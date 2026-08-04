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Графики "включений" света и не только - СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

Юрий Берендий
4 августа 2026, 18:21
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Графики отключений света возможны лишь в случае наихудшего сценария. СМИ описали три варианта развития событий этой зимой и основные риски.
Графики
Отключение света - какой сценарий зимы считается наиболее вероятным / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

  • ЭП описала три сценария развития событий этой зимой
  • В худшем случае свет будет подаваться 4–8 часов
  • Наибольший риск касается также теплоснабжения

В Украине при наихудшем развитии событий этой зимой могут действовать не графики отключений, а графики "включений" электроэнергии, когда свет будет доступен лишь 4–8 часов в сутки. В то же время полное разрушение энергосистемы эксперты считают маловероятным. Об этом сообщило издание "Экономическая правда".

При оптимистичном развитии событий предполагается своевременное завершение ремонтов, ввод новых генерирующих мощностей, отсутствие массированных ударов и умеренная погода.

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В таком случае масштабных ограничений удастся избежать. Возможны лишь локальные аварийные или кратковременные почасовые отключения, а системы тепло- и водоснабжения будут работать без существенных перебоев.

Наиболее вероятным авторы материала называют базовый сценарий. Он исходит из того, что атаки на энергетические объекты будут продолжаться в течение всей зимы, а восстановление поврежденных мощностей не всегда будет компенсировать потери.

При таком варианте в дни наибольшей нагрузки почасовые и аварийные отключения могут длиться от 8 до 14 часов в сутки. Также возможны дополнительные ограничения для бизнеса.

Наиболее сложный сценарий предполагает сочетание массированных ударов по энергетической инфраструктуре с длительными сильными морозами.

"В Украине будут действовать не графики отключений, а графики включений. Электроснабжение будет доступно 4–8 часов в сутки. Бизнес будет вынужден самостоятельно импортировать электроэнергию или работать на генераторах. Велика вероятность каскадной аварии", - говорится в материале.

В то же время собеседники издания оценивают сценарий полного уничтожения украинской энергосистемы как маловероятный. По их мнению, для этого России необходимо одновременно нанести критические удары по значительной части генерирующих мощностей, магистральным подстанциям и при этом лишить Украину возможности импортировать электроэнергию из ЕС.

Особое внимание авторы уделяют рискам для систем централизованного отопления, прежде всего в Киеве и прифронтовых регионах.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полностью защитить систему теплоснабжения к началу отопительного сезона невозможно.

"Даже при максимальных усилиях не удастся создать резервные мощности, которые автоматически возьмут на себя всю нагрузку в случае вывода из строя всех ТЭЦ", - отметил Харченко.

Эксперт также оценил, что в случае поражения теплоэлектроцентралей примерно 75% жилых домов Киева будут иметь альтернативный источник тепла, тогда как около 2,5 тысячи многоэтажек останутся без резервной схемы теплоснабжения.

Будут ли отключения света из-за жары - эксперт оценил готовность энергосистемы

Несмотря на новую волну сильной жары, массовых отключений электроэнергии в Украине в ближайшие дни не ожидается. По оценке эксперта, энергосистема обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить период повышенного потребления без серьезных сбоев. Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24".

Повышение температуры традиционно приводит к росту потребления электроэнергии из-за активного использования кондиционеров и другой климатической техники. В то же время, по словам Игнатьева, нынешняя ситуация не дает оснований говорить о критических рисках.

"Энергосистема справится. Здесь нет таких существенных проблем... То есть не нужно сейчас нагнетать какие-то тяжелые ситуации", - отметил Игнатьев.

Особое внимание эксперт уделил подготовке энергетической инфраструктуры к летним пиковым нагрузкам. По его словам, профильные службы проводят комплекс технических мероприятий, чтобы снизить вероятность аварий и обеспечить стабильную работу сетей.

"Мы выполняем очень большой объем работ для того, чтобы у нас не было отключений электроснабжения, не было серьезных проблем в узких местах и на других релейных объектах", - сказал Игнатьев.

Прогнозы отключений света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп отказался передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot. В сообщениях зарубежных СМИ говорится, что у США пока нет возможности предоставить необходимое количество вооружения, в частности нет ракет Patriot для немедленной передачи Украине. По оценке Центра стратегических и международных исследований, в США осталось около 759 таких ракет.

Военный Андрей Онистрат оценил вероятность отсутствия света и отопления этой зимой в 95%. Он призвал готовиться и посоветовал украинцам уже сейчас приобрести генераторы и аккумуляторы. Онистрат отметил, что спрос на соответствующее оборудование может резко вырасти ближе к зиме и привести к его дефициту.

Кирилл Буданов назвал единство общества главным условием выживания зимой и призвал сохранить внутреннюю стойкость. Буданов добавил, что впереди сложный отопительный сезон и к нему нужно готовиться.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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