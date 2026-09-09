Российские 'Молнии' стали сложнее для обнаружения: 'Флэш' предупредил о новой угрозе

Оккупанты всё чаще используют цифровые системы передачи видео на беспилотниках "Молния".

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Российские дроны "Молния" переходят на цифровую связь / Коллаж: Главред, фото: Укринформ, facebook.com/Serhii.Flash

Кратко:

На "Молниях" всё чаще фиксируют цифровую передачу видео

Цифровое видео может полностью заменить аналоговое

Стоит добавить обнаружение цифрового видео в системы перехвата

Российские оккупанты всё чаще используют цифровые системы передачи видео на ударных беспилотниках "Молния".

Если такая технология станет массовой, часть нынешних средств обнаружения дронов может утратить эффективность. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

видео дня

"На "Молниях" всё чаще встречается цифровая система передачи видео. Нужно быть готовыми к тому, что цифровое видео когда-нибудь полностью заменит аналоговое (в первую очередь на крыльях), и все портативные детекторы и стационарные пункты приема аналогового видео станут неэффективными", - отметил он.

На "Молниях" всё чаще встречается цифровая система передачи видео / Фото: t.me/serhii_flash

По словам Бескрестнова, уже сейчас следует позаботиться о том, чтобы системы перехвата могли обнаруживать цифровой видеосигнал.

В то же время эксперт пояснил, что такая система не обязательно должна воспроизводить именно видео с беспилотника. Даже без возможности увидеть изображение можно будет зафиксировать наличие цифрового сигнала и определить его пеленг.

"Изображение мы не увидим, но наличие зафиксируем, пеленг определим (предупредим пользователя об угрозе)", - пояснил "Флеш".

Дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

Как Россия изменила тактику ударов по Киеву

Главред писал, что, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, Россия в последние дни изменила сам принцип организации воздушных атак. По его словам, такая схема позволяет поддерживать почти непрерывный режим воздушной опасности.

При этом реактивные "Герани-4" и "Герани-5" значительно быстрее традиционных бензиновых дронов, из-за чего часть привычных средств борьбы теряет прежнюю эффективность.

Новая схема создает нагрузку не только на военную систему защиты. Постоянные сигналы тревоги останавливают транспорт, влияют на работу учреждений, торговых центров и предприятий, а также вынуждают бизнес работать в условиях постоянной неопределённости.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Модернизация российского оружия - новости по теме

Как писал Главред, Украина работает над созданием собственных реактивных ракет-перехватчиков, которые должны противостоять новому поколению российских воздушных целей. В то же время, по словам "Флеша", РФ уже использует во время атак средства с реактивной тягой и планирует развивать это направление.

Напомним, российские войска начали использовать беспилотники в качестве стационарных акустических датчиков возле ключевых дорог в "серой зоне" - дрон фиксирует звук приближающейся техники и передает данные оператору для поражения.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска начали использовать FPV-беспилотники по новой схеме: аппараты маскируют недалеко от дорог, по которым движется транспорт в прифронтовой зоне.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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