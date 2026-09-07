Путин выдвинул ещё более жёсткие условия для мира: что включает план Трампа для Украины

Мирные переговоры вступают в новый этап с участием специальных представителей Трампа, однако Кремль продолжает выдвигать новые ультиматумы.

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Условия Путина для мира - что меняет новый план Трампа для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Каким Трамп видит будущее Украины

Какие условия для завершения войны выдвинул Путин

Почему Путин не готов к существенным компромиссам

Что может предусматривать новый мирный план Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа пытается перевести переговоры по урегулированию войны России против Украины от идеи временного прекращения огня к масштабному "мирному пакету", который должен определить будущие отношения Киева и Москвы. В то же время диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает настаивать на выполнении своих максималистских условий.

Главред выяснил, какие условия Путин выдвинул для мира и что известно об обновленном плане Трампа в отношении Украины

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США готовят мирный пакет для Украины и России

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер после переговоров в Киеве дал понять, что в Вашингтоне рассматривают нынешний переговорный процесс гораздо шире, чем просто попытку договориться о краткосрочном прекращении огня. По его словам, Дональд Трамп поставил перед американской переговорной командой задачу сформировать комплексный пакет, который должен создать основу для прочного мира между Украиной и Россией.

"Перерыв в боевых действиях, который мы наблюдали здесь, в Киеве, и в Москве в течение последних нескольких дней, - это, очевидно, хорошо. Но чего он действительно стремится достичь - это ситуации, при которой между странами не будет никаких боевых действий, а оба государства смогут сосредоточиться на реализации своего огромного потенциала и найти способы извлекать выгоду друг из друга, а не враждовать между собой", - сказал Кушнер .

Американский специальный посланник пояснил, что работа над будущим соглашением не ограничивается только им и Стивом Уиткоффом. К выработке предложений, по его словам, привлечена значительная часть администрации США. В частности, над этим вопросом работают вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио. Кушнер назвал главной задачей команды создание целостного мирного пакета, а не поиск отдельного решения для очередной паузы в боевых действиях.

"Задача, которую президент Трамп поставил перед нами - перед Стивом и мной, - фактически создать мирный пакет", - подчеркнул Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Каким Трамп видит будущее Украины

Во время выступления перед журналистами в Киеве Джаред Кушнер также передал привет от президента США украинскому народу. Он подчеркнул, что Дональд Трамп осознает сложность войны и масштабы проблем, которые придется решать в ходе переговоров.

"Он действительно хотел, чтобы мы передали: он понимает, что это очень, очень сложная и комплексная проблема. Но это проблема, которую действительно стоит решить - не просто для того, чтобы остановить нынешнюю войну, а для того, чтобы создать правильные условия и договоренности для долгосрочного и устойчивого мира", - сказал Кушнер.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

По словам спецпосланника, американская администрация связывает завершение войны не только с прекращением гибели людей, но и с возможностью для Украины приступить к масштабному восстановлению. Кушнер обратил внимание на мужество, изобретательность и стойкость украинского общества, которые страна демонстрировала на протяжении лет полномасштабной войны.

Он пояснил, что потенциальный мир должен создать условия, при которых эти возможности Украины будут направлены уже не на выживание и оборону, а на построение сильного государства и экономическое развитие.

"Речь идет о мире, который позволит Украине использовать то невероятное мужество, изобретательность и силу, которые она демонстрировала на протяжении последних лет войны, чтобы построить себя как великое государство - такое, каким она имеет полный потенциал стать", - заявил Кушнер.

Чем завершились переговоры в Киеве

Спецпосланник США Стив Уиткофф после второго раунда переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что американская сторона положительно оценивает содержание дискуссии. Представители Трампа дали понять, что готовы продолжать переговоры столько, сколько потребуется для достижения договоренностей.

"Должен сказать, у нас состоялся очень содержательный разговор. Обсуждение было серьёзным и важным, и мы полны оптимизма. Мы с нетерпением ждём продолжения сегодняшней программы - столько времени, сколько понадобится", - сказал Уиткофф.

По информации источника Axios, знакомого с ходом переговоров, во время встреч Владимира Зеленского с американскими спецпосланниками обсуждалась готовность Украины к продолжению войны в зимний период.

По данным источников Axios, осведомленных о ходе переговоров, встречи в Киеве прошли в конструктивной атмосфере. Американская делегация намерена продолжить работу с украинской и российской сторонами над обновленным мирным предложением.

"Ситуация может развиваться в положительном направлении, если все вовлеченные стороны продолжат работу", - сказал собеседник Axios, участвовавший в переговорах.

