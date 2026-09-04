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Одна привычка на парковке "убивает" колеса авто: что не стоит делать водителям

Мария Николишин
4 сентября 2026, 14:10
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Механик перечислил узлы, которые изнашиваются быстрее всего, и объяснил, когда нагрузка становится критической.
Одна привычка на парковке 'убивает' колеса авто: что не стоит делать водителям
Ошибки водителей при парковке автомобиля / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что ломается из-за парковки с поворотом колес
  • Как правильно парковать автомобиль на склоне

Многие водители, оставляя свой автомобиль на парковке, даже не обращают внимания на то, как расположены колеса. Некоторые даже могут специально их выворачивать, но такие действия могут обернуться дорогостоящим ремонтом.

Главред решил разобраться, почему не стоит оставлять автомобиль припаркованным с вывернутыми колесами.

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Почему не стоит поворачивать колеса автомобиля

Привычка оставлять автомобиль на парковке с развернутыми колесами ускоряет износ рулевого управления и передней подвески, а в отдельных случаях заканчивается дорогостоящим ремонтом, говорит механик Хуан Хосе Висенте Писарро, пишет Cronista.

"Не оставляйте машину припаркованной с развернутыми колесами, иначе можете оказаться в ремонтной мастерской", - подчеркнул он.

Механизм повреждения, по его словам, заключается в изменении естественного наклона автомобиля: когда руль зафиксирован в повернутом положении, узлы передней подвески и системы гидроусилителя работают под постоянной односторонней нагрузкой.

Что изнашивается быстрее всего

Быстрее всего изнашиваются шаровые шарниры и сайлентблоки - шарниры остаются под принудительными углами, а резиновые втулки находятся в сжатом и скрученном состоянии, что приводит к преждевременному люфту.

Отдельно механик выделяет резиновые пылезащитные сильфоны: с одной стороны защитная резина растягивается до предела, с другой - сжимается, а под воздействием тепла и погодных условий теряет эластичность и трескается.

Повреждаются и шины. Площадь контакта смещается к краю покрышки, поэтому вес двигателя давит на очень узкую полосу протектора и вызывает постоянные деформации.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины строго запрещено парковаться / Инфографика: Главред

Как правильно ставить колеса на парковке

Несколько часов на парковке торгового центра с развернутыми колесами проблем не создает, отмечает Висенте. Опасно - держать автомобиль в таком положении днями, неделями или месяцами или превратить это в ежедневную привычку возле собственного дома.

Совет от механика сводится к двум действиям: парковаться на ровной поверхности и держать руль идеально ровно.

Как правильно парковаться на подъеме - видео:

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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