Кратко:
- Как выглядит Киркоров
- Что с ним случилось
В социальной сети Threads завирусился пост, в котором некий российский дизайнер хвалит свой костюм, который он пошил для путиниста и певца из РФ Филиппа Киркорова.
Он также поделился фото, на котором Киркоров выглядит просто ужасно. Он показался старым, опухшим, и просто потрепанным жизнью.
В сети тут же принялись писать комментарии и сравнивать путиниста с людьми без определенного места жительства, а также человека с алкоголизмом.
Ранее также Киркорова уже высмеивали за неудачную пластику. В частности, путинист сделал себе бицепсы, ягодицы, а также подтяжку лица. Позже он переделал себе нос и зубы. В скором времени путиниста невозможно будет узнать совсем.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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