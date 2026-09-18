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Использовалась для ударов по Киеву: дроны уничтожили пусковую установку С-400

Мария Николишин
18 сентября 2026, 19:57
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Россияне модернизировали пусковую установку для нанесения ударов по наземным целям.
Использовалась для ударов по Киеву: дроны уничтожили пусковую установку С-400
Силы обороны уничтожили установку С-400 / коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Дроны FP-1 уничтожили пусковую установку С-400
  • Удар был нанесен вблизи Порошино в Брянской области

Силы обороны в четверг, 17 сентября, уничтожили с помощью дронов FP-1 пусковую установку С-400, с помощью которой страна-агрессор Россия обстреливала Киев. Об этом заявили в компании Fire Point.

"17 сентября Силы обороны с помощью дронов FP-1 уничтожили пусковую установку комплекса С-400, которую россияне модернизировали для нанесения ударов по наземным целям. Ракетный комплекс предназначался для ударов по Киеву, ранее он уже использовался для ударов по столице", - говорится в сообщении.

видео дня

В компании добавили, что вражеская пусковая установка была уничтожена вблизи поселка Порошино в Брянской области.

В то же время канал Exilenova+ опубликовал фото уничтоженной пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400.

"Одна из двух пораженных пусковых установок С-400, которые (оккупанты, - ред.) использовали в режиме "земля-земля" буквально несколько дней назад для нанесения ударов по Киеву, успешно демилитаризована Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.

Использовалась для ударов по Киеву: дроны уничтожили пусковую установку С-400
Уничтоженная установка С-400 / фото: t.me/exilenova_plus

Почему РФ переделывает ракеты для С-400

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап говорил, что россияне сейчас переделывают старые запасы ракет для комплексов С-300 и С-400, у которых уже истекают сроки хранения.

По его словам, речь идет о РМ-48У, которых у противника достаточно много.

"Они перебирают эти ракеты, могут устанавливать новые двигатели, новую систему наведения, поскольку изначально это были ракеты для зенитных комплексов. Сейчас туда устанавливают систему инерционной навигации и систему коррекции с помощью антенн типа "Комета", которые стали значительно более устойчивыми к РЭБ. Дополнительно совершенствуется захват цели и донаведение на последнем участке", - отметил он.

Эксперт добавил, что с "Искандерами" и модифицированными ракетами С-300/С-400 потенциал РФ составит примерно 110–120 ракет в месяц.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 сентября в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Под удар, вероятно, попала территория военного аэродрома.

В ночь на 15 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Сизранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России и предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области.

В ночь на 12 сентября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксировали попадание, после чего возник пожар.

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Об источнике: Fire Point

Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны.

Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja.

Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

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