Мужчина вернулся с того света и заявил, что побывал в "золотом городе"

Американец утверждает, что во время 45 минут клинической смерти увидел Иисуса и рай, а затем неожиданно очнулся в отделении реанимации.

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Мужчина пережил клиническую смерть / Коллаж Главред, фото: instagram.com/mmckinsey22, New York Times

Вы узнаете:

Что увидел мужчина за гранью жизни

Почему описание Иисуса оказалось неожиданным

Как американец вернулся к жизни после 45 минут смерти

Житель американского штата Теннесси утверждает, что во время экстренной операции пережил 45 минут клинической смерти. По его словам, в этот период он встретил Иисуса Христа и оказался в месте, которое считает раем.

Мужчина рассказал, что после необычного переживания неожиданно очнулся в отделении интенсивной терапии. Его история вызвала широкий интерес и вновь привлекла внимание к феномену околосмертных переживаний. Об этом пишет Daily Star.

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Внезапная болезнь

Руководитель строительной площадки Майк Маккинзи рассказал, что почувствовал себя плохо незадолго до свадьбы своего сына. Несмотря на высокую температуру, бессонницу и недомогание, он решил не пропускать семейное торжество, полагая, что это обычный грипп.

Однако вскоре после церемонии мужчина обратился в больницу. Медики заподозрили разрыв аппендикса и срочно подготовили его к операции.

Что, по словам мужчины, произошло в операционной

Маккинзи утверждает, что необычные события начались еще до введения анестезии.

"Прежде чем мне надели маску или ввели какие-либо лекарства, я посмотрел направо, и Иисус вошел в двери операционной", - рассказал американец в интервью подкасту Round Trip Death.

Во время экстренной операции мужчина пережил 45 минут клинической смерти / Фото: instagram.com/mmckinsey22

По словам Майка, именно в этот момент началось переживание, которое он связывает с клинической смертью.

Каким мужчина увидел Иисуса

Маккинзи заявил, что сразу понял, кто перед ним, хотя внешний вид, по его словам, отличался от привычных изображений.

"У него была более темная кожа, чем на картинах, которые я видел в детстве. Короткая темно-коричневая борода, темные волнистые волосы и темно-зеленовато-голубые глаза. Несмотря на это, я сразу понял, что это Иисус", - отметил американец.

Мужчина утверждает, что увидел Иисуса / Фото: Popperfoto

По его словам, Христос протянул ему руку и произнес: "Я хочу ответить на твою молитву".

Маккинзи рассказал, что был уверен, что умер, после чего взял протянутую руку.

Рассказ о "рае"

Мужчина утверждает, что оказался на зеленом холме, залитом ярким белым светом.

По его словам, ощущения были настолько сильными, что он чувствовал каждый стебель идеально подстриженной травы под ногами.

Маккинзи рассказал, что был уверен, что умер / Фото: instagram.com/mmckinsey22/

Позже, как утверждает Маккинзи, свет рассеялся, и перед ним появился величественный город с огромным золотым куполом, белыми шпилями и горным хребтом на фоне яркого неба, напоминающего закат.

Он вспоминает, что эмоции были настолько сильными, что опустился на колени. В тот момент, когда коснулся земли, мужчина неожиданно очнулся уже в палате интенсивной терапии.

Смотрите в видео о том, что мужчина рассказал о своем "путешествии":

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также стало известно о том, что мужчина не дышал почти два часа и обрел способность читать мысли. Винни Толман рассказал, что после остановки сердца оказался в загадочном мире, где испытал чувство абсолютной любви.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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