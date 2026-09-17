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Резкий взлет цен на АЗС: появился прогноз нового подорожания

Алексей Тесля
17 сентября 2026, 23:07
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Ключевой причиной роста стоимости топлива в мире стала военная кампания США против Ирана, считает Сергей Куюн.
АЗС, топливо, деньги
Названа причина роста цен на АЗС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Куюна:

  • В целом топливный кризис охватил весь мир
  • Мировая экономика новых цен на топливо не выдержит
  • Причиной роста стоимости топлива стала война США против Ирана

Оптовые цены на топливо в Европе выросли до рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов, при этом Украина импортирует 95% нефтепродуктов по мировым ценам.

Как пояснил эксперт по рынку нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, к этому еще добавляется надбавка зарубежных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика.

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"То есть Украина импортирует топливо вместе с ценой. По такой же цене покупают топливо и европейцы. Рынок один, а зарплаты, к сожалению, у нас немного разные. В целом "топливный" кризис охватил весь мир, в том числе Европу и США. Во Франции нехватка топлива на АЗС, в Германии цена превысила 2,5 евро за литр, в США дизель местами перевалил за $8 за галлон", - написал Сергей Куюн.

Вместе с тем он отметил, что наблюдается тенденция к стабилизации рынка нефтепродуктов, мировая экономика запустит механизмы, которые остановят стремительный рост цен.

"Перспектива такая же туманная, как и будущее развитие событий на Ближнем Востоке. Сегодня котировки немного снизились, возможно, на этих уровнях ситуация стабилизируется. Потому что мировая экономика таких цен не выдержит, и это должно запустить механизмы, которые остановят этот взлет", - отметил эксперт.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Причина скачка цен на АЗС

Он подчеркнул, что ключевой причиной роста стоимости топлива в мире стала военная кампания США против Ирана.

"Обратите внимание на разницу в ценах на дизельное топливо - почти 300 долларов за тонну, тогда как до войны в Иране она не превышала 50 долларов, а в основном составляла 10–20 долларов за тонну. Да и на наших заправках она была почти одинаковой. Это иллюстрирует именно "дизельную" проблематику текущего кризиса, поскольку это наиболее востребованный продукт, и именно его много поступало из Персидского залива и России. В 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизельного топлива, сделав ставку, в частности, на Ближний Восток, но это работало до "гениального" плана Трампа под названием "Эпическая ярость" - военной кампании США против Ирана. После этого мир пережил ценовой шок, от которого еще предстоит оправиться", - подчеркнул Куюн.

Именно поэтому, по его словам, цены на дизельное топливо и бензин достигли рекордных значений.

"Вчера я отметил исторический момент, а именно рекорд цен на дизельное топливо в мире – $1644/т. Эти фантастические цифры мир увидел на этой неделе. Именно поэтому ценники на украинских АЗС вплотную подошли к такой же рекордной отметке в 100 грн./л. На этой неделе, а именно позавчера, бензин также установил исторический ценовой рекорд - $1377 за тонну", - добавил эксперт.

Эксперт объяснил возможную цель ударов РФ по АЗС

По мнению эксперта Леонида Невзлина, российские реактивные беспилотники нанесли удары по нескольким заправочным комплексам компании "Укрнафта" в Киеве. Он считает, что атаки на топливную инфраструктуру Украины имеют системный характер: в августе и сентябре аналогичные инциденты фиксировались еще в шести регионах страны.

Невзлин связывает усиление таких атак с возможной попыткой нарушить работу распределенной системы поставок топлива накануне зимы. Эксперт также обращает внимание на развитие российских ударных дронов типа "Шахед", получающих реактивные двигатели. По его оценке, наращиванию их возможностей способствуют, среди прочего, поставки из Китая и сохраняющиеся схемы обхода западных санкций.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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