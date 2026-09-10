Срубил — и снова растёт: какое дерево посадить, чтобы сэкономить на дровах

О чём вы узнаете:
- Какие деревья быстрее всего дадут дрова для отопления
- Ива и тополь могут стать запасом топлива
- Дуб и граб обеспечат дровами на годы
Из-за систематических перебоев со светом, водой и отоплением многие украинцы, проживающие в частных домах, возвращаются к отоплению дровами. Чтобы существенно сэкономить на закупке топлива, владельцам усадеб советуют высаживать специальные породы деревьев непосредственно на собственном участке. Главред расскажет об этом подробнее.
Отопление твердым топливом остается надежным решением в холодное время года, однако закупка сырья ежегодно обходится в немалую сумму. Как сообщает издание KB, посадка даже одного или нескольких специальных деревьев во дворе позволяет сформировать возобновляемый источник сырья и в будущем существенно сэкономить семейный бюджет.
Какие деревья стоит сажать для заготовки дров
Выбор породы зависит от того, насколько быстро нужны дрова и какую теплоотдачу планируется получить.
Ива даст дрова уже через несколько лет
Энергетическая ива (Salix) - один из самых быстрых вариантов для заготовки древесины. Она подходит тем, кому нужен результат в относительно короткие сроки. При густой посадке на влажных участках ивы быстро превращаются в пышные кусты, а со временем - в полноценные рощи.
Главное преимущество заключается в том, что после сруба дерево может отрастать из той же корневой системы. Пересаживать растение не нужно: оставленные пеньки дают новые побеги, благодаря чему можно получать древесную массу на протяжении многих лет.
Видео о том, какие дрова лучше всего подходят для печи, можно посмотреть здесь:
Тополя быстро наращивают объём древесины
Гибридные тополя также относятся к быстрорастущим породам. Они могут быстро увеличивать толщину ствола, поэтому при надлежащем уходе за короткое время дают значительный объём древесины.
Тополя лучше всего высаживать вдоль границ участка или использовать в качестве защитной зеленой полосы от ветра, поскольку они обладают мощной корневой системой. При регулярной обрезке "на пень" дерево может давать новые побеги и обеспечивать дополнительный объем древесины.
Дуб и граб станут запасом на долгие годы
Если есть возможность планировать заготовку дров на долгосрочную перспективу, стоит обратить внимание на твёрдые лиственные породы - дуб, ясень, бук и граб.
Они растут значительно медленнее, однако их древесина обладает высокой плотностью и хорошо подходит для отопления. Такие дрова горят дольше и равномернее и дают много тепла, поэтому могут стать долгосрочным запасом топлива.
Как правильно организовать топливные насаждения
Эксперты советуют отделять быстрорастущие "топливные" деревья от зоны отдыха в саду. Оптимальной стратегией может быть сочетание различных видов: ива и тополь обеспечат древесиной в относительно короткие сроки, тогда как дуб или граб создадут долгосрочный запас древесины с высокой теплотворностью.
Читайте также:
- С какой одеждой нельзя стирать полотенца: ошибка, из-за которой портятся вещи
- Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд
- Пересоленный суп можно спасти без добавления воды или картофеля: секретный трюк
Об источнике: KB.pl (Kalkulatory Budowlane)
KB.pl (Kalkulatory Budowlane) - ведущий польский информационно-аналитический веб-портал, посвящённый строительству, ремонту, альтернативному отоплению, энергоэффективности и ведению приусадебного хозяйства.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред