Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

Массированный удар по Украине может произойти ночью 8 или 9 сентября. Для Киева угроза сохраняется в течение 72 часов, возможен запуск более 30 ракет.

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Атака на Киев - Россия готовит новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Наблюдатели предупредили о риске массированной атаки в ночь с 8 на 9 сентября

Особая угроза сохраняется для Киева и Киевской области

Россия может одновременно применить более 30 крылатых и баллистических ракет

В ночь на 8 сентября и в ночь на 9 сентября страна-агрессор Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Под особой угрозой находятся Киев и Киевская область. Об этом сообщили мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и дронов.

видео дня

"Сегодня ночью, сразу после якобы "прекращения огня по Киеву и Москве", существует вероятность массированного обстрела, в частности по Киевской области. Предупреждение действует в ночь на 8-е и в ночь на 9-е", - сообщили мониторинговые каналы.

Отдельно мониторы обратили внимание, что речь идет не о регулярных атаках беспилотниками, которые в последнее время могут происходить почти ежедневно, а о более масштабном сценарии с использованием комбинированного ракетного вооружения.

"Предупреждение касается исключительно массированного обстрела с одновременным применением баллистических и крылатых ракет. Массовые обстрелы реактивными дронами у нас уже, в принципе, происходят ежедневно", - отметили аналитики.

По имеющейся информации, угроза для столичного региона может сохраняться в течение трёх суток. Мониторинговые ресурсы также сообщают о возможном использовании Россией значительного ракетного запаса.

"Оценка количества ракет - более 30", - сообщили мониторинговые каналы.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Среди потенциальных направлений удара, по данным мониторов, могут быть объекты, имеющие важное значение для работы государства и обороны. Также сообщается о предшествующей активности российских средств наблюдения над столичным регионом.

"Среди прочего, россияне проводили космическую разведку критической инфраструктуры, военных объектов, предприятий ОПК и даже некоторых жилых районов в Киеве и области", - предупредили они.

"Неизвестное количество вооруженных КР самолетов Ту-95МС находится на авиабазе "Оленья".На Дальнем Востоке находится 5 оснащенных самолетов Ту-160. Ожидаем ракетного удара в течение этой ночи. Просьба заранее позаботиться о безопасном месте", - подытожили аналитики.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

РФ меняет цели для ударов по Украине - комментарий эксперта

Россия расширяет перечень целей для ударов по Украине, и после логистики, складов и административных зданий под угрозой могут оказаться исторические памятники и объекты культурного наследия. Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак в эфире Суперпропозиции".

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это всего лишь первый шаг", - пояснил Ступак.

Он также обратил внимание, что атаки на важные государственные учреждения уже не являются для Украины новым явлением. На этом фоне эксперт ожидает продолжения давления со стороны РФ, пока украинская сторона ищет способы минимизировать новые риски.

"В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - отметил Ступак.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что предложение о прекращении огня донесли лично Владимиру Путину. По его словам, реакции со стороны РФ не последовало.

Мониторинговый канал "еРадар" сообщил о передислокации стратегической авиации РФ и подготовке к масштабному удару. В сообщении говорится о переброске Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Западной России для оснащения крылатыми ракетами.

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о развитии российских реактивных средств в действиях против Украины. Он сообщил, что РФ уже применяет новые реактивные средства при атаках на украинские объекты.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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