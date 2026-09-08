Зеленский раскрыл условия компромисса с Россией: что привезли Уиткофф и Кушнер в Киев

Зеленский назвал условия компромисса с РФ, рассказал о новых идеях США по поводу мира, встрече с Трампом и новых поставках средств ПВО для Украины.

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Компромисс с Россией - Зеленский рассказал о новых идеях США по поводу мира / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

На какие компромиссы в переговорах с РФ готова Украина

Какие новые идеи США по поводу мира привезли Уиткофф и Кушнер

Какие экономические выгоды может получить Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов искать компромиссы с Россией, но подчеркнул, что уступок нельзя требовать только от Украины. Параллельно президент раскрыл детали визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также сообщил о новых идеях США относительно мирного процесса, предстоящей встрече с Дональдом Трампом и возможной трехсторонней встрече в формате Украина - США - Россия.

Главред выяснил, какие условия компромисса с Россией назвал Зеленский и какие новые идеи США относительно мира обсуждает Украина.

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Украина готова к компромиссу по энергетике и зерну

Прежде всего президент Украины Владимир Зеленский обозначил сферы, в которых Киев видит возможность для поиска взаимоприемлемых решений. По его словам, вопросы энергетики и зерна имеют значение не только для Украины и России, но и непосредственно затрагивают интересы большого числа государств.

Президент отметил, что последствия войны для энергетической безопасности и продовольственных рынков ощущают на себе страны Азии, Ближнего Востока и другие регионы мира. В то же время Зеленский подчеркнул, что переговорный процесс не может строиться на требовании односторонних уступок со стороны Киева.

"Зерно, энергетика - болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира. Мы готовы найти здесь компромисс. Но очень важно, что мы сегодня находимся в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и России нужно идти на какие-то шаги", - сказал Зеленский, передает Новости.LIVE.

Президент отдельно отметил, что Украина уже принимала сложные решения в рамках войны и международных переговоров. Поэтому, по его оценке, будущие договоренности должны предусматривать движение навстречу с обеих сторон.

"Не стоит ждать компромиссов только от Украины. Украина и так уже пошла на многое", - подчеркнул президент.

Почему Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Киев на поезде

Отдельно президент рассказал о логистике визита американской делегации и причинах, по которым ее представители в итоге прибыли в Украину на поезде. По словам Зеленского, Киев был технически готов принять самолет со спецпредставителями США, а украинские аэропорты могли обеспечить необходимое обслуживание делегации.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По словам главы государства, для такого визита могли быть использованы аэропорты Борисполь или Жуляны.

"Украина была готова принять американский самолет. Самолет с делегацией переговорщиков. Поэтому можно было использовать и Борисполь, и Жуляны. Но американская служба безопасности выбрала путь на поезде. Мы сказали, что это также будет безопасный и комфортный приезд в Украину", - рассказал Зеленский.

Украинская сторона также рассматривала альтернативные варианты прибытия через Беларусь и прорабатывала их с точки зрения безопасности.

"Была возможность прилететь в Беларусь, из Гомеля ехать где-то три часа. Также мы проработали этот формат. Наша служба безопасности всё проработала", - рассказал глава государства.

Президент также заявил, что российские удары по районам украинских аэропортов должны были продемонстрировать отсутствие безопасности для международного авиасообщения. В то же время, по его словам, украинская инфраструктура с технической точки зрения остается готовой к приему специальных рейсов.

"Наши аэропорты готовы принимать делегацию. Вопрос в том, предоставит ли РФ этот коридор безопасности", - отметил Зеленский.

Когда американские переговорщики могут снова приехать в Киев

Продолжая тему визита, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская стороны договорились не делать длительных перерывов между последующими контактами. Для Киева важно, чтобы переговорщики президента США чаще посещали Украину и могли непосредственно видеть ситуацию в столице.

