Запроданка Лорак по данным друзей, готовится принять важное решение в отношении дочери.

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Ани Лорак - дочь певицы может переехать в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Как Лорак решила спасти свое чадо

Кто ей посоветовал это сделать

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, разочаровала своего мужа, так как решила пока не покупать недвижимость, ни в Испании, ни в Азербайджане.

Как пишут российские пропагандисты, мужу Ани Лорак придется еще немного подождать, пока жена ему дом купит, у певицы появились другие планы – жилье в Америке. Таким образом, певица решила "подстелить соломки" своей скандальной дочери, на случай если придется бежать из РФ.

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Дочь Лорак получит жилье в США/ Фото Instagram/sonchik_sk

Как рассказал знакомый предательницы Украины, она задумалась о покупке недвижимости в США для своей дочери:"Каролине и Киркоров, и Лазарев уже давно говорили, что сейчас только лохи не пользуются шансом заиметь квартиру или дом в Америке. Покупать и оформлять легко, везде есть наши люди, готовые помочь, пока есть деньги, нужно действовать. И не на мужа оформлять, а на ребенка. Эти мужья – сегодня есть, завтра нет".

Ани Лорак отменяют и та готовится действовать / фото: instagram.com, Ани Лорак

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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