Срубил — и снова растёт: какое дерево посадить, чтобы сэкономить на дровах

Ива, тополь, дуб и граб могут стать источником дров с собственного участка. Какие породы выбрать и как организовать топливные насаждения.

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Какие деревья посадить на дрова / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие деревья быстрее всего дадут дрова для отопления

Ива и тополь могут стать запасом топлива

Дуб и граб обеспечат дровами на годы

Из-за систематических перебоев со светом, водой и отоплением многие украинцы, проживающие в частных домах, возвращаются к отоплению дровами. Чтобы существенно сэкономить на закупке топлива, владельцам усадеб советуют высаживать специальные породы деревьев непосредственно на собственном участке. Главред расскажет об этом подробнее.

Отопление твердым топливом остается надежным решением в холодное время года, однако закупка сырья ежегодно обходится в немалую сумму. Как сообщает издание KB, посадка даже одного или нескольких специальных деревьев во дворе позволяет сформировать возобновляемый источник сырья и в будущем существенно сэкономить семейный бюджет.

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Какие деревья стоит сажать для заготовки дров

Выбор породы зависит от того, насколько быстро нужны дрова и какую теплоотдачу планируется получить.

Ива даст дрова уже через несколько лет

Энергетическая ива (Salix) - один из самых быстрых вариантов для заготовки древесины. Она подходит тем, кому нужен результат в относительно короткие сроки. При густой посадке на влажных участках ивы быстро превращаются в пышные кусты, а со временем - в полноценные рощи.

Главное преимущество заключается в том, что после сруба дерево может отрастать из той же корневой системы. Пересаживать растение не нужно: оставленные пеньки дают новые побеги, благодаря чему можно получать древесную массу на протяжении многих лет.

Видео о том, какие дрова лучше всего подходят для печи, можно посмотреть здесь:

Тополя быстро наращивают объём древесины

Гибридные тополя также относятся к быстрорастущим породам. Они могут быстро увеличивать толщину ствола, поэтому при надлежащем уходе за короткое время дают значительный объём древесины.

Тополя лучше всего высаживать вдоль границ участка или использовать в качестве защитной зеленой полосы от ветра, поскольку они обладают мощной корневой системой. При регулярной обрезке "на пень" дерево может давать новые побеги и обеспечивать дополнительный объем древесины.

Дуб и граб станут запасом на долгие годы

Если есть возможность планировать заготовку дров на долгосрочную перспективу, стоит обратить внимание на твёрдые лиственные породы - дуб, ясень, бук и граб.

Они растут значительно медленнее, однако их древесина обладает высокой плотностью и хорошо подходит для отопления. Такие дрова горят дольше и равномернее и дают много тепла, поэтому могут стать долгосрочным запасом топлива.

Как правильно организовать топливные насаждения

Эксперты советуют отделять быстрорастущие "топливные" деревья от зоны отдыха в саду. Оптимальной стратегией может быть сочетание различных видов: ива и тополь обеспечат древесиной в относительно короткие сроки, тогда как дуб или граб создадут долгосрочный запас древесины с высокой теплотворностью.

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Об источнике: KB.pl (Kalkulatory Budowlane) KB.pl (Kalkulatory Budowlane) - ведущий польский информационно-аналитический веб-портал, посвящённый строительству, ремонту, альтернативному отоплению, энергоэффективности и ведению приусадебного хозяйства.

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