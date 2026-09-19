РФ готовит новую технологию для 'Шахедов': 'Флеш' предупредил о серьезной угрозе

Технология ориентирования по наземным радиомаякам лишает средства РЭБ эффективности, а зону точных ударов по Украине - значительно расширяет.

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Россия хочет обойти РЭБ и более точно наносить удары с помощью "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

РФ готовит систему "Ариадна" для "Шахедов" и КАБ

Наведение будет работать на глубине 100 км вглубь территории

Страна-агрессор Россия ищет способ запускать "Шахеды" без спутниковой навигации, чтобы РЭБ не смогла их заглушить. Об этом заявил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, один из вариантов - навигация по наземным радиомаякам.

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"Принимая сигнал из трех точек, зная точные координаты этих точек и измеряя задержки сигнала, можно рассчитать свое местонахождение. Мы активно применяем эту технологию для разведывательных БПЛА. Враг начал это делать раньше нас, еще в 2022 году БПЛА имели возможность ориентации по маякам", - написал он.

"Флеш" напомнил, что в декабре 2025 года противник рассказал о технологии навигации по маякам "Ариадна".

"Этот проект не был приостановлен, а развивался все это время, и сейчас противник рассматривает варианты установки системы как на "Шахедах", так и на КАБ (ракеты)", - подчеркнул советник президента.

Он добавил, что такая система позволит россиянам ориентироваться в глубине территории Украины на расстоянии до 100 км.

"А это фактически возможность точно наносить удары по огромной части Украины", - подытожил Бескрестнов.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему не удается сбивать реактивные "Шахеды"

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин говорил, что украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед".

По его словам, Украина фактически утратила инициативу в сфере применения реактивных дронов. В то же время Россия смогла наладить их массовое производство и активно использует такие БПЛА против Украины.

"Мы даже не знаем, что с ними делать. То есть ни дронов, ни противодействия", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19 сентября враг вновь терроризировал Одессу. В результате атаки РФ повреждены инфраструктура и административное здание. Информации о раненых и погибших нет.

В Киевской области воздушная тревога фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. В результате ударов повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области. Больше всего пострадали складские помещения.

В результате удара управляемой авиабомбы по девятиэтажному жилому дому в Сумах вечером 18 сентября двое человек погибли, еще восемь - получили ранения. Погибшими оказались сотрудники Сумского городского совета Алла Корниенко и Роман Трепалин, а среди раненых - дети 7 и 13 лет.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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