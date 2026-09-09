Замена Уиткоффа и Кушнера: кто может представлять США на переговорах с Путиным

Ретклифф готовится к более активной роли в переговорах США.

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Ретклифф может заменить Уиткоффа - что это изменит в переговорах США по поводу войны РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Ретклифф может получить более значимую роль в переговорах

Белый дом рассматривает возможность уменьшения участия Уиткоффа и Кушнера

Трамп еще не принял окончательного решения

Директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной на фоне возможного сокращения участия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Окончательного решения относительно изменений в команде президента США Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых человек, знакомых с планами американской администрации.

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По данным издания, представители Ретклиффа уже проинформировали европейских чиновников о том, что директор ЦРУ может более активно присоединиться к контактам между Москвой и Киевом. Параллельно он будет поддерживать связи с представителями разведки обеих стран.

В Белом доме при этом рассматривают вариант, при котором Уиткофф и Кушнер уступят ведущую роль в украинском направлении. Уиткофф, впрочем, может сохранить должность специального посланника США и в дальнейшем работать над вопросами Ближнего Востока.

Изменения обсуждаются после длительного дипломатического застоя и провала американских усилий по заключению мирного соглашения в конце февраля. По словам собеседников FT, Вашингтон после этого начал рассматривать возможность перестройки переговорной команды.

Отдельным фактором стало появление Ретклиффа непосредственно на российском направлении. В конце августа он неожиданно посетил Москву, где беседовал с высокопоставленными представителями разведки о войне в Украине и Иране, а также о российских "гибридных" угрозах Европе.

После этого украинская разведка сообщила президенту Владимиру Зеленскому, что поездка может свидетельствовать о намерении Ретклиффа играть более заметную роль в дипломатических усилиях США.

В то же время вокруг полномочий американских переговорщиков уже возникли разногласия. Двое собеседников FT заявили, что между Ретклиффом и Уиткоффом продолжается борьба за то, кто именно и по каким вопросам будет иметь главное влияние.

Подход Уиткоффа также вызвал недовольство в Киеве, Москве и среди западных союзников Украины. Украинская сторона считала, что он недостаточно давил на Путина с целью смягчения российских требований, тогда как в Москве его частично обвиняли в отсутствии прорыва во время прошлогоднего саммита Трампа и Путина на Аляске.

В то же время Кремль, по данным собеседников издания, неофициально дал понять готовность рассмотреть другой подход Вашингтона. Путин при этом публично высоко оценивал работу Уиткоффа.

На фоне кадровых дискуссий Вашингтон также рассматривал возможность назначения нового посла США в Москве. Предполагалось, что это может создать дополнительный канал для контактов с российскими властями.

Показательным стал и сам визит Ретклиффа в Москву. По словам двух источников, Путин сначала планировал встретиться с директором ЦРУ, однако впоследствии отказался от нее после того, как Ретклифф озвучил представителям российских спецслужб пессимистическую оценку хода войны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил FT, что такой встречи не планировали.

После поездки Ретклиффа в Москву Уиткофф и Кушнер отправились в российскую столицу и Киев. Для Уиткоффа это была уже восьмая поездка в Россию, а одной из целей визита, по данным источников, было сохранение его полномочий в отношении Украины.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

После переговоров Уиткофф и Кушнер заявили об оптимизме в отношении возможного возобновления трехстороннего диалога между США, Россией и Украиной. Однако собеседники FT, осведомленные о переговорах, утверждают, что американская сторона предложила немного новых идей, а Путин не продемонстрировал готовности отказываться от прежних требований.

"Эту проблему нельзя решить, просто время от времени вмешиваясь, - отметил один из собеседников. - Это очень сложный конфликт. Требуется должным образом организованная, постоянная работа над каждым вопросом. Пока этого не происходит", - отметил собеседник FT.

Дополнительно ситуацию осложняет позиция Кремля относительно прекращения войны. Представитель Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что российский президент считает: США могут обеспечить немедленное прекращение огня, если перестанут поддерживать Украину.

На этом фоне Кушнер, по словам источников, сообщил друзьям о намерении отойти от украинского вопроса и сосредоточиться на дипломатических усилиях вокруг Газы и американо-израильской войны против Ирана.

Киев при этом не выражает предпочтений относительно того, кто именно будет представлять Вашингтон в дальнейшем. Трое высокопоставленных украинских чиновников заявили, что поддерживают рабочие отношения со всеми тремя представителями США.

"Мы довольны [Ретклиффом, - ред.], а также Джаредом и Стивом", - сказал один из украинских чиновников. "Проблема - в россиянах", - добавил он.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а зимой его нежелание вести диалог может усилиться из-за расчета Кремля на сложный период для украинцев. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

"У Путина сейчас нет никакого желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Украина не собирается отказываться от дипломатического направления. В Киеве считают, что прекращение работы над возможными путями завершения войны в нынешней ситуации создало бы дополнительные риски.

Кислица подчеркнул, что отказ от дипломатических усилий сейчас был бы ошибочным и опасным решением.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

Президент Украины также рассказал об организационных деталях визита американской делегации в Киев. Он пояснил, что делегация приехала на поезде после ударов по аэродромам, и рассматривались альтернативные маршруты. По его словам, аэропорты Борисполь и Жуляны технически оставались пригодными для работы.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о часовом телефонном разговоре между президентами США и России по поводу войны в Украине. По его словам, Трамп провел новые переговоры с Путиным о прекращении боевых действий и посреднических усилиях. Ушаков также отметил, что разговор длился ровно час и что о конкретных договоренностях по прекращению боевых действий не сообщалось.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная актуальным событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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