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Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Анна Ярославская
3 сентября 2026, 09:50
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Кремль отвергает заморозку войны.
Лавров, армия РФ
Глава МИД РФ потребовал признать "реалии на земле" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Читайте в материале:

  • Какие требования к миру озвучил глава МИД РФ
  • Почему Кремль выступил против заморозки войны
  • В чем Лавров обвинил Запада и руководство Украины

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров озвучил очередной ультиматум в отношении завершения войны России против Украины и обвинил страны Запада в том, что они якобы не хотят завершения конфликта.

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава МИД РФ заявил, что Украина и Запад якобы не намерены прекращать войну.

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"Помимо того, что они хотят добиться по итогам этого конфликта, во-первых, они стремятся не урегулировать его, а заморозить, сохраняя эту угрозу на наших границах", - заявил Лавров, передает российское пропагандистское издание ТАСС.

По его словам, Москва "дала бы добро на возрождение нацизма, если бы согласилась на предложение о замораживании войны в Украине и сохранении власти в Киеве".

"Если бы мы пошли на это и сказали: „Ну да, нашим людям хочется жить как-то комфортно. Мы согласны, пусть останется этот режим, прекращаем боевые действия", - то есть мы дали бы добро на возрождение нацизма в прямом смысле", - заявил глава МИД РФ.

Он также утверждает, что все принципы, на основе которых РФ в свое время признавала независимость Украины, сейчас "выкинуты на помойку".

Глава российской дипломатии в очередной раз выдвинул требование к международному сообществу учитывать территориальные захваты РФ. По его словам, никакие "реалисты" не могут требовать мирного урегулирования без учета так называемых "реалий на местах".

В своём выступлении Лавров также выразил возмущение тем, что "на Западе открыто поощряют террористические акты Киева" и не оказывают давления на Украину с целью восстановления статуса русского языка или прекращения давления на УПЦ (МП).

Отдельно глава МИД РФ прокомментировал систематические удары Украины по российской авиации и критически важной инфраструктуре. По мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский этими атаками "рассчитывает на дестабилизацию ситуации и восстание внутри России".

Как писал Главред, ранее Лавров заявил, что российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию. По его словам, остановка боевых действий возможна только при достижении "долгосрочного и надежного урегулирования". Фиксацию нынешних позиций сторон в МИД РФ считают недопустимой, поскольку это якобы обесценит исторические достижения России.

"Если бы мы сейчас вдруг остановились на линии столкновения, мы, по существу, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм", - сказал Лавров.

Мирные переговоры - последние новости

США предложили России 28-пунктный мирный план президента Дональда Трампа для завершения войны против Украины.

В конце августа глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что делегации Украины и страны-агрессора России могут возобновить переговоры в сентябре.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в сентябре.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия якобы соглашается на мирные переговоры только при условии "надежного мирного плана" и гарантий, что Украина никогда не станет "антироссией" и "тираном для Запада". Она подчеркнула, что Кремль не собирается пересматривать свои требования.

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: мнение объяснение эксперта

Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а зимой его мотивация к диалогу может ещё больше снизиться.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и… до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает дипломатические усилия и активно контактирует с США. По его словам, уровень взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном в июне-августе был беспрецедентным.

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О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал пост постоянного представителя Украины при Организации Объединённых Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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