Зеленский обратил внимание, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее неоднократно посещали Москву, а их поездка в Киев стала важным сигналом для украинской стороны. Президент связал такие контакты с необходимостью поддерживать баланс в переговорном процессе.

"Они много раз бывали в Москве, а в Киеве - впервые. Я благодарен за то, что они в Киеве, но хочу, чтобы они приезжали чаще, чтобы демонстрировать все-таки баланс, уважение и к Москве, и к Киеву. Это для нас важно", - сказал президент.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, американская делегация также увидела повседневную жизнь Киева и последствия войны. Президент предположил, что во время следующего визита представители США могут рассмотреть возможность прибытия самолетом.

"Я думаю, в следующий раз можно попробовать на самолете. Я сам им предложил: если они не хотят лететь на американском самолете, то могут оставить самолет в Польше или в другой стране, граничащей с Украиной. И мой президентский самолет, самолет Украины, может их доставить", - заявил Зеленский.

Когда Зеленский может встретиться с Трампом для переговоров

Следующим шагом после переговоров в Киеве, по словам Владимира Зеленского, может стать серия контактов на уровне Украины, США и европейских партнеров. Президент сообщил, что стороны уже обсуждают конкретные сроки следующих встреч.

Отдельно Зеленский заявил о намерении провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Украинская сторона рассчитывает организовать такой контакт в сентябре, если график американского президента позволит это сделать.

"Мы достаточно конкретно обсуждаем сроки. Мы собираемся в ближайшее время встретиться с европейцами, американцами - и это будет на уровне советников. Я собираюсь встретиться с президентом Трампом и надеюсь, что президент найдет время. Я хочу сделать это в сентябре", - сказал Зеленский.

После этого стороны должны перейти к подготовке переговоров в более широком формате. Президент подчеркнул, что скорость процесса будет зависеть от готовности всех участников.

"Далее мы все будем готовить и приближать трехстороннюю встречу Украины, России и Америки, если все стороны согласятся. Также мы хотим сделать это осенью. Чем раньше, тем лучше", - подчеркнул глава государства.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Где может состояться трехсторонняя встреча Украины, России и США

У Украины есть несколько возможных вариантов для проведения потенциальной трехсторонней встречи. Зеленский отметил, что Киев уже имеет опыт международных переговоров в разных странах и получал соответствующие приглашения от партнеров.

Среди возможных площадок президент назвал Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию и Турцию. Окончательное решение будет зависеть от договоренностей между всеми участниками процесса.

"Встреча может состояться в Эмиратах, Швейцарии, Турции или в других странах. У нас есть опыт, есть приглашения от разных стран", - сообщил Зеленский.

Президент также обозначил основные темы, которые Киев хочет вынести на предстоящий переговорный уровень. Среди них - энергетика, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы.

"Энергетика, зерно, разумеется, будут обсуждаться. Нужно не только обсуждать, но и добиваться конкретного результата. И третье, а может, и первое на сегодняшний день, - это гуманитарные вопросы. Нужно расширять обмены и ускорять их", - заявил президент.

Какие новые идеи США по поводу мира привезли Уиткофф и Кушнер

На фоне подготовки следующих переговоров Владимир Зеленский рассказал, что американские представители привезли в Киев новые предложения по мирному процессу. Президент не стал раскрывать их содержание публично, объяснив это необходимостью сначала детально проработать инициативы с американской стороной.

Зеленский положительно оценил часть предложенных подходов, однако подчеркнул, что окончательную оценку можно будет дать только после анализа практических механизмов их реализации. Киев готовится сформировать собственную позицию по каждой из полученных идей.

"Что касается пакета мирных мер, о котором говорил Кушнер, и новых идей, я вам скажу откровенно: действительно, пара идей была очень неплохих, достойных. И получится ли их воплотить в жизнь и сделать действенными, получится ли результат, я вообще не знаю", - сказал Зеленский.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер / Фото: УНИАН

Президент пояснил, что Украина и США сначала должны провести работу на уровне переговорных команд. Только после этого стороны смогут публично сообщить больше подробностей.

