Дочь Тома Круза появилась на публике после отказа от отца: как она выглядела

Сури Круз отказалась от фамилии голливудского актера, который долгие годы не общался со своей дочерью.

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Сури и ее мама Кэти Холмс / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/katieholmes

Кратко:

Как выглядела Сури

Где ее засняли

20-летняя Сури, дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс, впервые попала в объективы фотографов после сообщений о том, что официально отказалась от фамилии знаменитого отца.

Девушку заметили в Питтсбурге, где она учится в Школе драмы Университета Карнеги - Меллона. Об этом сообщает Page Six.

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Том Круз и Кэти Холмс - родители девочки/ ua.depositphotos.com

Папарацци запечатлели Сури после репетиций театральной постановки Midsummer!, в которой она играет вместе с однокурсниками.

В конце июля стало известно, что дочь Тома Круза юридически сменила имя и теперь официально носит фамилию Ноэль (Noelle) - это второе имя ее матери Кэти Холмс. Издание отмечает, что девушка зарегистрирована в списках избирателей штата Пенсильвания как Suri Noelle, что подтверждает официальное изменение имени.

По данным источников, решение было принято самой Сури и не стало спонтанным. Девушка давно стремилась к самостоятельности и хотела сформировать собственную идентичность, не связанную с громкой фамилией. При этом Кэти Холмс полностью поддержала выбор дочери.

Отношения Сури с Томом Крузом остаются напряженными уже много лет. После развода актера с Кэти Холмс в 2012 году дочь жила с матерью в Нью-Йорке, а СМИ неоднократно сообщали, что отец практически не участвует в ее жизни. В последние годы девушка все чаще использовала фамилию Ноэль, а теперь окончательно отказалась от фамилии Круз.

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О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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