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В Германии возле вокзала прогремел взрыв: пострадали двое украинцев

Анна Ярославская
3 сентября 2026, 07:50
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17-летняя девушка и 18-летний юноша случайно оказались на месте инцидента.
Аугсбург, полиция Германии
Взрыв возле вокзала в Германии: среди пострадавших - двое молодых украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • В Германии двое украинцев пострадали от взрыва
  • Инцидент произошел у вокзала в Аугсбурге
  • Пострадавшие 17 и 18 лет получили легкие травмы

Ночью 2 сентября в немецком городе Аугсбург в результате взрыва неизвестного предмета получили ранения двое граждан Украины - 17-летняя девушка и 18-летний юноша.

Как сообщили в полиции Баварии, инцидент произошел около 03:15 на улице Бангофштрассе недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

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"В результате взрыва 17-летняя девушка и 18-летний юноша получили незначительные травмы, в том числе акустическую травму. Оба являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавшие украинцы были прохожими и случайно оказались на месте инцидента.

По информации правоохранительных органов, неизвестный предмет взорвался в сквозном проходе между зданиями торгово-офисного комплекса.

Взрывная волна также повредила фасады и витрины соседних зданий, среди которых ювелирный магазин, банковское отделение и магазин бытовой химии.

Примерно в 8:30 утра в туннеле вокзала Аугсбургского центрального вокзала был обнаружен подозрительный предмет. В результате весь главный вокзал был закрыт, а движение поездов приостановлено.

При содействии собаки-ищейки и специалистов из Баварского управления государственной уголовной полиции было установлено, что объект не представляет опасности.

Полиция проводит расследование совместно со специалистами Баварского государственного управления уголовной полиции.

Украинцы за границе - новости

Как писал Главред, более 8,4 миллиона украинцев сейчас находятся за пределами страны - такую цифру в августе 2026 назвал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кабинет Министров Украины принял постановление № 981, которое изменяет правила воинского учета для украинцев за рубежом и вводит автоматизированную проверку воинско-учетных документов в консульских учреждениях. Документ также расширяет полномочия реестра "Оберег", позволяя ему формировать материалы об административных правонарушениях без ручного участия сотрудников ТЦК и СП.

Совет Европейского Союза продлил временную защиту для украинцев еще на год - до 4 марта 2028 года, одновременно введя дополнительное условие для тех, кто только подает документы на этот статус. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу 5 августа 2026 года. Речь идет о механизме, которым пользуются миллионы граждан Украины, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - прогноз ООН

Представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт заявила, что продолжение войны приведет к тому, что все меньше людей захотят вернуться.

"Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приняла, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61% беженцев. В декабре 2025 года - 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно", - сказала представительница УВКБ ООН.

По ее словам, около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за рубежом во время войны.

"Модель показывает, что домой вернутся 3–3,5 миллиона человек после завершения войны", - подчеркнула она.

Согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше - с севера континента.

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Что известно об ООН?

Организация Объединенных Наций (ООН) - глобальная международная организация, основанная в 1945 году. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Штаб-квартира размещается в Нью-Йорке. Организация имеет офисы в Женеве, Вене, Найроби и Гааге, пишет Википедия.

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