"Мы поработаем и проработаем детали, а также наше видение, нашу реакцию на эти идеи. Я не могу сейчас свободно озвучивать эти идеи в медиапространстве, потому что мы с американцами сначала поработаем над этим, а потом будем общаться", - отметил глава государства.

Какие экономические выгоды может получить Россия

Президент также ответил на вопрос о возможных экономических соглашениях, которые американские представители могли обсуждать с Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что не располагает полной информацией о содержании всех контактов между американской и российской сторонами.

"Я не знаю всего того, что они обсуждали между собой, но, в принципе, понятно, какими могут быть экономические соглашения с Россией. Безусловно, в основном энергетические", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что для Украины принципиально важно не допустить появления новых механизмов, которые позволили бы России увеличить финансовые ресурсы для продолжения войны.

"Украина должна бороться против любых дополнительных возможностей России финансировать эту войну. Я думаю, что это справедливо", - заявил глава государства.

Почему Европа должна участвовать в будущих переговорах

Отдельную часть выступления президент посвятил роли европейских государств в возможных договоренностях о завершении войны. Зеленский подчеркнул, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью всего европейского континента.

По его словам, у европейских партнеров есть собственные интересы в сфере безопасности, которые обусловливают их участие в переговорном процессе.

"Для них, для Европы, важно быть в переговорном процессе, потому что они думают о безопасности. Да, о безопасности в Украине, но давайте честно, они думают о безопасности всей Европы", - заявил Зеленский.

Президент заявил, что Украина рассматривает Европу не как внешнего наблюдателя, а как одного из ключевых участников процесса.

"Украина станет частью Евросоюза. И здесь от Европы зависит многое. Поэтому для нас они важны. Мы видим будущее своей страны не только во время войны, но и после войны", - сказал Зеленский.

Численность вооруженных сил стран Европы, являющихся членами НАТО / Инфографика: Главред

Президент также связал роль европейских государств с восстановлением Украины после завершения боевых действий. По его словам, Киеву нужна комплексная поддержка международных партнеров.

"Нам понадобится и гарантия безопасности от Европы, и гарантия безопасности от США, и поддержка в восстановлении нашего государства со стороны наших европейских и других партнеров. Поэтому Европа уже является частью победы", - подчеркнул глава государства.

Готовит ли Россия мобилизацию после выборов в Госдуму

Также президент прокомментировал возможную мобилизацию в России после завершения избирательного периода. Зеленский считает, что сейчас Кремль будет пытаться публично демонстрировать отсутствие масштабной мобилизации, чтобы не создавать дополнительного напряжения внутри страны.

По словам Зеленского, Украина видит признаки подготовки соответствующей инфраструктуры. В то же время президент отметил, что пока невозможно точно сказать, в какой именно форме будет проходить новый набор людей в российскую армию.

"Россия сейчас будет заявлять, что никакой мобилизации нет. Им нужно успокаивать общество. Но после выборов мы уверены. Я не знаю, будет ли это скрытая мобилизация или открытая, какие формы мобилизации будут, я не знаю", - сказал Зеленский.

Президент также назвал ориентировочный масштаб, на который, по оценкам украинской стороны, может рассчитывать Москва. Он подчеркнул, что такие процессы требуют значительных ресурсов.

"Мы понимаем цифру - минимум 300 тысяч дополнительных российских солдат. Это то, на что они рассчитывают. Инфраструктура в России уже подготовлена к мобилизации", - заявил глава государства.

Почему Зеленский прогнозирует изменение риторики России после выборов

Продолжая тему возможных действий Кремля, Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается продемонстрировать собственному обществу контроль над ситуацией. Одним из главных инструментов для этого, по его словам, остаются массированные атаки против Украины.

Президент также заявил, что российская сторона распространяет ложную информацию о ситуации на фронте. В качестве примера он привёл заявления о якобы захвате Святогорска и сообщения о якобы активном продвижении российских войск в направлении Сум.