Источники Financial Times, близкие к переговорам, заявили, что американские посланники привезли в Киев и Москву обновленный мирный план. По их информации, речь идет не о полностью новом документе, а о пересмотренных версиях предложений, которые появлялись ранее.

Документы, по данным собеседников издания, были изменены с учетом обстоятельств, изменившихся с февраля. При этом конкретное содержание обновлений официально не раскрывается.

"Стороны воздерживаются от утечек информации о деталях переговоров", - отмечают источники, знакомые с процессом.

Переговоры могут возобновиться в новом формате

Одним из возможных следующих этапов переговорного процесса может стать возобновление прямого формата с участием Украины, США и России. Американская сторона, по словам Кушнера, хочет вернуться именно к такому механизму.

Уиткофф заявил, что объявление о возможной трехсторонней встрече может появиться в ближайшее время. Американский специальный посланник при этом поблагодарил украинцев за стойкость в войне и подчеркнул серьезность намерений Вашингтона.

Переговоры США с Москвой и Киевом фактически должны стать подготовительным этапом для определения того, существует ли пространство для прямого диалога трех сторон. В то же время главной проблемой остается то, что Кремль продолжает настаивать на своих условиях, которые Украина и ее партнеры неоднократно называли неприемлемыми.

"Мы настроены очень серьезно и стремимся достичь результата", - заявил Уиткофф.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Владимир Зеленский назвал переговоры с США важными и продуктивными

После заявлений американских представителей президент Украины Владимир Зеленский обозначил перечень тем, которые Киев считает критически важными для любых будущих договоренностей. Украинская сторона говорит не только о прекращении боевых действий, но и о системе гарантий безопасности, экономической поддержке, восстановлении и будущем развитии государства.

Зеленский подчеркнул, что одной из центральных гарантий должна оставаться боеспособная украинская армия. Для ее содержания, по словам президента, необходимы конкретные ресурсы и обязательства партнеров.

"Поэтому гарантии должны быть сильными, четкими", - подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что вопрос Донбасса связан со всем ходом войны и возможностями украинских Сил обороны удерживать позиции.

"Без сильных позиций ВСУ на фронте РФ будет выдвигать только ультиматумы", - заявил президент.

В то же время Зеленский положительно оценил сам визит американской делегации в Киев.

"Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot для наших граждан, находящихся в столице. Приезжайте чаще, и у нас будет возможность дать нашим людям немного пожить", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Какие условия для завершения войны выдвинул Путин

В отличие от осторожного оптимизма, прозвучавшего после киевских встреч, Москва не сообщила о каком-либо прорыве в переговорах, которые проходили днем ранее в Москве. По данным Reuters, Владимир Путин провел со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером более трех часов, а помощник российского президента Юрий Ушаков назвал беседу "чрезвычайно полезной".

Ушаков сообщил, что американские представители изложили ряд идей относительно возможных путей завершения войны. Однако конкретное содержание этих предложений Кремль не раскрыл.

В то же время российская сторона донесла до американских представителей позицию Путина относительно ситуации на фронте.

Ушаков также повторил тезис о необходимости устранения "всех коренных причин конфликта".

"Путин считает, что Россия добивается реального прогресса на поле боя и в то же время настаивает на устранении всех коренных причин конфликта", - передал позицию Кремля Ушаков.

По данным Reuters, представитель Белого дома после переговоров назвал их содержательными и сообщил, что информация о дальнейших шагах может быть обнародована в ближайшие недели. Источник Reuters, близкий к Кремлю, заявил, что Путин, как и раньше, рассчитывает захватить дополнительные украинские территории.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

По словам собеседника агентства, российский лидер связывает возможность достижения договоренностей с дальнейшим развитием событий в Донецкой области.

"Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит захват остальной территории Донецкой области", - заявила эта osoba агентству Reuters.

В то же время западные военные аналитики оценивают возможность быстрого захвата всей Донецкой области как маловероятную из-за темпов российского наступления. Украина, со своей стороны, неоднократно отвергала требования о передаче контролируемых ею территорий, подчеркивая, что такой сценарий означал бы фактическую капитуляцию.

"Путин уверен, опираясь на отчеты своих командиров, что это может произойти до конца года", - сообщил собеседник Reuters.

Параллельно с официальными заявлениями Кремля российские СМИ начали публиковать детали документа, который они назвали новым мирным планом, якобы привезённым представителями Дональда Трампа в Москву. Официального подтверждения подлинности такого документа нет, поэтому эти утверждения нельзя считать подтвержденным содержанием американского предложения, цитирует содержание документа Главком.

