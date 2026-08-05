Как избавиться от ржавчины на сковородке за одну ночь: простой трюк

Специальное средство не понадобится, если воспользоваться домашним лайфхаком.

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Лайфхак по очистке сковороды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как картофельные отходы воздействуют на ржавый металл

Как отмыть ржавчину домашним средством за несколько часов

Картофельная кожура, которую многие просто выбрасывают, может стать неожиданным помощником в борьбе с ржавчиной. В сочетании с обычной пищевой содой она помогает очистить металлические поверхности от следов коррозии без использования дорогих бытовых средств.

Главред узнал, что, по информации экспертов El Cronista, эффективность этого домашнего метода объясняется свойствами обоих компонентов.

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Пищевая сода действует как мягкий абразив, который помогает счищать налет ржавчины, не нанося значительных повреждений металлу. В то же время в картофеле содержится щавелевая кислота - природное соединение, способное размягчать ржавые отложения. В сочетании с содой она способствует более легкому удалению коррозии со сковородок, кастрюль и других металлических изделий.

Как очистить ржавчину с помощью картофельной кожуры

Воспользоваться этим способом очень просто. Для этого понадобятся всего два ингредиента, которые есть почти на каждой кухне.

Сначала нужно обильно посыпать ржавый участок пищевой содой, затем приложить к поверхности картофельную кожуру или использовать половинку сырого картофеля срезом к металлу.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

"Оставьте средство действовать на несколько часов или на ночь. После этого тщательно потрите поверхность губкой или щеткой под проточной водой. Хорошо высушите предмет", - говорится в статье.

Если следы ржавчины остались, процедуру можно повторить ещё раз.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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