Сумы / Инфографика: Главред

"На поле боя не получается. Где показывать удары? Только в воздухе. Здесь у них есть преимущество. У них много воздушных ударов по территории Украины. Это можно показывать людям", - сказал Зеленский.

Зеленский пояснил, что одновременно с ударами по Украине Кремль пытается успокоить собственное население и показать, что российское государство не нуждается в новой мобилизации.

"Таким образом они показывают, что внутри России будто бы всё спокойно, никакой мобилизации, они всё контролируют, всё нормально", - сказал президент.

При этом интенсивность ударов по Украине используется Россией как доказательство силы перед внутренней аудиторией.

По мнению президента, такая модель поведения может измениться после завершения избирательного периода. Именно тогда, по его прогнозу, могут появиться новые сигналы относительно внутренней политики Кремля.

"В конце сентября, когда выборы закончатся, мы увидим новую динамику их риторики", - заявил Зеленский.

Какую помощь Украине пообещали для усиления противовоздушной обороны

На фоне переговоров о мире Владимир Зеленский также обратил внимание на потребность Украины в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Президент сообщил, что после очередной сложной ночи Украина вновь поднимает перед партнерами вопрос о поставках ракет, в частности для противодействия баллистическим угрозам.

Зеленский положительно оценил работу Воздушных сил во время атаки, но подчеркнул, что имеющихся возможностей недостаточно для полной защиты. Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку США и европейских партнеров.

"Наши Воздушные силы очень неплохо поработали. Сбили более трёх десятков крылатых ракет. Всего было около 180 целей, 90% сбили. Хороший результат. Достаточен ли он? Нет. Нужны ракеты", - сказал президент.

По словам Зеленского, вопрос о дополнительных поставках уже подробно обсуждался с американской делегацией. Украина планирует вернуться к этой теме во время возможной встречи с Дональдом Трампом.

"Они подробно выслушали, что нам нужно и к какому сроку. Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, поднятие этой темы и, дай Бог, будет результат", - заявил глава государства.

Получит ли Украина лицензии на производство ракет и систем "Пэтриот"

Президент также сообщил, что Украина ведет прямой диалог с США относительно возможного получения лицензий и развития производственного сотрудничества в сфере ракетного вооружения и компонентов для систем Patriot. Он подтвердил, что этот вопрос обсуждается как на политическом уровне, так и между соответствующими командами и производителями.

По его словам, Киев заинтересован в ускорении процесса, однако параллельно Украина концентрируется на краткосрочной задаче - укреплении ПВО перед зимним периодом.

"О лицензиях мы говорим напрямую с президентом Трампом, а также ведут переговоры наши команды, и на уровне производителей также идет диалог. Всегда хочется ускорить процесс, но процесс идет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что уже получил новые сигналы поддержки от международных партнеров. В частности, он сообщил о решении Великобритании направить средства на зимний пакет для Украины.

"Великобритания поддержит и выделит на зимний пакет для Украины 100 миллионов фунтов. То есть 135 миллионов долларов США. Именно на Patriot", - заявил глава государства.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Почему Зеленский назвал визит Уиткоффа и Кушнера важным сигналом

Возвращаясь к результатам переговоров с представителями США, Владимир Зеленский заявил, что сам факт визита американской делегации в Киев имеет политическое и практическое значение. По его словам, участники переговоров получили возможность непосредственно увидеть ситуацию в украинской столице и обсудить детали потребностей Украины.

Президент также связал активизацию контактов с ситуацией на фронте. Он заявил, что украинская переговорная позиция укрепляется, тогда как Россия, по его оценке, несет значительные потери и не получает результатов, которые соответствовали бы масштабам этих потерь.

