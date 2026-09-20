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Россиян готовят к дефициту и новым ограничениям: эксперт назвал следующий шаг Кремля

Сергей Кущ
20 сентября 2026, 14:07
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Несмотря на возможное ухудшение экономической ситуации, Коваленко не рассчитывает на масштабные протесты внутри России.
Эксперт назвал следующий шаг Кремля
Эксперт назвал следующий шаг Кремля / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот, Sota

Главное из заявления:

  • Коваленко прогнозирует усиление давления на россиян
  • Эксперт допускает повышение НДС в РФ до 25%
  • Уровень жизни, по его оценке, продолжит снижаться

После выборов в Госдуму российские власти могут усилить экономическое давление на население, поскольку продолжение войны против Украины требует все больше финансовых и человеческих ресурсов. В частности, возможно дальнейшее повышение налоговой нагрузки и сокращение уровня потребления россиян.

Такое мнение в интервью Главреду высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Интервью было опубликовано 16 сентября 2026 года.

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По словам эксперта, у России по-прежнему остается значительная сырьевая база, которую Кремль способен использовать для финансирования войны. Помимо золота, речь идет о нефти, газе, лесе и других природных ресурсах.

"Россия занимает первое место в мире по природным ресурсам. И любые ресурсы она может продавать или отдавать ради того, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины", - заявил Коваленко.

Эксперт считает, что политика Владимира Путина постепенно истощает экономический потенциал РФ, поскольку ресурсы страны все больше подчиняются потребностям продолжительной войны.

Россиянам могут повысить налоги

Одним из возможных дальнейших шагов Кремля Коваленко называет увеличение налоговой нагрузки на население.

По его оценке, российские власти могут дополнительно повысить НДС на несколько процентных пунктов.

"Не удивлюсь, если в этом году в РФ повысят НДС на 2-3%. Вполне ожидаемо, что в России НДС достигнет 25% в ближайшее время", - спрогнозировал эксперт.

Это именно прогноз Коваленко, а не объявленное российскими властями решение.

По мнению аналитика, в условиях затяжной войны Кремль будет относиться к собственному населению как к еще одному источнику ресурсов наряду с сырьевым сектором.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Уровень жизни россиян может снизиться

Коваленко прогнозирует дальнейшее ухудшение материального положения жителей РФ и считает, что власти будут постепенно приучать население к ограничениям.

"Конечно, уровень жизни в России существенно снизится. Уже сейчас там пропагандируют советский образ жизни, то есть ограничения во всем, дефицит всего, очереди за всем", - утверждает он.

По его оценке, если война продолжится, давление на российскую экономику и население будет только увеличиваться.

Эксперт допускает появление дефицита отдельных товаров и дальнейшее снижение потребительских возможностей россиян. При этом подобный сценарий также является оценкой Коваленко, а не установленным фактом.

Массовых протестов эксперт не ожидает

Несмотря на возможное ухудшение экономической ситуации, Коваленко не рассчитывает на масштабные протесты внутри России.

Он считает российское общество недостаточно готовым к активному сопротивлению власти даже в случае дальнейшего ухудшения условий жизни.

Эксперт также обратил внимание на большие потери российской армии в войне и заявил, что заметная публичная реакция родственников погибших, по его наблюдениям, чаще возникает вокруг проблем с получением положенных выплат.

В том же интервью Коваленко прогнозирует дальнейшее усиление контроля государства над обществом после выборов и возможную новую мобилизационную кампанию. По его оценке, дополнительные человеческие ресурсы могут появиться на фронте уже к концу 2026 года.

Таким образом, по прогнозу эксперта, продолжение войны будет обходиться российскому обществу все дороже: Кремлю потребуются дополнительные деньги и люди, а компенсировать растущие расходы власти могут в том числе за счет увеличения нагрузки на собственное население.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сделал важное заявление по поводу возможного усиления налогового давления. Он подчеркнул, что повышение НДС существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, усилив экономическое давление на население и сократив потребление граждан. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко во время интервью обозначил риски для демографии и социального обеспечения. По его словам, открытая мобилизация поможет решить кадровые пробелы на фронте, но усугубит внутреннее социально-экономическое напряжение, по словам эксперта.

Как ранее сообщал Главред, Александр Коваленко высказал позицию по поводу дальнейших шагов Кремля в экономической политике. Он обратил внимание на сложные снижение уровня жизни и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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