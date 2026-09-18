Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

Руслана Заклинская
18 сентября 2026, 16:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Садовый сообщил о находке правоохранительным органам.
В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство
В автомобиле Садового обнаружили неизвестное устройство / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • В машине Садового нашли предположительную "прослушку"
  • Устройство имеет антенну и SIM-карту
  • Его обнаружили из-за проблем с аккумулятором

В служебном автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили устройство с антенной и SIM-картой, которое может быть предназначено для прослушивания. Об этом Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

"Вот что обнаружили в машине. Что это такое? Трудно сказать, но здесь видно, что есть антенна, какая-то SIM-карта. Наверное, у этого есть какое-то назначение. Возможно, это прослушивающие устройства, потому что иначе их как-то трудно назвать", - сказал Садовый.

видео дня

По его словам, устройство нашли после того, как в течение последнего месяца аккумулятор автомобиля дважды полностью разряжался. Кроме того, в районе стойки машины начал появляться посторонний стук.

"Разобрали, посмотрели, и вот что у нас получилось. Что с этим делать? Я даже не имею ни малейшего представления, кто это мог сюда поставить, но если это сделано официально, по решению суда, нашими органами, ладно, пожалуйста, приходите, забирайте", - отметил Садовый.

Мэр добавил, что уже проинформировал о находке правоохранительные органы. В то же время он подчеркнул, что открытость и публичность являются для него одним из средств безопасности.

"Такова моя работа. Если это всё законно, пожалуйста, установите ещё раз, но уже если делать, то чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправной", - подчеркнул Садовый.

Отметим, что в прошлом году в кабинете мэра Львова также обнаружили устройство для прослушивания. После этого СБУ возбудила уголовное дело по этому поводу.

Инциденты во Львове - новости по теме

Напомним, полиция Львовской области заявила, что утром 15 мая в центре Львова неизвестный мужчина облил мэра Андрея Садового неустановленной жидкостью. Полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали 46-летнего львовянина.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе расследования столкновений во Львове установлен и задержан подозреваемый в избиении полицейского. В сообщении СБУ говорится, что задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в нанесении телесных повреждений полицейскому.

Львовский областной ТЦК и СП сообщили о факте смертельного ранения военнослужащего во время проверки документов во Львове. В пресс-релизе ТЦК указано, что во время инцидента мужчина ранил военнослужащего в шею. Нападавший получил ранение в ногу от полицейского, а 55-летний военнослужащий скончался в машине скорой помощи.

Читайте также:

О персоне: Андрей Садовый

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Львова Львовщина мэр Львова Андрей Садовый новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

17:28Украина
Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие

Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие

17:12Война
В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

16:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Последние новости

18:14

Зачем натирать деревянную мебель зубной пастой: хитрость для дома

17:55

Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий: сколько придется ждать

17:42

Грозят ли Украине магнитные бури в выходные: оценка ученых

17:39

Плесень исчезнет за полчаса - названо народное средство, которое выжигает грибок

17:28

Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
17:27

Неочевидная польза на грядке: что сажают рядом с чесноком осенью

17:12

Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие

16:56

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

16:53

Заготовки не помутнеют и не испортятся: куда поставить банки на зиму

Реклама
16:29

Цветы не завянут до морозов: как продлить цветение роз осеньюВидео

16:19

Гороскоп на завтра, 19 сентября: Овнам — новости, Тельцам — подарок

16:16

Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

15:53

Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

15:43

Прекратить войну способны только фронт и революция: объясняет Пастуховмнение

15:41

Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы

15:27

Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

15:23

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Овну - ценить свое, Скорпиону - проснуться

15:14

"Говорили то самое год назад": Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

14:54

От чего умерла Хайден Пенеттьери: представитель актрисы сделал заявление

14:39

Сестра Жанны Фриске решилась на странный шаг, связанный с покойной певицей

Реклама
14:22

Дети напуганы: жена Юрия Ткача показала, что Россия сделала со школой ее дочери

14:18

Зачем давать ребенку старый кошелек: крутые лайфхаки для родителей

13:46

Как быстро очистить ковер от пятен и неприятных запахов: два эффективных средства

13:41

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

13:39

Осталось две недели: украинская актриса поделилась, как ее шокировал врач

13:07

Неузнаваемый Басков в церкви вымаливает чудо

12:55

Картофель не разварится и будет держать форму: что добавить в воду во время варки

12:52

В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"

12:39

Голосование на пеньках и телегах, угрозы и вбросы: как россияне выбирают Госдуму

12:18

Последние теплые дни: синоптик сказал, когда в Украину придет похолодание с дождями

12:05

Принцессе Шарлотте сказали нет: кто на это отважился

11:55

РФ резко усилила охоту на украинские поезда: что известно о масштабах потерь

11:49

У россиян началась паника на фоне выборов в Госдуму: СМИ выяснили причину

11:47

Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осеньюВидео

11:20

Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало - что нужно сделать с ложкой

10:42

Скрип пола исчезнет через несколько минут: как решить проблему без снятия досок

10:39

РФ может начать войну с диверсий в море: в Британии раскрыли опасный сценарий

10:21

Много бронетехники и солдат: РФ стягивает подкрепление в горячую точку фронта

09:52

Бриллианты, Bentley, "липовая" диссертация и сотни миллионов гривень: проректор КНУКиМ Инна Костыря попала в скандал

09:38

"С кем мы хотим воевать?": Фицо отказался защищаться в случае нападения РФ на НАТО

Реклама
09:36

10 тысяч квадратов в огне: ТЦ "Амстор" сгорел дотла в Запорожье после удара РФФото

09:33

Божественная намазка на хлеб из яиц на завтрак – готовится 5 минуты

08:48

Неприятный запах из кроссовок исчезнет через час: что нужно засыпать в обувь

08:30

"Автострада" приостанавливает работы — Минфин приостановил финансирование всех капитальных расходов

08:27

Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человекФото

07:49

Санкции и тайные переговоры: как Трамп зажимает Кремль и ищет с ним сделки - СМИ

06:54

РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

05:50

Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий

05:07

Что делать с землей после помидоров: огородник раскрыл секрет борьбы с фитофторойВидео

04:10

Выбрасывать больше не придется: как спасти увядшую зелень за одну ночь

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять