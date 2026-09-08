РФ атаковала "7-й километр" под Одессой: разрушены павильоны, есть раненый

В результате атаки пострадал 58-летний охранник.

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Последствия атаки РФ на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Российские войска атаковали один из крупнейших рынков Европы

В результате прилета разрушены торговые места

Пострадал охранник, он находится под наблюдением медиков

В ночь на 8 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет промтоварном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, повреждены торговые павильоны.

видео дня

"В результате атаки пострадал 58-летний охранник. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Смотрите видео последствий атаки на рынок "7 километр" по ссылке.

Атака на Киев и область 8 сентября 2026

Как писал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть жертвы и пострадавшие.

Мэр Киева Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу, по данным медиков, погибли два человека. Пострадали 10 человек. 5 раненых госпитализировали, двое из них – в тяжелом состоянии.

Кроме того, с вечера 7 сентября российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами. Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.

В Белой Церкви есть один пострадавший. Мужчина получил осколочные ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

РФ может перейти к атакам на объекты культуры: мнение эксперта

Россия расширяет перечень объектов для атак. После поражения украинской логистики и складов в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг. В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - сказал эксперт.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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