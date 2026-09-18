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Дети напуганы: жена Юрия Ткача показала, что Россия сделала со школой ее дочери

Алена Кюпели
18 сентября 2026, 14:22
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Супруга Юрия Ткача показала, что террористическая Россия сделала со школой ее дочери.
Виктория Ткач рассказала, как ракета прилетела в школу дочери
Виктория Ткач рассказала, как ракета прилетела в школу дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/viktoriya_tka4

Кратко:

  • В каком состоянии сейчас школа
  • Что говорит Виктория Ткач

Жена украинского комика Юрия Ткача Виктория рассказала о том, что возле школы ее ребенка был прилет российской ракеты.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

видео дня
Российская ракета упала рядом со школой дочери Юрия Ткача
Российская ракета упала рядом со школой дочери Юрия Ткача / Фото Instagram/viktoriya_tka4

По словам Виктории, ее дочь учится в этой школе и она получила сообщение о том, что лицей пострадал. Виктория уточнила, что по фото не совсем был понятен масштаб разрушений. Однако, когда она приехала на место, оказалось, что лицей серьезно пострадал.

"Моя дочь учится в этой школе в шестом классе. Ночью подруга сказала, что у вашей школы не очень хорошая история. Утром в школе написали, чтобы приезжали и вместе помогали, когда приехали, то, конечно, был шок. Дети не видели этого, но все равно они напуганы и переживают, что здесь со школой. Жаль, что так", - комментирует жена артиста.

Российская ракета упала рядом со школой дочери Юрия Ткача
Российская ракета упала рядом со школой дочери Юрия Ткача / Фото Instagram/viktoriya_tka4

На фото видно, как родители разбирают завалы, убирают территорию и снимают разбитые окна. Также видны серьезные разрушения внутри школы: треснутые стены, разбитая территория.

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О персоне: Юрий Ткач

Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

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