Лилии отблагодарят пышным цветением: что обязательно нужно сделать в сентябре

После окончания цветения лилии нельзя оставлять без внимания, ведь именно в сентябре растение готовит луковицу к следующему сезону.

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Что делать с лилиями в сентябре / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как ухаживать за лилиями в сентябре

Когда обрезать лилии после цветения

Как подготовить лилии к зиме

Сентябрь для садовых лилий - это важный этап подготовки к следующему году. Хотя цветы уже отцвели, растение продолжает активно работать: зеленые листья и стебли накапливают питательные вещества, которые впоследствии переходят в луковицу. Именно эти запасы обеспечивают силу будущих побегов и обильное цветение.

Главред расскажет, как ухаживать за лилиями в начале осени.

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Почему не стоит спешить с обрезкой

После увядания соцветий лилия ещё долгое время фотосинтезирует, пишет Deccoria. Если срезать стебли слишком рано, луковица останется без необходимых ресурсов, и следующим летом цветов будет значительно меньше. Поэтому в сентябре удаляют только отцветшие цветы вместе с семенной коробочкой, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Листья и здоровые стебли оставляют нетронутыми до естественного отмирания.

Полив и подкормка

В этот период лилии нуждаются в умеренном поливе. Почва должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной, ведь избыток воды может привести к загниванию луковиц. До полного пожелтения листьев можно продолжать подкормку удобрениями с преобладанием калия и фосфора - они помогают луковице накопить энергию для будущего сезона.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда обрезать стебли

Полную обрезку рекомендуем проводить только после того, как стебли самостоятельно высохнут и потеряют зеленый цвет. Тогда их следует срезать острым секатором максимально близко к почве. Выдергивать сухие побеги нельзя – это может повредить луковицу или корни.

Подготовка к зимовке

Большинство сортов лилий хорошо зимуют в открытом грунте, поэтому каждый год выкапывать их нет необходимости. Однако молодые луковицы или растения, высаженные на открытых и холодных участках, следует защитить мульчей. Для этого используют сухую листву, кору или компост. Такой слой поможет сохранить тепло и убережет луковицы от резких перепадов температуры.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать лилии после цветения:

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