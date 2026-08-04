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"Не можем все озвучивать": Зеленский сделал заявление о закулисных переговорах

Руслана Заклинская
4 августа 2026, 22:11
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На совещании, посвященном переговорному процессу, выступили Буданов, Умеров, Арахамия и Кислица.
'Не можем все озвучивать': Зеленский сделал заявление о закулисных переговорах
Зеленский рассказал о контактах с Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина ежедневно поддерживает контакты с представителями Трампа
  • Киев готов ко всем форматам переговоров
  • Украина ожидает активности со стороны Виткоффа и Кушнера в августе

Украина поддерживает контакт с представителями президента США Дональда Трампа и работает над созданием условий для реальной дипломатии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в ходе совещания руководитель ОП Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП по делам Сергей Кислица доложили о ходе переговорного процесса, а также о ситуации в Москве и отношении российской стороны к возможным переговорам.

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"Мы ежедневно поддерживаем контакты с представителями президента Трампа, это важно. На встрече в Вашингтоне мы говорили о том, как можно создать новые условия для реальной дипломатии. Мы стараемся все это реализовать", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова ко всем возможным форматам переговоров. Он также выразил надежду, что уже в августе специальные представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер активизируют свою работу.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Кроме того, продолжается взаимодействие с другими международными партнерами, в частности со странами Персидского залива, которые могут поддержать дипломатические усилия Украины и ее потребности в области безопасности.

"Сейчас это пока не публично, без подробностей, мы не можем все озвучивать. Мы будем благодарны нашим партнерам за результат", - добавил президент.

В чём главный козырь Украины в переговорах - объяснение эксперта

Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил в интервью NPR, что продолжение дальних ударов может заставить РФ вернуться к переговорам о завершении войны. Он отметил, что Украина готова к прекращению боевых действий по нынешней линии фронта, однако это не будет означать признания оккупированных территорий российскими - ни юридически, ни фактически.

Кислица добавил, что Москва до сих пор выдвигает неприемлемые для Киева требования, в частности относительно признания контроля над пятью украинскими регионами. Представитель ОП отметил, что современная война уже вышла за пределы традиционных боевых действий.

"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большое расстояние, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - заявил он.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин отказывается от переговоров, и это является препятствием для начала мирных переговоров. Зеленский также сообщил, что Украина ежедневно предлагает прекращение огня, чтобы дать дипломатам возможность вести переговоры и создать условия для диалога.

Президент США Дональд Трамп оценил итоги встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Трампа, встреча прошла очень хорошо.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона активизировать дипломатические инициативы для оценки перспектив возобновления переговоров между Киевом и Москвой. Он сообщил, что в ближайшие недели будут предприняты усилия, которые могут привести к тому, что переговоры вскоре возобновятся.

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О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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