Согласно версии, которую распространяют российские СМИ, Украина якобы должна вывести войска из определенной части Донбасса. Россия при этом якобы берет на себя обязательство не вводить туда свои войска, а территория может стать буферной зоной под контролем международного контингента ООН.

Подобный механизм якобы предлагается для части Запорожской области. Согласно этой версии, украинская юрисдикция над территорией должна была бы формально сохраниться, а безопасность в буферной зоне обеспечивал бы международный контингент.

"Официального подтверждения подлинности документа пока нет", - отмечается в обнародованной информации.

Одним из самых спорных пунктов, которые приписывают якобы новому мирному документу, является возможный особый статус части Донбасса. По версии российских СМИ, территория может де-факто остаться без присутствия российских войск, но де-юре перейти под юрисдикцию РФ.

В документе, о котором пишут российские СМИ, также фигурирует проведение в Украине референдума и выборов. После этого новая власть якобы должна была бы внести конституционные изменения, предусматривающие отказ от силового возвращения соответствующих территорий.

Кроме того, Украина, согласно этой версии, должна была бы закрепить внеблоковый статус. Речь идет не только об отказе от вступления в НАТО, но и об ограничении участия в других военных союзах.

"После выполнения этих условий новая украинская власть якобы должна подписать полномасштабный мирный договор", - говорится в обнародованных российскими СМИ деталях.

По утверждениям российских СМИ, якобы мирный документ содержит дополнительные условия относительно численности Вооруженных сил Украины, языкового вопроса и будущего внутреннего устройства государства.

В то же время, по данным Bloomberg, Владимир Путин готов прекратить войну только на своих условиях, а позиция Москвы может становиться все более жесткой из-за убежденности Кремля в наличии военного преимущества.

Собеседники, близкие к Кремлю, считают, что Москва рассчитывает использовать своё видение ситуации на фронте для укрепления переговорных позиций.

Песков подтвердил неизменность условий Путина относительно завершения войны

На фоне сообщений о якобы новых мирных предложениях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически подтвердил, что базовая переговорная позиция Москвы не изменилась. Он сослался на требования, которые Владимир Путин публично озвучил еще 14 июня 2024 года. Эти условия предусматривали вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, на которые претендует Россия, а также отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление нейтрального статуса.

"Такая вероятность есть, её нельзя исключать, что всё-таки удастся перейти к режиму мирного урегулирования. Но каких-либо конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается, и контакты продолжаются", - сказал Дмитрий Песков.

Ранее Кремль также требовал признания оккупированных украинских территорий, отмены западных санкций против России и закрепления безъядерного статуса Украины.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

"Россия сохраняет готовность перейти к мирному урегулированию и продолжать достигать своих целей дипломатическим путем", - заявил представитель Кремля.

Андрей Сибига заявил, что у России нет позиции силы для ультиматумов

Украинские власти, со своей стороны, отвергают утверждения Москвы о якобы решающем военном преимуществе. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига привел данные, которые, по его мнению, демонстрируют несоответствие между заявлениями Путина и реальной динамикой на фронте.

По словам министра, в этом году Россия дополнительно оккупировала менее 0,2% территории Украины. В то же время темпы продвижения российских войск, по его данным, снизились в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Сибига также заявил, что только за август Россия потеряла не менее 42 тысяч военных. Отдельно он упомянул украинские дальнобойные удары по военным целям на территории страны-агрессора.

"Какие бы фальшивые карты ни показывали Путину российские генералы, реальность на поле боя доказывает, что он не побеждает и не победит в этой войне. Учитывая ситуацию в российской экономике и неспособность РФ противостоять дальнобойным санкциям Украины, для России всё будет только хуже… Москва точно не находится в позиции силы. И она точно не в той позиции, чтобы диктовать условия", - подчеркнул Андрей Сибига.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Почему Путин не готов к существенным компромиссам

Позицию Кремля отдельно проанализировал американский Институт изучения войны. Аналитики ISW пришли к выводу, что последние заявления Юрия Ушакова после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером свидетельствуют об отсутствии готовности Москвы отступать от максималистских целей.

Эксперты напомнили, что Путин связывает возможное урегулирование с устранением так называемых "коренных причин" войны. В российской интерпретации это фактически означает выполнение требований, которые Украина и западные государства считают неприемлемыми.

