.

По его словам, материал используют для усиления крыла и внутренних конструкций - в частности креплений топливного бака и двигателя.

Дефицит касается полиакрилонитрильного жгута - так называемого PAN-прекурсора, сырья для высококачественного карбона.

Кремлю не хватает для покрытия всех оборонных потребностей полиакрилонитрильного жгута - так называемого PAN-прекурсора, сырья для высококачественного карбона. Поэтому в документах речь идет о строительстве "современного PAN-завода" в особой экономической зоне "Алабуга". Основным продуктом должно стать волокно марки UMT42S-3K для авиакосмической отрасли.

Метаданные файла указывают, что его создал сотрудник UMATEX в конце прошлого года. Цель - снизить зависимость от китайского импорта.

Согласно анализу вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" РФ планирует выпускать около 130 тысяч дронов к 2030 году и 350 тысяч - к 2035-му.

Угроза выходит за пределы фронта в Украине

Массовость стала отдельным тактическим преимуществом российской армии, и именно она определяет логику инвестиций в карбон.

Дроны позволяют Москве "запускать массированные залпы и давить на глубокие цели внутри Украины во множестве разных локаций, гарантируя, что они могут перегрузить оборону".

"Это был очень действенный инструмент принуждения и критически важный элемент российской кампании глубоких ударов", - сказала Стейси Петтиджон, бывшая советница в Офисе министра обороны США, исследующая беспилотную войну в Центре новой американской безопасности.

Глава УЦБС Сергей Кузан убежден, что масштабирование "Алабуги" следует рассматривать не только как проблему украинского фронта, но и как долгосрочную угрозу безопасности всей Европы.

Отдельно Кузан указывает на изменение характера действий Кремля против стран ЕС, упоминая зафиксированные нарушения воздушного пространства Польши и Румынии.

"На этом этапе гибридная агрессия Кремля все больше смещается к прямой эскалации, в частности через проведение так называемых подпороговых действий, направленных на зондирование реакции европейских стран", - подчеркнул он.

Технически аппараты тоже меняются: в конструкцию "Гераней" уже добавили реактивные двигатели, что увеличило дальность и скорость поражения. Дроны из "Алабуги", предупреждает Кузан, "вероятно, станут главным инструментом будущих кампаний Российской Федерации в Европе".

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ расширила базу реактивных дронов

Как писал Главред, страна-агрессор Россия превратила пустующие сельскохозяйственные угодья возле села Цимбулово в Орловской области в укомплектованный полигон для запуска реактивных беспилотников по Украине - спутниковые снимки зафиксировали там 16 пусковых установок и более сотни готовых к применению дронов.

Как пишет The Telegraph, Самым серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны авторы материала называют применение реактивных "Герань-5". Это наиболее крупный аппарат линейки, который запускают именно из села Цимбулово: он несёт 90-килограммовую боевую часть на расстояние более 900 километров и разгоняется примерно до 600 километров в час.

Оттуда же взлетает и предыдущая модификация - "Герань-4". Она меньше по размерам и несколько медленнее, однако её показатель около 450 километров в час также остаётся угрожающим для средств перехвата.

По данным издания, на полигоне размещена одна пусковая установка под "Герань-5" и шесть - под "Герань-4". Кроме того, там сохранились более старые конструкции для "Герань-2" и "Герань-3".

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Вечером 20 сентября дрон на оптике попал прямо возле подъезда в Сумах. Там как раз находилась супружеская пара. Женщина погибла. Ее 41-летний супруг получил множественные осколочные ранения.

В результате атаки РФ в Одессе 19 сентября повреждена инфраструктура и админздание. Информации о раненых и погибших нет.

В ту же ночь РФ атаковала Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время повреждено 9 гражданских объектов в четырех районах области.

Два человека погибли, еще восемь - получили ранения в результате удара управляемой авиабомбы по девятиэтажному жилому дому в Сумах вечером 18 сентября. Погибшими оказались сотрудники Сумского городского совета Алла Корниенко и Роман Трепалин, а среди травмированных - дети 7 и 13 лет.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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