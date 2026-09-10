Круче моркови по-корейски: вкусный салат за 5 минут из четырех ингредиентов

Рецепт салата из моркови, вкус которого превзойдёт все ожидания.

https://glavred.info/recipes/kruche-morkovi-po-koreyski-vkusnyy-salat-za-5-minut-iz-chetyreh-ingredientov-10795481.html Ссылка скопирована

Рецепт вкусного салата из моркови / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салат может стать как прекрасным дополнением к ужину, так и полностью его заменить. А когда он еще и готовится считанные минуты - это настоящий "клад" для тех, кто не хочет долго стоять у плиты.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом вкусного и простого в приготовлении салата из моркови, на который нужно потратить всего 5 минут.

Быстрый салат из моркови - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Морковь 2 шт.

Сыр 100 г

Зелень

Чеснок 2 зубчика

Для заправки:

Соль

Перец

Майонез

Морковь моем, чистим и натираем на терке. Сыр также натираем, а зелень и чеснок - измельчаем. Смешиваем все ингредиенты, добавляем специи и заправляем салат майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред