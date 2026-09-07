Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

Юрий Берендий
7 сентября 2026, 19:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Массированный удар по Украине может произойти ночью 8 или 9 сентября. Для Киева угроза сохраняется в течение 72 часов, возможен запуск более 30 ракет.

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза
Атака на Киев - Россия готовит новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Наблюдатели предупредили о риске массированной атаки в ночь с 8 на 9 сентября
  • Особая угроза сохраняется для Киева и Киевской области
  • Россия может одновременно применить более 30 крылатых и баллистических ракет

В ночь на 8 сентября и в ночь на 9 сентября страна-агрессор Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Под особой угрозой находятся Киев и Киевская область. Об этом сообщили мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и дронов.

видео дня

"Сегодня ночью, сразу после якобы "прекращения огня по Киеву и Москве", существует вероятность массированного обстрела, в частности по Киевской области. Предупреждение действует в ночь на 8-е и в ночь на 9-е", - сообщили мониторинговые каналы.

Отдельно мониторы обратили внимание, что речь идет не о регулярных атаках беспилотниками, которые в последнее время могут происходить почти ежедневно, а о более масштабном сценарии с использованием комбинированного ракетного вооружения.

"Предупреждение касается исключительно массированного обстрела с одновременным применением баллистических и крылатых ракет. Массовые обстрелы реактивными дронами у нас уже, в принципе, происходят ежедневно", - отметили аналитики.

По имеющейся информации, угроза для столичного региона может сохраняться в течение трёх суток. Мониторинговые ресурсы также сообщают о возможном использовании Россией значительного ракетного запаса.

"Оценка количества ракет - более 30", - сообщили мониторинговые каналы.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Среди потенциальных направлений удара, по данным мониторов, могут быть объекты, имеющие важное значение для работы государства и обороны. Также сообщается о предшествующей активности российских средств наблюдения над столичным регионом.

"Среди прочего, россияне проводили космическую разведку критической инфраструктуры, военных объектов, предприятий ОПК и даже некоторых жилых районов в Киеве и области", - предупредили они.

"Неизвестное количество вооруженных КР самолетов Ту-95МС находится на авиабазе "Оленья".На Дальнем Востоке находится 5 оснащенных самолетов Ту-160. Ожидаем ракетного удара в течение этой ночи. Просьба заранее позаботиться о безопасном месте", - подытожили аналитики.

Аэродромы стратегической авиации РФ
Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

РФ меняет цели для ударов по Украине - комментарий эксперта

Россия расширяет перечень целей для ударов по Украине, и после логистики, складов и административных зданий под угрозой могут оказаться исторические памятники и объекты культурного наследия. Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак в эфире Суперпропозиции".

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это всего лишь первый шаг", - пояснил Ступак.

Он также обратил внимание, что атаки на важные государственные учреждения уже не являются для Украины новым явлением. На этом фоне эксперт ожидает продолжения давления со стороны РФ, пока украинская сторона ищет способы минимизировать новые риски.

"В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - отметил Ступак.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что предложение о прекращении огня донесли лично Владимиру Путину. По его словам, реакции со стороны РФ не последовало.

Мониторинговый канал "еРадар" сообщил о передислокации стратегической авиации РФ и подготовке к масштабному удару. В сообщении говорится о переброске Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Западной России для оснащения крылатыми ракетами.

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о развитии российских реактивных средств в действиях против Украины. Он сообщил, что РФ уже применяет новые реактивные средства при атаках на украинские объекты.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:33Война
Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:12Война
В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Последние новости

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

18:39

Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить идеальные деруны без муки и яиц

18:36

"Обычную фасоль больше не сажаю": огородница назвала лучшую альтернативуВидео

Реклама
18:35

Как навсегда отпугнуть пауков от дома: простой способ работает мгновенноВидео

18:27

Может ли стиральная машина сломаться из-за частого использования: ответ удивит многих

18:25

Индукционная плита в обычной розетке: как не сожечь проводку в домеВидео

18:13

Говорить "местный Кулибин" не стоит: как на украинском назвать мастера на все руки

18:01

Бывшая Тома Круза показалась в объятиях бойфренда в Италии

17:55

Путин передал через посланников Трампа сигнал о войне: пойдет ли Кремль на компромисс

17:42

Рыбак хотел поймать маленького сома для сына, но подцепил речного "монстра"

17:22

Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель

17:20

"Откладывать рискованно": Витвицкая перед родами показала животикВидео

17:14

"Крым уже оценил": бойцы ГУР поразили российский бомбардировщик Су-24Видео

17:08

Громкость обвинений не соответствует качеству доказательной базы — политолог Постернак

Реклама
17:05

Крысы больше не вернутся: 5 шагов, которые защитят от грызунов без ядаВидео

17:00

Невидимая угроза в доме: как быстро удалить плесень со старых обоев

16:49

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

16:26

Не узнать: дочь Кошевого показала редкое фото из-за границы

16:26

РФ разместила в Беларуси подразделения с "Орешником": в ГУР оценили угрозу для Украины

16:18

Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

16:10

Путин выдвинул ещё более жёсткие условия для мира: что включает план Трампа для Украины

15:54

Ирисы отблагодарят пышным цветением: что нужно сделать с кустами в сентябре

15:50

Дожить до 100 лет может каждый: женщина поделилась своими секретами

15:27

Стилист показала 5 осенних верхов на любую погоду: базовый гардероб 2026Видео

15:14

8 сентября - Рождество Богородицы: как отметить церковный праздник

15:12

Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни

15:06

Комендантский час в Киеве будет сокращен: Кличко назвал новые временные рамки

15:02

Гороскоп Таро на завтра 8 сентября: Девам - свежий взгляд, Рыбам - отпустить

14:42

Поездки детей Меган и Гарри в школу названы "самым опасным" риском

14:42

На сколько лет у России хватит ресурсов для войны: ответ главы ГУР

14:39

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

14:21

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

14:02

"Намеренно отказалась": Квиткова жестко высказалась об алиментах Добрынина

13:55

Яблочные блины, которые захочется готовить каждый день: быстрый рецепт на сковороде

Реклама
13:52

"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

13:38

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в УкраинеФото

13:25

По 19 400 грн на отопление: кто из украинцев может получить помощь

13:07

Спрятали во время Второй мировой: что туристы нашли в заросшем лесу

12:50

Большинство людей хранит специи неправильно: простой трюк поможет сохранить аромат надолго

12:33

"Впервые с мужем": Могилевская без макияжа рассказала о первом опыте

12:25

Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

12:20

Денисенко впервые призналась, как общается с бывшим мужем - подробности

12:13

Туи будут пышными и зелеными: какая подкормка нужна в сентябре

11:52

Китайский гороскоп на завтра, 8 сентября: Лошадям - риск, Петухам - перезагрузка

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять