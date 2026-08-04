Почему нельзя вытирать сиденье унитаза бумагой: ошибка при уборке

Сиденье унитаза может быстро потерять гладкость из-за привычки вытирать его бумагой. Сиденье прослужит дольше, если использовать микрофибру или мягкую губку.

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Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Почему туалетная бумага царапает сиденье унитаза

Как микроцарапины накапливают грязь и бактерии

Чем безопасно ухаживать за пластиковыми поверхностями

Привычка быстро протирать сиденье унитаза кусочком туалетной бумаги кажется логичной и удобной, однако на самом деле она больше вредит сантехнике, чем помогает поддерживать чистоту. Капли воды после смыва или другие жидкости неизбежно попадают на пластик, но вытирать их первым попавшимся под руку предметом категорически не рекомендуется. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает УНИАН, эксперты по клинингу объяснили, почему этот популярный бытовой способ попал в список нежелательных и чем он может навредить.

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Главная опасность для пластика

Большинство современных сидений для унитазов изготавливают из пластика. Этот материал хорошо выдерживает воздействие химических моющих средств и позволяет создавать удобные формы, однако имеет один существенный недостаток - чувствительность к абразивному трению.

Образование микроцарапин

Туалетная бумага, особенно дешевая "серая", имеет волокнистую и довольно жесткую для пластика структуру. Регулярное трение оставляет на поверхности микроскопические царапины.

Благоприятная среда для бактерий

Со временем эти царапины заполняются пылью, грязью и бактериями. Они становятся глубже, а удалять с них налет становится всё сложнее.

Ухудшение внешнего вида и шероховатость

Из-за постоянного контакта с бумагой пластик теряет блеск, тускнеет и может обесцвечиваться. Поверхность перестает быть гладкой и становится неприятной на ощупь.

Видео о том, чем отмыть налёт на унитазе, можно посмотреть здесь:

Чем правильно мыть крышку и сиденье унитаза

Чтобы сантехника сохраняла опрятный вид и оставалась гигиеничной, вместо бумажных средств стоит использовать соответствующие средства для уборки.

Салфетки из микрофибры

Мягко удаляют влагу и грязь, не царапая деликатные поверхности.

Мягкие поролоновые губки

Идеально подходят для ежедневного ухода и мытья с использованием мягких моющих средств.

Специальные влажные салфетки для сантехники

Быстрый и безопасный способ дезинфекции без риска повредить пластиковую поверхность.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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