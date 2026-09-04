РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

Силы обороны Украины опровергли сообщения российских ресурсов о продвижении врага в Сумской области.

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Раскрыты новые детали ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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РФ усилила попытки штурма украинских позиций на Покровском направлении

На Лиманском направлении российские войска перебрасывают резервы

Силы обороны Украины опровергли сообщения РФ о продвижении врага на Сумщине

Страна-агрессор РФ не останавливает штурмовые действия на линии боевого столкновения, враг стремиться захватить новые украинские территории.

Главред выяснил, какие изменения произошли на поле боя и чего стоит ожидать на фронте в ближайшем будущем.

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РФ штурмует на Покровском направлении

Армия РФ усилила попытки штурма украинских позиций на Покровском направлении. По сравнению с августом количество атакующих групп увеличилось почти в два раза, однако Силы обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи.

Об этом в эфире Армия FM сообщил начальник группы коммуникаций 108-го отдельного штурмового батальона Сил беспилотных систем "Волки Да Винчи", офицер ВСУ Антон Шевелев.

"На данный момент подразделение выполняет задачи на Покровском направлении, на одном из самых горячих участков фронта. В последнее время враг значительно повысил интенсивность действий", - отметил Шевелев.

По его словам, батальон специализируется на уничтожении живой силы противника. За последний месяц украинские военные поразили более 200 российских военнослужащих.

Отдельно Шевелев рассказал о случае пленения российского военного. По его словам, одной из самых сложных задач стало не само взятие пленного, а его безопасная эвакуация из "килзоны".

"Не просто взять врага в плен, а еще и вывезти его живым - это действительно удача", - сказал военный.

Раскрывать подробности операции он не стал, объяснив это риском раскрытия тактики работы подразделения.

/ Инфографика: Главред

РФ готовит новое наступление: названо направление

На Лиманском направлении российские войска продолжают наращивать присутствие за счет переброски личного состава. При этом выйти к Северскому Донцу и Святогорску противнику пока не удалось.

Об этом в эфире Армия TV заявил начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса капитан Ростислав Ящишин с позывным "Форель".

По его словам, существенных изменений в зоне ответственности бригады пока нет. Российские подразделения продолжают проникать на позиции, однако украинские военные ведут охоту на их технику и пехоту.

"По большому счету не могу сказать, чтобы что-то изменилось. Да, продолжается инфильтрация, да, продолжается наша постоянная охота и за их техникой, и за личным составом", - отметил Ящишин.

Он отметил, что российской техники немного, однако дефицита в личном составе у противника нет: подразделения 25-й армии РФ регулярно получают пополнение. При этом значительная часть прибывающих военнослужащих имеет слабую подготовку.

"Они, как слепые котята, - идут, прут, а мы их уничтожаем", - сказал офицер.

По словам Ящишина, бойцы 63-й бригады уже несколько лет воюют на этом направлении и готовы к возможному усилению российских действий с ухудшением погоды.

"В конце концов мы это уже проходили, опыта у нас хватает. В принципе, знаем, как с этим бороться", - подчеркнул спикер.

Одновременно растет роль роботизированной техники. Около 30% задач, которые ранее выполняли военнослужащие, уже переданы наземным роботизированным комплексам. Их применяют для доставки грузов, разминирования, а также эвакуации военных и гражданских.

Что известно о боях на Сумщине

Силы обороны Украины опровергли сообщения российских ресурсов о захвате села Храповщина в Сумской области. Об этом заявили в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура".

"Информация о якобы захвате села Храповщина в Сумской области не соответствует действительности. Некоторые российские пропагандистские паблики распространяют информацию о том, что якобы россияне захватили в Сумской области село Храповщина, которое находится в зоне ответственности 47 ОМБр. Сообщаем - это очередная дезинформация со стороны РФ. Прорыва обороны не было. Воины 47 ОМБр продолжают удерживать заданные рубежи", - говорится в сообщении.

В DeepState раскрыли, где продвинулся враг

Российские войска смогли продвинуться сразу на нескольких участках Запорожской области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState в своем Telegram-канале.

"Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков, Гуляйпольского и Варваровки", – говорится в сообщении.

Все три населенных пункта находятся в Запорожской области. Малые Щербаки расположены в Степногорской поселковой общине Васильевского района, Гуляйпольское - в Гуляйпольской городской общине Пологовского района, а Варваровка - в Воздвижской сельской общине Пологовского района.

/ Инфографика: Главред

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: 47 ОМБр 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" (47 ОМБр, в/ч А4699) - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Весной 2022 года, после российского полномасштабного вторжения, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, которые прошли собеседования и отбор. Летом батальон участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширен до штурмового полка, а уже в ноябре - до бригады. Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова. В октябре 2023 - феврале 2024 года воевала в Авдеевке, сообщает Википедия.

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