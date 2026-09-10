Круче моркови по-корейски: вкусный салат за 5 минут из четырех ингредиентов

Салат может стать как прекрасным дополнением к ужину, так и полностью его заменить. А когда он еще и готовится считанные минуты - это настоящий "клад" для тех, кто не хочет долго стоять у плиты.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом вкусного и простого в приготовлении салата из моркови, на который нужно потратить всего 5 минут.
Быстрый салат из моркови - рецепт
Ингредиенты:
- Морковь 2 шт.
- Сыр 100 г
- Зелень
- Чеснок 2 зубчика
Для заправки:
- Соль
- Перец
- Майонез
Морковь моем, чистим и натираем на терке. Сыр также натираем, а зелень и чеснок - измельчаем. Смешиваем все ингредиенты, добавляем специи и заправляем салат майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Вкусный салат, который готовится буквально за несколько минут ? Ингредиенты: Сырая морковь - 2 шт (средних) Твёрдый сыр - 100 г Зелень по вкусу Чеснок - 2 зубчика Соль/перец Майонез Приготовление: Морковь и сыр натереть на тёрке, добавить измельчённую зелень и чеснок. Посолить, поперчить и заправить майонезом. Приятного аппетита ? #салат#рецепты#морковь#вкусно#салатик♬ som original - ꧁Liliane꧂
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
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