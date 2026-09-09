Улитки исчезнут и не вернутся: какое растение отпугивает их лучше, чем химия

Осенью слизни прячутся под горшками и в листве. Садовод рассказала, какой цветок отпугивает вредителей и как работают ловушки из пива и сухих завтраков

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Как избавиться от слизней осенью без химии - 3 народных лайфхака от слизней / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

Какие растения отпугивают слизней

Как сделать ловушку для слизней из пива

С наступлением осени и дождей слизни становятся настоящим бедствием для садов и огородов. Влажность и большое количество опавших листьев создают для них идеальные условия. Вместо того чтобы покупать опасные химические гранулы, опытная садовница Джейн советует обратить внимание на естественную защиту - цветы, которые вредители обходят стороной, и простые домашние ловушки.

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Осенью слизни ищут тёмные и влажные укрытия, поэтому в первую очередь стоит проверять пространство под цветочными горшками, кучами листьев и досками. О своих наблюдениях и неожиданных лайфхаках по борьбе с вредителями Джейн рассказала изданию Express.

Главред выяснил, как избавиться от слизней осенью.

Какой цветок естественным образом отпугивает слизней

Джейн поделилась собственным опытом выращивания рассады различных цветов, который приятно удивил её.

"Я высадила ряды тщательно выращенных саженцев - васильки, бархатцы, маки, космос, нигелу и львиный зев. За два дня слизни съели абсолютно всё, кроме львиного зева. Оказалось, что они его просто не любят", - рассказала садовница.

Дело в том, что львиный зев (антиринум) естественным образом вырабатывает соединения, которые токсичны для слизней, но абсолютно безопасны для человека. Кроме того, это растение имеет плотные кожистые листья и накапливает меньше влаги на поверхности, что делает его непривлекательным для вредителей.

Как использовать: высаживайте львиный зев рядом с культурами, которые больше всего страдают от слизней - салатом, капустой, - или вдоль садовых дорожек и заборов.

Как защитить растения от слизней с помощью пива

Если вредителей на участке слишком много, эффективным методом являются пивные ловушки. Для этого подойдут небольшие стеклянные баночки, пластиковые горшки или обычные стаканчики из-под йогурта.

Садовница советует закапывать емкости в землю почти по горлышко на пути передвижения вредителей - между их укрытиями и грядками.

"Улитки обожают пиво - любое пиво, даже то ужасное, которое люди приносят на вечеринки, или неудачное домашнее. Закопайте стаканчики по горлышко между местами, где обитают слизни, и вашими растениями и наполните их хмельным напитком", - советует Джейн.

Почувствовав запах брожения, слизни будут направляться к ловушке вместо овощей, сползать внутрь и уже не смогут выбраться.

Ловушка для слизней из сухих завтраков: собрала 4 000 вредителей

Еще один необычный, но действенный способ - использование обычных пшеничных хлопьев или прессованных сухофруктов/брикетов для завтрака (типа Weetabix). В сырые вечера они начинают слегка крошиться и бродить, привлекая вредителей даже сильнее, чем напитки.

"Единственное, что в представлении слизня лучше пива, - это хлопья. Они просто не могут им противостоять. Вместо отрубей, которые разлетаются под ветром, я беру самые дешёвые пшеничные брикеты и раскладываю их между посевами", - делится опытом садоводка.

Смотрите видео о том, как избавиться от слизней без химии:

Хлопья можно положить в плоский контейнер и оставить в саду на несколько дней. Этим методом садовница пользовалась ещё в своём первом саду.

"Именно так я боролась со слизнями раньше - даже записывала их количество в странную садовую тетрадь, словно серийный убийца. Я перестала считать, когда число превысило 4 000! Просто оставьте хлопья на три дня, а потом выйдите ночью и соберите контейнер, который к этому времени будет полностью покрыт слизнями", - резюмирует Джейн.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Deccoria описывала традиционный ирландский метод осенней посадки картофеля. Этот метод получения раннего урожая предполагает зимовку клубней непосредственно в почве. Бороздки выкапывают на глубину около 20 см, клубни раскладывают на расстоянии 20–30 см и сверху формируют толстый слой мульчи из соломы или сухой листвы для сохранения влаги и температуры почвы.

Огородница Надежда Пидлисняк рекомендует прищипывать верхушки и удалять пустые побеги перца, чтобы перенаправить силы куста на плодоношение. Автор также описала подкормку калием и фосфором как ключевой прием для ускорения созревания перца. При ночных температурах около +10 °C рост кустов замедляется, а для подкормки рекомендуют монофосфат калия или сульфат калия в дозе 1 ст. л. на 10 л воды.

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