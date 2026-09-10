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В Украине резко подскочили цены на базовый овощ: раскрыта причина подорожания

Алексей Тесля
10 сентября 2026, 20:57
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Одним из главных факторов подорожания стала активизация закупок со стороны крупных участников рынка.
лук, деньги
В Украине растут цены на лук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

  • Подорожание начало проявляться уже в начале текущей недели
  • Средний уровень цен увеличился примерно на 21%

На украинском рынке репчатого лука зафиксирован новый рост цен. Фермерские хозяйства начали пересматривать стоимость овоща в сторону повышения.

При этом качественной продукции, пригодной для длительного хранения, сейчас предлагается не так много, пишет EastFruit.

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Что стало причиной роста цен

По информации аналитиков, подорожание начало проявляться уже в начале текущей недели. Одним из главных факторов стала активизация закупок со стороны крупных участников рынка. Лук сейчас активно приобретают как оптовики, так и представители розничной торговли.

"Позитивный ценовой тренд в этом сегменте участники рынка связывают с высокой торговой активностью оптовых компаний, закупающих лук для текущих продаж и хранения", - объяснили украинцам.

По состоянию на 10 сентября 2026 года украинские производители преимущественно предлагают репчатый лук по 13–20 гривен за килограмм. По сравнению с завершением предыдущей рабочей недели средний уровень цен увеличился примерно на 21%.

При этом ситуация с качественной продукцией отличается от общей картины: такого лука на рынке сейчас сравнительно немного.

"В то же время предложение овощей высокого качества достаточно ограничено", - констатировали аналитики.

Эксперты связывают дефицит качественного товара с поведением самих фермеров. Производители стараются не отправлять весь хороший урожай на рынок сразу, а оставляют значительные партии для последующего хранения и реализации в будущем.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

Насколько цены отличаются от прошлогодних

Нынешняя стоимость репчатого лука уже заметно превышает показатели аналогичного периода 2025 года. По данным EastFruit, в начале сентября прошлого года фермеры продавали овощ в среднем на 32% дешевле, чем это происходит сейчас.

Однако участники рынка не спешат говорить о длительном ценовом скачке. По их оценкам, нынешнее повышение может оказаться краткосрочным.

Главная причина - сезонный фактор. Уборка лука в украинских хозяйствах еще продолжается, поэтому объемы предложения пока должны оставаться достаточно значительными. Ожидается, что как минимум до середины октября рынок будет получать большие партии продукции.

"Ключевые игроки рынка считают это подорожание временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет достаточно высоким", - подытожили аналитики.

Продукты в Украине могут подорожать: что давит на цены

Украинских потребителей может ожидать очередная волна повышения стоимости продуктов. Одним из факторов риска остаются цены на горючее: любое их увеличение автоматически отражается на расходах, связанных с перевозкой товаров от производителей до магазинов.

Если топливо существенно подорожает или на рынке возникнет его нехватка, бизнесу придется компенсировать выросшие логистические расходы. В конечном счете эти дополнительные затраты могут переложить на покупателей, что приведет к повышению цен на полках.

Экономист Зиновий Свереда допускает, что первые изменения потребители способны заметить уже в течение ближайших недель. По его оценке, ситуация вокруг энергоресурсов будет продолжать играть важную роль в формировании внутренней стоимости товаров.

Отдельной проблемой остается высокая зависимость Украины от зарубежных поставок энергоносителей. Поэтому колебания мировых цен способны достаточно быстро отражаться на себестоимости производства, транспортировке и работе торговых сетей.

Таким образом, возможное подорожание топлива способно запустить цепную реакцию: увеличатся расходы на перевозки, вырастет себестоимость продукции, а вслед за этим могут подняться и розничные цены. В итоге украинцы могут столкнуться с очередным повышением стоимости продуктов питания.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, если из-за российских атак работа украинских портов будет ограничена, это неоднозначно отразится на ценах на различные товары.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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лук цены на продукты
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