"Заявление Ушакова после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером свидетельствует о том, что Кремль, как и прежде, не готов идти на какие-либо существенные компромиссы в отношении максималистских требований России", - отметили аналитики ISW.

Институт также обратил внимание на то, что Путин продолжает представлять американским посланникам собственную оценку ситуации на фронте.

"Путин предоставил Уиткоффу и Кушнеру исчерпывающую оценку „значительных успехов" России вдоль линии фронта", - сообщили аналитики, подчеркнув, что такая оценка, по их мнению, преувеличивает реальные возможности российских войск.

ISW назвал новый дедлайн Путина по захвату Донбасса нереалистичным

Продолжая анализ военных расчетов Кремля, ISW отметил, что Путин установил новый ориентир по захвату всей Донецкой области до конца 2026 года. В то же время аналитики напомнили, что с начала полномасштабного вторжения российское руководство неоднократно устанавливало сроки для выполнения этой задачи.

По оценке Института, российские войска не выполнили ни одного из многочисленных ранее озвученных сроков. В частности, бои за Константиновку продолжаются с октября 2025 года, но город до сих пор не захвачен.

"Российские войска не успеют к новому сроку, установленному Путиным, - захватить всю Донецкую область до 31 декабря 2026 года", - отметили аналитики ISW.

Эксперты также напомнили, что российские войска не захватили ключевые города украинского "крепостного пояса" - Славянск, Краматорск и Дружковку.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Боевые фантазии Путина остаются оторванными от реальности оборонных возможностей Украины, собственных ослабленных наступательных возможностей России и сложной и разбросанной местности", - подчеркнули в ISW.

В своем прогнозе ISW отдельно рассчитал, как соотносятся заявленные Кремлем цели с фактическими темпами российского продвижения. По данным аналитиков, в августе 2026 года российские войска продвигались в среднем на 2,91 квадратного километра в день на всем театре боевых действий.

В Донецкой области этот показатель был ниже и составлял 2,36 квадратных километра в день. При таких темпах, по оценке ISW, для захвата оставшихся примерно 19% области потребовалось бы время до октября 2032 года.

"При нынешних темпах наступления российские войска не захватят Донецкую область до 2032 года - если вообще смогут её захватить", - отметили аналитики.

В то же время ISW не делает вывода, что Россия гарантированно сможет достичь этой цели даже в более отдаленной перспективе.

"Ни ход событий, ни вероятная динамика текущего конфликта не указывают на то, что российские войска смогут в ближайшее время резко ускорить темпы наступления, пока западная поддержка Украины будет оставаться примерно на нынешнем уровне", - подчеркнули в Институте.

Что может предусматривать новый мирный план Трампа

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко считает, что основой дальнейшего переговорного процесса могут остаться 28 пунктов, которые связывают с прошлогодними предложениями Дональда Трампа.

По мнению эксперта, будущие документы могут изменяться и модифицироваться, однако базовая структура переговоров, вероятно, будет по-прежнему связана именно с этим набором предложений.

Денисенко обратил внимание, что значительная часть положений, фигурировавших в предыдущих обсуждениях, соответствовала российским требованиям. Он не ожидает, что Москва в ближайшее время добровольно откажется от значительной части своих максималистских позиций.

"В принципе, переговорный процесс будет вращаться вокруг этих 28 пунктов. В основе любых последующих переговорных процессов - будь то в этом формате или в следующем - так или иначе будут лежать эти 28 пунктов. Модифицированные, измененные, но в целом там прописано фактически все, что хочет Россия", - заявил Денисенко в эфире Radio NV.

Проект мирного плана из 28 пунктов / Инфографика: Главред

Эксперт также отметил, что оценить реалистичность нынешнего переговорного процесса пока сложно из-за отсутствия официально подтвержденной информации о реальном содержании договоренностей между представителями США и России.

По его словам, значительная часть ключевых решений сейчас может обсуждаться за закрытыми дверями. Именно от таких кулуарных договоренностей будет зависеть, смогут ли американские посланники добиться хотя бы частичного сближения позиций Москвы и Киева.

Денисенко подчеркнул, что пока неизвестно, насколько Дональд Трамп готов принимать предложения, выдвигаемые Россией, и насколько Украина может согласиться на те или иные компромиссы.

"Будут ли они стрелять или нет, насколько Трамп согласится на те предложения, которые есть у Российской Федерации, насколько Украина будет готова соглашаться на эти предложения - пока ответить на эти вопросы фактически невозможно, потому что у нас есть только определенные гипотезы без какой-либо конкретики", - отметил эксперт.

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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