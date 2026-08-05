Сколько украинцев уехали за границу из-за агрессии РФ: Лубинец озвучил печальные цифры

Оценка омбудсмена охватывает весь период российской агрессии с 2014 года, поэтому она значительно превышает статистику ООН и Евростата.

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Украинские беженцы в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления Лубинца:

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Более 8,4 млн украинцев сегодня находятся за пределами Украины

Большинство тех, кто находится в ЕС, - женщины и дети

Три страны ЕС приняли около 2,65 млн украинцев

Более 8,4 миллиона украинцев сейчас находятся за пределами страны - такую цифру накануне назвал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

Омбудсмен привёл эту оценку в виде одного показателя, без разбивки по странам пребывания или годам выезда, связав её с последствиями российской агрессии.

"Более 8,4 миллиона наших граждан сегодня находятся за пределами Украины", - отметил Лубинец.

Почему оценка омбудсмена не совпадает со статистикой ООН

Ключевая причина расхождения - разные периоды учета. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев учитывает тех, кто выехал после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, и фиксирует более 5,7 миллиона человек. В то же время подсчет Лубинца охватывает весь период боевых действий, продолжающихся с 2014 года.

Еще один срез дает Евростат: 4,38 миллиона украинцев имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза. Подавляющую часть этой группы составляют женщины и дети.

Какие страны приняли больше всего украинских беженцев

Основная нагрузка пришлась на несколько соседних государств и крупнейшую экономику ЕС. Больше всего украинских беженцев разместили Германия, Польша и Чехия - в общей сложности в этих трех странах проживают около 2,65 миллиона граждан Украины.

Возвращение беженцев в Украину

Народный депутат от партии "Слуга народа" и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак заявлял, что украинцы, находящиеся за рубежом, скорее всего, будут искать способы остаться в Европе, даже если власти попытаются стимулировать их возвращение.

По его словам, ключевой проблемой остается отсутствие у граждан внутренней мотивации возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия.

"Граждане просто не будут мотивированы возвращаться. Ведь многие из них потратили значительные средства, чтобы выехать и начать жить за границей. Кроме того, украинцы не хотят возвращаться в условия войны", - подчеркнул он.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Украинские беженцы в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременно вводя ограничения для отдельной категории заявителей. Параллельно Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Кроме того, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

Напомним, что Ирландия объявила о продлении временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было отмечено, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.

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Об персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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