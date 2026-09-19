Алкаш на мусорке: новое фото Киркорова взорвало социальные сети

Киркорова засняли в неприглядном виде и сравнили с бродягой из помойки.

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Филипп Киркоров стал жалкой копией себя коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Как выглядит Киркоров

Что с ним случилось

В социальной сети Threads завирусился пост, в котором некий российский дизайнер хвалит свой костюм, который он пошил для путиниста и певца из РФ Филиппа Киркорова.

Он также поделился фото, на котором Киркоров выглядит просто ужасно. Он показался старым, опухшим, и просто потрепанным жизнью.

видео дня

Киркорова показали не в лучшем виде / Фото Threads

В сети тут же принялись писать комментарии и сравнивать путиниста с людьми без определенного места жительства, а также человека с алкоголизмом.

Киркорова высмеяли в сети / Скриншот Threads

Киркорова высмеяли в сети / Скриншот Threads

Киркорова высмеяли в сети / Скриншот Threads

Ранее также Киркорова уже высмеивали за неудачную пластику. В частности, путинист сделал себе бицепсы, ягодицы, а также подтяжку лица. Позже он переделал себе нос и зубы. В скором времени путиниста невозможно будет узнать совсем.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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