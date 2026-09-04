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Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 05:09
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Как ускорить разложение пня с помощью сахара и сульфата магния, сколько времени нужно ждать и что делать с крупными деревьями: пошаговая инструкция.
Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре
Старый пень исчезнет сам - чем его посыпать в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от пня без корчевания
  • Как ускорить гниение пня осенью
  • Как размягчить старый пень на участке

Старый пень в саду можно подготовить к гораздо более простому и быстрому удалению ещё с осени. Для этого в древесине проделывают глубокие отверстия, засыпают их обычным сахаром или солью Эпсома, добавляют немного воды и надёжно накрывают брезентом. Естественное разложение древесины обычно занимает длительное время. По словам экспертов издания Super Express, порода и размер дерева напрямую влияют на продолжительность этого процесса: пни тополя или березы разрушаются относительно быстро, тогда как дуб, граб и сосна могут оставаться в земле годами.

Как ускорить этот процесс и добиться того, чтобы весной пень легко рассыпался, - выяснял Главред.

видео дня

Почему именно осень идеально подходит для обработки пней

Осенний период подходит для такой подготовки благодаря естественному сочетанию высокой влажности и постепенного снижения температур в течение следующих месяцев. Влага должна глубоко проникнуть в структуру древесины, а образовавшаяся под плотным укрытием микросреда будет способствовать активному развитию необходимых микроорганизмов.

Эксперты отмечают, что подготовленный таким образом пень оставляют в покое до весны, после чего древесина становится рыхлой, более мягкой, и её можно легко распилить обычным топором или убрать вручную.

Как удалить старый пень с помощью сахара

Один из самых доступных домашних способов предполагает использование обычного сахарного песка. Его помещают непосредственно внутрь ствола, чтобы он действовал глубоко в структуре, а не только на поверхности.

"Одним из самых эффективных домашних способов избавиться от пня является сахар. Грибы, ускоряющие процессы разложения, питаются сахаром и благодаря этому действуют быстрее", - говорится в материале.

Сначала в пне нужно просверлить ряд отверстий. По рекомендации специалистов, они должны быть глубиной около 20 см и располагаться достаточно плотно друг к другу.

После этого в отверстия засыпают сахар и заливают его небольшим количеством воды. Накрытие брезентом или плотной пленкой помогает сохранить внутри влажную и тёплую среду на всю зиму.

"Сахар под воздействием воды начнёт растворяться и проникать в структуру древесины. В заключение накройте всё брезентом, чтобы внутри образовалась тёплая и влажная среда", - советуют специалисты.

Оставить такую конструкцию нужно на все зимние месяцы. Весной брезент снимают, а размягченную древесину легко распиливают и удаляют из почвы.

Смотрите видео о том, как избавиться от пня:

Как действует соль Эпсома (сульфат магния) против пней

Еще один эффективный вариант, описанный экспертами, - использование соли Эпсома (аптечного сульфата магния). Ее засыпают по аналогичному принципу в просверленные отверстия.

Вещество действует по принципу осмоса: оно буквально вытягивает влагу из клеток древесины, из-за чего та высыхает, становится чрезвычайно ломкой и впоследствии без труда раскрошивается.

"Соль Эпсома, то есть сульфат магния, действует по принципу осмоса. Она вытягивает воду из клеток древесины, вызывая их отмирание и высыхание, благодаря чему пень становится ломким и его легче удалить", - объясняют эксперты.

Соль насыпают в отверстия, добавляют воду, после чего пень плотно накрывают брезентом и прижимают по краям камнями, чтобы защитить от ветра и смыва осадками.

Что делать, если пень очень большого диаметра

Размер древесины является решающим фактором для продолжительности разложения. Чем больше диаметр и плотность пня, тем больше времени потребуется для его полного разрушения.

Эксперты советуют периодически проверять состояние укрытия в течение холодного сезона. Если вещество вымылось или его объем существенно уменьшился, процедуру можно повторить.

"Убедитесь, что брезент плотно покрывает пень, поддерживая постоянную влажность и повышенную температуру, что является ключевым условием для активности грибков и бактерий. В случае очень крупных пней рассмотрите возможность повторного насыпания сахара или соли через несколько недель, если вы заметите, что вещество вымылось или исчерпалось", - подытожили они.

Напомним, как ранее сообщал Главред, шеф-редактор портала Rural Sprout Трейси Бесемер рассказала о технологии заготовки семян томатов. Она подчеркнула роль брожения семян в воде для растворения слизи и уничтожения патогенов.

Основатель GardeningExpress Крис Боннетт объяснил простой способ подавления нежелательной растительности на участке. Он привел пример с использованием картона для блокирования доступа света.

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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