В Сумах дрон ударил прямо по супругам: во время атаки пара была возле подъезда

Женщина погибла. Ее 41-летний супруг получил множественные осколочные ранения.

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Последствия атаки РФ на Сумы / Фото: t.me/dsns_sumy

Кратко:

Вражеские БпЛА и авиация атаковали Сумы

Возле дома погибла женщина, ее муж ранен

Поврежден жилой дом и 5 машин

Вечером 20 сентября российские БпЛА дважды атаковали Сумы. Оккупанты нанесли удар возле жилого дома. В результате погибла женщина, а её муж получил ранения.

Дрон на оптике попал прямо возле подъезда в Сумах. Там как раз находилась супружеская пара. Женщина погибла. Ее 41-летний супруг получил множественные осколочные ранения, пишет Кордорн.Медиа.

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"Вслед за этим последовал повторный удар БпЛА на оптоволокне. Этот удар был в дорогу возле дома", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Сумы / Фото: Кордорн.Медиа

Глава Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что два вражеских дрона ударили вблизи многоквартирного жилого дома в Сумах.

"К сожалению, в результате атаки погибла женщина. Ее 41-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Его транспортировали в больницу, медики оказывают необходимую помощь", - написал чиновник.

В результате попаданий поврежден дом и пять автомобилей.

Последствия атаки РФ на Сумы / Фото: t.me/dsns_sumy

Впоследствии ГСЧС Сумской области сообщила, что менее чем через час после первого обстрела ещё один вражеский дрон попал в гражданский автомобиль. Он загорелся, однако спасатели ликвидировали пожар.

Также в этот промежуток времени Сумы подверглись авиационным ударам. Россияне повредили одно из учебных заведений города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки РФ на Сумы / Фото: t.me/dsns_sumy

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в результате атаки РФ в Одессе 19 сентября повреждена инфраструктура и админздание. Информации о раненых и погибших нет.

В ту же ночь РФ атаковала Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время повреждено 9 гражданских объектов в четырех районах области.

Два человека погибли, еще восемь - получили ранения в результате удара управляемой авиабомбы по девятиэтажному жилому дому в Сумах вечером 18 сентября. Погибшими оказались сотрудники Сумского городского совета Алла Корниенко и Роман Трепалин, а среди травмированных - дети 7 и 13 лет.

В ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали два человека.

Поздно вечером 17 сентября Россия нанесла удар по торговому комплексу "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 10 тыс. кв. м. После атаки торговый центр практически уничтожен.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ взялась за АЗС в Киеве: "Флэш" сказал, в чем цель врага

Российские удары по автозаправочным станциям в Киеве вряд ли смогут вызвать масштабный дефицит топлива. В то же время такие атаки могут быть направлены на то, чтобы спровоцировать панику среди населения и искусственно создать очереди на АЗС. Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Когда он атакует несколько АЗС в Киеве, он пытается, например через Telegram-каналы, создать такую панику, чтобы все киевляне покупали топливо, и это вызвало дефицит. Но топливный коллапс в Киеве таким образом устроить невозможно", - заявил "Флеш".

Бескрестнов отметил, что поврежденные АЗС можно достаточно быстро восстанавливать. По его словам, после атак в других регионах вместо полноценных заправок через несколько дней могли начинать работать упрощенные пункты с небольшим помещением и одной топливной колонкой.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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