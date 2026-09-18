В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

Садовый сообщил о находке правоохранительным органам.

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В автомобиле Садового обнаружили неизвестное устройство / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В машине Садового нашли предположительную "прослушку"

Устройство имеет антенну и SIM-карту

Его обнаружили из-за проблем с аккумулятором

В служебном автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили устройство с антенной и SIM-картой, которое может быть предназначено для прослушивания. Об этом Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

"Вот что обнаружили в машине. Что это такое? Трудно сказать, но здесь видно, что есть антенна, какая-то SIM-карта. Наверное, у этого есть какое-то назначение. Возможно, это прослушивающие устройства, потому что иначе их как-то трудно назвать", - сказал Садовый. видео дня

По его словам, устройство нашли после того, как в течение последнего месяца аккумулятор автомобиля дважды полностью разряжался. Кроме того, в районе стойки машины начал появляться посторонний стук.

"Разобрали, посмотрели, и вот что у нас получилось. Что с этим делать? Я даже не имею ни малейшего представления, кто это мог сюда поставить, но если это сделано официально, по решению суда, нашими органами, ладно, пожалуйста, приходите, забирайте", - отметил Садовый.

Мэр добавил, что уже проинформировал о находке правоохранительные органы. В то же время он подчеркнул, что открытость и публичность являются для него одним из средств безопасности.

"Такова моя работа. Если это всё законно, пожалуйста, установите ещё раз, но уже если делать, то чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправной", - подчеркнул Садовый.

Отметим, что в прошлом году в кабинете мэра Львова также обнаружили устройство для прослушивания. После этого СБУ возбудила уголовное дело по этому поводу.

Инциденты во Львове - новости по теме

Напомним, полиция Львовской области заявила, что утром 15 мая в центре Львова неизвестный мужчина облил мэра Андрея Садового неустановленной жидкостью. Полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали 46-летнего львовянина.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе расследования столкновений во Львове установлен и задержан подозреваемый в избиении полицейского. В сообщении СБУ говорится, что задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в нанесении телесных повреждений полицейскому.

Львовский областной ТЦК и СП сообщили о факте смертельного ранения военнослужащего во время проверки документов во Львове. В пресс-релизе ТЦК указано, что во время инцидента мужчина ранил военнослужащего в шею. Нападавший получил ранение в ногу от полицейского, а 55-летний военнослужащий скончался в машине скорой помощи.

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О персоне: Андрей Садовый Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", сообщает Википедия.

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