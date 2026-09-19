Как высушить белье за час: раскрыт гениальный трюк с копеечным ингредиентом

Специалисты советуют избавиться от излишков влаги еще на этапе стирки.

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Как эффективно сушить одежду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Специалисты советуют избавиться от излишков влаги еще на этапе стирки

При сушке в комнате критически важно движение воздуха

Вещи нельзя вешать вплотную: между ними должен циркулировать воздух

Чтобы постиранное белье не приобрело затхлый запах и не стало рассадником плесени, его необходимо тщательно просушивать.

Профессионалы делятся полезными лайфхаками, которые помогут ускорить этот процесс, пишет Express.

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Интенсивный отжим

Специалисты советуют избавиться от излишков влаги еще на этапе стирки. Включение дополнительного цикла отжима в стиральной машине позволяет выжать максимальное количество воды, благодаря чему последующая сушка займет в два раза меньше времени.

Трюк с махровым полотенцем

Когда результат нужен срочно, выручит простой способ. Положите влажную вещь (например, футболку или спортивную одежду) на сухое расправленное полотенце и скрутите их в плотный рулет. Слегка придавите получившийся "рулет", чтобы ткань полотенца впитала влагу, после чего досушите одежду обычным способом.

Усиление циркуляции воздуха

При сушке в комнате критически важно движение воздуха. Поставьте рядом обычный вентилятор или, что еще эффективнее, включите осушитель воздуха - он убирает сырость и ускоряет испарение. За неимением приборов можно просто приоткрыть окно.

Необычное применение сушилки для зелени

Маленькие и деликатные вещи, такие как нижнее белье или носки, удобно отжимать с помощью обычной механической центрифуги для салата. Центробежная сила справляется с водой гораздо лучше и бережнее, чем отжимание вручную.

Грамотное размещение на сушилке

Вещи нельзя вешать вплотную друг к другу: между ними должен свободно циркулировать воздух. Объемную одежду вроде джинсов или свитеров лучше перекидывать через перекладину сушилки так, чтобы поток воздуха обдувал ткань со всех сторон.

Проветривание и солнце

В теплую погоду лучше всего вывешивать белье на улице - естественное тепло и ветер сделают все быстрее всего. Если же сушка происходит внутри жилья, отдайте предпочтение ванной комнате или постирочной, обязательно задействовав вытяжку или приоткрыв форточку, чтобы избежать сырости в доме.

Смотрите видео - сушка в сырую погоду:

как быстро и эффективно справиться с сушкой белья в сырую погоду. Авторы материала объединили классические, проверенные временем методы с креативными идеями, которыми поделились сами читатели сообщества "Книга твоего дома".

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Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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