"Во-первых, важно, что были обе столицы. И это сигнал не только политической поддержки, но и свидетельство того, что Украина стала сильнее на поле боя. И у Украины более сильная переговорная позиция", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что личный контакт с представителями президента США позволяет Киеву более подробно объяснять как ситуацию после российских ударов, так и конкретные оборонные потребности Украины.

"Для меня это в любом случае шанс показать не только столицу, наших людей, показать удары россиян, показать последствия и в деталях обсудить с непосредственными переговорщиками президента Трампа, какой пакет ПВО нам нужен", - подытожил Зеленский.

О кадровых решениях и встречах с руководителями силовых структур

Президент сообщил, что накануне значительную часть своего рабочего дня посвятил кадровым вопросам. Он провел ряд встреч с представителями украинских структур безопасности и государственных органов.

"Вчера я посвятил день именно кадровым вопросам. Я встречался с Покладом, есть там соответствующие решения по Иващенко и Буданову", - заявил президент.

Глава государства также сообщил о встречах с руководителями НАБУ, САП и генеральным прокурором Украины. Детали этих бесед Зеленский публично не раскрыл, отметив, что журналисты и общество, по его мнению, понимают общий контекст таких контактов.

"Ну и у меня была достаточно длительная встреча с генеральным прокурором, он написал соответствующее заявление, и представление будет направлено в Верховную Раду Украины", - сообщил Зеленский.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

О Михаиле Федорове и кандидатуре посла Украины в США

Отдельно президента спросили об экс-министре обороны Михаиле Федорове. Зеленский ответил, что в последнее время не поддерживал с ним активного контакта и знает лишь, что тот находился за границей.

При этом президент в шутку описал отсутствие общения.

"Честно говоря, давно не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был и, как говорится, не звонит, не пишет", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал вопрос о назначении посла Украины в Соединенных Штатах. Он назвал эту должность особенно важной в условиях, когда Украина рассчитывает на активизацию переговорного процесса и нуждается в постоянной коммуникации с американской администрацией по вопросам безопасности, ПВО и другим стратегическим вопросам.

"Посол США нужен, Patriot нам нужны, много всего, и посол нужен. Здесь очень важно не ошибиться", - подчеркнул Зеленский.

PURL / Инфографика: Главред

Президент подтвердил наличие нескольких кандидатур, однако отказался называть их публично до завершения необходимых проверок. По его словам, перед принятием окончательного решения он хочет получить подробную информацию не только от Службы безопасности Украины, но и от НАБУ.

"Пока не буду вам говорить, кто эти кандидаты, но мне прежде всего нужно получить подробную справку. И не только от Службы безопасности Украины, но и от НАБУ. Жду дополнительной информации, после чего будем принимать решение", - заявил Владимир Зеленский.

Как визит Виткоффа и Кушнера в Киев может повлиять на Трампа - комментарий политолога

Визит американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев может повлиять на дальнейшую позицию Дональда Трампа в отношении войны России против Украины. После возвращения американских посланников в Вашингтон Трамп не повторил заявления, которые ранее отражали российскую повестку дня. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в комментарии 24 Каналу.

По мнению политолога, сама поездка свидетельствовала о важном изменении в подходе Вашингтона к переговорному процессу. Американская сторона начала непосредственно сопоставлять позиции Киева и Москвы, а не формировать представление о ситуации исключительно на основе контактов с Кремлем.

Особенно показательной Олещук считает реакцию Трампа после возвращения Уиткоффа и Кушнера с переговоров.

"Уиткофф и Кушнер приехали в Вашингтон, и мы не услышали заявлений Трампа о том, что вот они принесли прекрасный мир, Путин хочет мира, у России есть интересные предложения, Украина не хочет мира и так далее. То есть на этот раз не было воспроизведения чисто российской повестки дня", - подчеркнул Олещук.

Политолог связывает это изменение с длительной работой украинской дипломатии. Киев, по его оценке, постепенно убеждал американских партнеров в том, что договоренности о будущем Украины не могут формироваться без непосредственного участия и учета позиции украинских властей.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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