В СБУ подвели итоги операции по принуждению России к миру — что удалось

Ключевые факты
- СБУ за 40 дней поразила более 100 объектов в тылу РФ
- На фронте под ударами оказались более 21 тыс. целей
- Президент одобрил новые операции для СБУ
Служба безопасности Украины заявила о завершении 40-дневной кампании воздействия на Россию с целью прекращения войны, в рамках которой было поражено более 100 стратегических объектов в тылу врага и более 21 тысячи военных целей на фронте. Президент Владимир Зеленский также одобрил руководителю СБУ новые операции. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.
Кампания включала удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, авиабазам, средствам противовоздушной обороны, командных пунктах, военных кораблях, танкерах "теневого флота", нефтеперерабатывающих заводах, а также транспортной и военной логистике.
"В рамках 40-дневной кампании воздействия на государство-агрессора, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским, Служба безопасности осуществила более 100 успешных ударов по стратегически важным объектам на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, президент одобрил руководителю СБУ генерал-майору Александру Покладу новые операции", - сообщили в СБУ.
Одним из главных направлений операции стало ослабление российской авиационной составляющей и систем противовоздушной обороны. Под ударами оказались военные аэродромы в Крыму и на территории РФ, а также ряд важных элементов ПВО.
"В результате операций был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, подтверждено поражение двух истребителей Су-35 и двух учебно-боевых самолетов Л-39, поражены ангары с самолетами Су-24, Су-30 и Су-30СМ, ангары с беспилотниками Shahed и топливная инфраструктура аэродромов", - отметили в спецслужбе.
Особый акцент был сделан на ударах по топливно-энергетическому сектору России. По данным СБУ, в ходе кампании были атакованы 14 нефтеперерабатывающих заводов, десятки нефтебаз, резервуарных парков, нефтеперекачивающих станций, нефтяных терминалов и морскую платформу месторождения "Филановского" в Каспийском море.
Также спецслужба сообщила о системных ударах по судам российского "теневого флота", которые используются для обхода международных санкций.
"Под удары попали танкеры Blue, Louise 1, Banda, Avero, а также два грузовых судна, находившиеся под международными санкциями", - сообщили в СБУ.
Отдельно в спецслужбе подвели итоги работы своих подразделений непосредственно на линии боевого столкновения. По обнародованным данным, подразделения СБУ нанесли значительные потери технике, беспилотным системам и живой силе противника.
"За указанный период были поражены 24 танка, 63 боевые бронированные машины, 124 артиллерийские системы, 22 реактивные системы залпового огня, 40 средств ПВО и 14 самолетов и вертолетов. Поражено более 11 тысяч БПЛА и наземных роботизированных комплексов, в частности 176 беспилотников типа Shahed, а также 712 расчетов БПЛА вместе с позициями, пусковыми установками и оборудованием", - сообщили в СБУ.
Кто может помогать Украине наносить удары по России - комментарий эксперта
США могли помогать Украине во время проведения операций в Каспийском море, предоставляя разведывательную информацию. В то же время нет оснований утверждать, что Вашингтон согласовывал каждый отдельный удар. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.
Эксперт предполагает, что взаимодействие между Киевом и Вашингтоном могло касаться отдельных вопросов подготовки таких операций. По его мнению, ключевую роль в этом могла играть именно информационная поддержка.
"Думаю, Украина действует, исходя из своих стратегических и тактических задач. Бесспорно, американцы не могли не заметить такие удары. Но санкционировали ли они их - сказать не могу", - отметил Семиволос.
В то же время он считает, что украинская сторона не нуждается в согласовании каждой боевой операции с союзниками. По его словам, помощь США потенциально может заключаться в предоставлении разведывательных данных, тогда как решение о применении полученной информации Киев принимает самостоятельно.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, губернатор Саратовской области подтвердил факт атаки беспилотников на промышленные и военные объекты в регионе. В результате ночной операции горят НПЗ и аэродром, что сопровождалось крупными пожарами и взрывами. По данным местных властей, горела установка ЭЛОУ-АВТ-6, а мощность завода составляла около 4,8 млн тонн в год.
Генеральный штаб сообщил о поражении важных объектов на территории России в ходе ночной серии ударов. По информации ГШ, было подтверждено попадание по аэродрому "Энгельс" и Саратовскому НПЗ. Саратовский НПЗ входит в число крупнейших предприятий Поволжья с проектной мощностью около 7 млн тонн в год и связан с обеспечением ВПК РФ.
Президент Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение ряда военных и энергетических объектов на территории России. В частности, речь идет об ударах по Саратову, Калужской и Брянской областям. По словам президента, удары по двум стратегическим объектам в Саратове были нанесены на расстоянии более 600 километров от линии фронта.
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Об источнике: СБУ
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