Лилии отблагодарят пышным цветением: что обязательно нужно сделать в сентябре

Вы узнаете:
- Как ухаживать за лилиями в сентябре
- Когда обрезать лилии после цветения
- Как подготовить лилии к зиме
Сентябрь для садовых лилий - это важный этап подготовки к следующему году. Хотя цветы уже отцвели, растение продолжает активно работать: зеленые листья и стебли накапливают питательные вещества, которые впоследствии переходят в луковицу. Именно эти запасы обеспечивают силу будущих побегов и обильное цветение.
Главред расскажет, как ухаживать за лилиями в начале осени.
Почему не стоит спешить с обрезкой
После увядания соцветий лилия ещё долгое время фотосинтезирует, пишет Deccoria. Если срезать стебли слишком рано, луковица останется без необходимых ресурсов, и следующим летом цветов будет значительно меньше. Поэтому в сентябре удаляют только отцветшие цветы вместе с семенной коробочкой, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Листья и здоровые стебли оставляют нетронутыми до естественного отмирания.
Полив и подкормка
В этот период лилии нуждаются в умеренном поливе. Почва должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной, ведь избыток воды может привести к загниванию луковиц. До полного пожелтения листьев можно продолжать подкормку удобрениями с преобладанием калия и фосфора - они помогают луковице накопить энергию для будущего сезона.
Когда обрезать стебли
Полную обрезку рекомендуем проводить только после того, как стебли самостоятельно высохнут и потеряют зеленый цвет. Тогда их следует срезать острым секатором максимально близко к почве. Выдергивать сухие побеги нельзя – это может повредить луковицу или корни.
Подготовка к зимовке
Большинство сортов лилий хорошо зимуют в открытом грунте, поэтому каждый год выкапывать их нет необходимости. Однако молодые луковицы или растения, высаженные на открытых и холодных участках, следует защитить мульчей. Для этого используют сухую листву, кору или компост. Такой слой поможет сохранить тепло и убережет луковицы от резких перепадов температуры.
Смотрите видео о том, как правильно обрезать лилии после цветения:
@florium.ua Обрезайте лилии после цветения правильно! ✅ Правильно обрезать нужно только верхнюю часть - примерно 10 сантиметров от семенных коробочек. Все остальные листья и стебель оставляем! Благодаря оставленным листьям и стеблю луковица нарастит "деток", увеличится в размерах и укрепится за лето. ? После обрезки рекомендуем провести подкормку универсальным удобрением "Для сада и огорода" - достаточно одной мерной ложки на 10 литров воды. Поливаем под корень, примерно по 1 литру на растение. И в следующем году наслаждаемся ещё более пышным и ярким цветением!? ? Приобрести средство для подкормки и разнообразный садовый инвентарь можно в нашем интернет-магазине, ссылка в описании профиля. #флориум#florium#садоводствоукраины#выращиваемцветы#огород#лилии#обрезкалилий#советысадовода#садоводство#лилииукраина♬ original sound - FLORIUM – Мои Растения
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Об источнике: Deccoria
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